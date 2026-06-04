Βαρύ το τίμημα του πολέμου στην ενέργεια- Το διπλό πλήγμα σε νοικοκυριά και επιχειρηματικότητα

Βαρύ είναι το τίμημα της γεωπολιτικής κρίσης στον τομέα της ενέργειας, με τις τιμές καυσίμων να καταγράφουν σημαντική αύξηση από την έναρξη του πολέμου τόσο στην Κύπρο όσο και στην ΕΕ, ενώ η αβεβαιότητα που κυριαρχεί κάνει αβέβαιη την όποια πρόβλεψη για τις τιμές το επόμενο διάστημα. Σύμφωνα με στοιχεία της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή που επεξεργάστηκε ο «Π», από τις 23 Φεβρουαρίου (προ πολέμου) μέχρι και τις 25 Μαΐου, η μέση τιμή της βενζίνης 95 οκτανίων στην Κύπρο (τιμές μετά τους φόρους) παρουσιάζει αύξησ...