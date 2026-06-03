Συνέδριο OLAF στην Κύπρο: Εγκαινιάστηκε η πρώτη Εθνική Στρατηγική κατά της Απάτης

Η Κύπρος εγκαινίασε επίσημα σήμερα την πρώτη της Εθνική Στρατηγική κατά της Απάτης για την περίοδο 2026–2031, στο πλαίσιο Διάσκεψης της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF):με θέμα «Πρόληψη – Ανίχνευση – Διερεύνηση, που πραγματοποιήθηκε στην Αγία Νάπα, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τη Διάσκεψη, που διοργανώθηκε από το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας και τον Εθνικό Συντονιστικό Φορέα Καταπολέμησης Απάτης (AFCOS) Κύπρου, χαιρέτισε η Υφυπουργός για Ευρωπαϊκά Θέματα Μαριλένα Ραουνά, η οποία αναφέρθηκε στην πρώτη Εθνική Στρατηγική της Κύπρου για την καταπολέμηση της απάτης και την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2026–2031, η οποία εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο πριν από λίγες ημέρες.

"Η Εθνική Στρατηγική θεσπίζει, για πρώτη φορά, ένα ενιαίο εθνικό πλαίσιο που καλύπτει τόσο τις δαπάνες όσο και τα έσοδα και εκτείνεται στους κύριους τομείς μέσω των οποίων η Κύπρος λαμβάνει και διαχειρίζεται χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκής Ενωσης, Πολιτική Συνοχής, Κοινή Γεωργική Πολιτική, Κοινή Αλιευτική Πολιτική, Μετανάστευση και Εσωτερικές Υποθέσεις, καθώς και Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας», σημείωσε.

Η στρατηγική αυτή, συνέχισε, «εκπονήθηκε με τη συνδρομή του ΟΟΣΑ και με χρηματοδοτική στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ συνοδεύεται από πενταετές σχέδιο δράσης που περιλαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα, αρμόδιες αρχές, δείκτες παρακολούθησης και ρυθμίσεις υποβολής εκθέσεων. Η στρατηγική είναι επίσης σημαντική διότι αντανακλά μια ευρύτερη αντίληψη της διακυβέρνησης στον τομέα της καταπολέμησης της απάτης».

Συνδυάζει, σημείωσε η κ. Ραουνά «την πρόληψη, τον εντοπισμό, τη διερεύνηση, την ανάκτηση, την παρακολούθηση και τον συντονισμό. Ενισχύει τη συνεργασία όχι μόνο μεταξύ των μελών του AFCOS, αλλά και με το ευρύτερο οικοσύστημα των αρμόδιων αρχών και των ενδιαφερόμενων μερών και δίνει επίσης έμφαση στην εντατικότερη χρήση ψηφιακών εργαλείων, στην καλύτερη χρήση των δεδομένων και στη διαλειτουργικότητα».

Η Υφυπουργός εξέφρασε «ειλικρινή εκτίμηση» προς τον Γενικό Λογιστή και το Υπουργείο Οικονομικών της Δημοκρατίας «για την καθοδήγηση αυτού του έργου, υπό την ιδιότητά τους ως Προέδρου και Γραμματείας του AFCOS Κύπρου, και για την αποφασιστική και συνεπή καθοδήγηση της ανάπτυξης αυτής της πρώτης Εθνικής Στρατηγικής».

Αναγνώρισε, επίσης, «τη ζωτική συμβολή όλων των συμμετεχουσών εθνικών αρχών και ενδιαφερόμενων μερών, καθώς και την κρίσιμη υποστήριξη της OLAF, του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Η κ. Ραουνά είπε, εξάλλου, πως «ο ρόλος μας είναι να συμβάλουμε στη δημιουργία των συνθηκών για αποτελεσματική συνεργασία, να υποστηρίξουμε μια δομημένη και ισορροπημένη ανταλλαγή μεταξύ των θεσμικών οργάνων και των κρατών μελών, και να προωθήσουμε ουσιαστικά τις εργασίες σχετικά με τα ζητήματα που έχουν σημασία για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης».

Αυτή ακριβώς, είπε η κ. Ραουνά, «είναι και η αντίληψή μας για την πολιτική καταπολέμησης της απάτης σε εθνικό επίπεδο, όχι ως μια στενή άσκηση συμμόρφωσης, αλλά ως ουσιαστικό μέρος της ορθής διακυβέρνησης, της αξιόπιστης δημοσιονομικής διαχείρισης και της εμπιστοσύνης του κοινού. Για την Κύπρο, η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί τόσο νομική υποχρέωση όσο και θέμα δημόσιας ευθύνης», ανέφερε.

Τα τελευταία χρόνια, συνέχισε, «η Κύπρος έχει λάβει σημαντικά μέτρα για την ενίσχυση του εθνικού της πλαισίου στον τομέα αυτό. Σε συγκεκριμένα προγράμματα και τομείς, συμπεριλαμβανομένων των ταμείων κοινής διαχείρισης και του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, υπήρξαν σημαντικές ρυθμίσεις για την καταπολέμηση της απάτης και τον έλεγχο, οι οποίες όμως δεν συνιστούσαν μια ενιαία και συνεκτική εθνική στρατηγική καταπολέμησης της απάτης που να καλύπτει το πλήρες φάσμα των τομέων δαπανών και την πλευρά των εσόδων».

Ανέφερε, επίσης, πως «η ανάγκη για ένα ολοκληρωμένο εθνικό πλαίσιο κατέστη σαφέστερη μέσω της εμπειρίας, της εφαρμογής, αλλά και των παρατηρήσεων που διατύπωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τη διάρκεια των ελεγκτικών εργασιών της. Ένα πρώτο σημαντικό βήμα ήταν η ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου μέσω του νόμου AFCOS του 2024, ο οποίος έδωσε στην Κύπρο μια σαφέστερη δομή συντονισμού», είπε.

Ο νόμος, συνέχισε, «θεσμοθέτησε τον ρόλο της AFCOS Κύπρου, υπό την προεδρία του Γενικού Λογιστή της Δημοκρατίας, και συνένωσε τις βασικές εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για την πρόληψη, τον έλεγχο, τη διερεύνηση καθώς και την αντιμετώπιση».

Η κ. Ραουνά σημείωσε πως «η σημερινή παρουσίαση αποτελεί, ένα επίτευγμα και μια αρχή. Ένα επίτευγμα, διότι η Κύπρος διαθέτει πλέον, για πρώτη φορά, μια ενιαία εθνική στρατηγική κατά της απάτης με πολύ σαφή χρονοδιάγραμμα εφαρμογής και μια αρχή, διότι η πραγματική αξία της στρατηγικής θα έγκειται στην εκτέλεσή της, στον συντονισμό, στην παρακολούθηση, στην ανάληψη ευθύνης από τους θεσμικούς φορείς και στα πρακτικά αποτελέσματα που θα αποφέρει τα επόμενα χρόνια».

Σε χαιρετισμό του ο Γενικός Διευθυντής OLAF, Petr Klement, αναφέρθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, λέγοντας πως «η συλλογική μας εμπειρία από τη διερεύνηση παρατυπιών στις δαπάνες του Ταμείου θα αποδειχθεί ανεκτίμητη τα επόμενα χρόνια, καθώς το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών θα μεταβεί σε αυτό το νέο μοντέλο. Μπορεί ήδη να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο, επηρεάζοντας τις επιλογές που θα κάνει κάθε κράτος μέλος κατά τη χάραξη των εθνικών στρατηγικών καταπολέμησης της απάτης και την ανάπτυξη των ισχυρών συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου που θα χρειαστούν για την προστασία των δαπανών της ΕΕ», σημείωσε.

Αναφερόμενος στο πρόγραμμα του συνεδρίου είπε πως «έχει σχεδιαστεί ως ένα φόρουμ για την ανταλλαγή εμπειριών, τη μάθηση από τους άλλους και την ενίσχυση των δεσμών μας. Οι συνεδρίες σχετικά με τη νέα Αρχιτεκτονική Καταπολέμηση της Απάτης (AFA), την ακεραιότητα και την ανάπτυξη ικανοτήτων, το ξέπλυμα χρήματος, τις δημόσιες συμβάσεις και τη χρήση δεδομένων και τεχνολογίας έχουν όλες σχεδιαστεί για να αναδείξουν το έργο που έχουμε επιτελέσει από κοινού μέχρι σήμερα και να υποστηρίξουν τις σκέψεις μας σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να ενισχύσουμε και να βελτιώσουμε τη συνεργασία αυτή στο μέλλον», σημείωσε.

Ωστόσο, συνέχισε, «μπορούμε και πρέπει να προχωρήσουμε πιο γρήγορα και πιο ουσιαστικά στον συντονισμό όχι μόνο των δράσεων μας, αλλά και του τρόπου με τον οποίο τις υλοποιούμε. Πρέπει να επιδιώξουμε τον υψηλότερο κοινό παρονομαστή, αντλώντας διδάγματα από τις βέλτιστες πρακτικές των ομολόγων μας, προκειμένου να βελτιώσουμε τα πρότυπα σε όλους τους τομείς» είπε.

Αυτό σημείωσε ο κ. Klement, «το οφείλουμε στους Ευρωπαίους φορολογούμενους, στους πολίτες των οποίων τα χρήματα προστατεύουμε, να προσπαθούμε συνεχώς να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Όλοι είμαστε έτοιμοι και πρόθυμοι να ανταποκριθούμε σε αυτή την πρόκληση», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ