ΟΕΒ: Έντονη ανησυχία για δηλώσεις σε σχέση με το ύψος των συντάξεων

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) εκφράζει έντονη ανησυχία για δημόσιες δηλώσεις που εισηγούνται αυξήσεις των συντάξεων σε επίπεδα εκτός οικονομικής πραγματικότητας, όπως αναφέρει.

Η δημόσια συζήτηση για ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα, τονίζει σε ανακοίνωσή της, δεν μπορεί να βασίζεται σε υπεραπλουστευμένες προσεγγίσεις ούτε στην καλλιέργεια της εντύπωσης ότι υπάρχουν «μαγικές λύσεις».

Σύμφωνα με την ΟΕΒ, η πραγματικότητα είναι αδιαμφισβήτητη: η δραστική αύξηση των συντάξεων προϋποθέτει είτε αύξηση των εισφορών είτε αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης ή συνδυασμό και των δύο.

Οποιεσδήποτε άλλες προσεγγίσεις, τονίζει, δημιουργούν προσδοκίες που δεν μπορούν να υλοποιηθούν, αφού στηρίζονται σε εξωπραγματικά δεδομένα.

Όπως τονίζεται, η ΟΕΒ δεν πρόκειται ποτέ να συναινέσει να υποθηκευτεί το παρόν και το μέλλον της κυπριακής οικονομίας, μέσα από προτάσεις που αγνοούν τις οικονομικές και δημοσιονομικές πραγματικότητες.

«Οι αποφάσεις για το συνταξιοδοτικό σύστημα πρέπει να σχεδιάζονται με υπευθυνότητα, σοβαρότητα και μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Οι δε συντάξεις να αυξάνονται με τους ρυθμούς που επιτρέπει η οικονομική ανάπτυξη και οι διεθνώς παραδεδεγμένοι βέλτιστοι κανόνες που ρυθμίζουν το θέμα και οι οποίοι επιβάλλουν ότι το ύψος των συντάξεων είναι ανάλογο με το ύψος των εισφορών στη βάση των αρχών της αναλογικότητας. Με αυτή τη επιδίωξη, η ΟΕΒ και οι εταίροι της συνεργάζονται με το Υπουργείο Εργασίας και εξειδικευμένους επαγγελματίες από την Κύπρο και διεθνείς Οργανισμούς», αναφέρει.

«Καλούμε όλους να αφήσουν τη διαχείριση του ζωτικού αυτού θέματος στους αρμόδιους θεσμούς της τριμερούς συνεργασίας και στους Κοινωνικούς Εταίρους, οι οποίοι έχουν την ευθύνη της χρηματοδότησης και της διασφάλισης της βιωσιμότητας του συστήματος προς όφελος των σημερινών και των μελλοντικών γενεών», προσθέτει.

«Εάν το Κράτος επιθυμεί να βελτιώσει περαιτέρω την κοινωνική του πολιτική, αυτό δεν μπορεί να το κάνει με το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων αλλά ούτε και με τον δεύτερο πυλώνα του συνταξιοδοτικού συστήματος», καταλήγει.