Κεραυνός: Ευρεία υποστήριξη για δυνατότητα Ευρωπαίων να εργάζονται στον τόπο τους

Υπήρξε ευρεία υποστήριξη για τη διασφάλιση του δικαιώματος κάθε πολίτη της ΕΕ να ζει, να εργάζεται και να δημιουργεί στον τόπο του, εφόσον το επιλέγει, είπε το πρωί της Παρασκευής ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, σε διάσκεψη Τύπου στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξένια», μετά την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους της Άτυπης Συνάντησης των Υπουργών της ΕΕ αρμοδίων για την Πολιτική Συνοχής, της οποίας προέδρευε, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Ο Υπουργός χαρακτήρισε «ιδιαίτερα παραγωγική και ενδιαφέρουσα» τη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε και ευχαρίστησε τον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο της ΕΕ, Επίτροπο Ραφαέλε Φίτο για τη συμβολή του, καθώς και όλα τα Κράτη Μέλη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τις χώρες Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών, την Επιτροπή Περιφερειών, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, το Ελεγκτικό Συνέδριο και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τη συμμετοχή τους και τις εποικοδομητικές παρεμβάσεις τους.

Όπως ανέφερε, στο πρώτο μέρος των εργασιών συζητήθηκε το «δικαίωμα στην παραμονή» (right to stay). «Υπήρξε ευρεία υποστήριξη για διασφάλιση ότι κάθε πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ζει, να εργάζεται και να δημιουργεί στον τόπο του, εφόσον το επιλέγει», ανέφερε ο Υπουργός, σημειώνοντας ότι η ελεύθερη διακίνηση στο πλαίσιο της Ενιαίας Αγοράς, υπήρξε αναμφίβολα μια από τις σημαντικότερες κατακτήσεις και επιτυχίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράλληλα όμως, σημείωσε, χρειάζεται να διασφαλίζεται μια ουσιαστική ισορροπία, ώστε η κινητικότητα να αποτελεί επιλογή και όχι αναγκαιότητα.

Σύμφωνα με τον κ. Κεραυνό, αναδείχθηκε ότι μέσα από την Πολιτική Συνοχής και τις στοχευμένες επενδύσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να στηρίζει τις περιφέρειες, να δημιουργεί ευκαιρίες και να καθιστά το δικαίωμα στην παραμονή μια πραγματική και βιώσιμη επιλογή για όλους τους πολίτες της ένωσης.

Στο δεύτερο μέρος, σημείωσε, οι Υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα νησιά ενόψει και της παρουσίασης της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τα νησιά.

«Η Στρατηγική για τα Νησιά θα παρουσιαστεί στις 26 Ιουνίου 2026 σε συνάντηση Υψηλού Επίπεδου στην Πάφο, η οποία συνδιοργανώνεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή», ανακοίνωσε ο κ. Κεραυνός, προσθέτοντας ότι τα νησιά της ΕΕ αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες και σύνθετες προκλήσεις. «Παρόλο που οι ιδιαιτερότητες των νησιώτικων περιφερειών αναγνωρίζονται, εντούτοις εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά κενά ως προς την επαρκή αντιμετώπιση τους μέσω των ευρωπαϊκών πολιτικών και χρηματοδοτικών εργαλείων», είπε.

Ο Μάκης Κεραυνός επαναβεβαίωσε ότι η Πολιτική Συνοχής αποτέλεσε ύψιστη προτεραιότητα για την Κυπριακή Προεδρία. «Καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των κρατών μελών, με στόχο τη διευκόλυνση συμφωνίας στο Κανονιστικό Πλαίσιο για τα Εθνικά και Περιφερειακά Σχέδια. Είμαστε πεπεισμένοι ότι η συνέχιση ενός ισχυρού και αποτελεσματικού πλαισίου Πολιτικής Συνοχής παραμένει καθοριστικής σημασίας για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας αλλά και τη διατήρηση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής της», είπε καταληκτικά.

Από την πλευρά του, ο Ευρωπαίος Επίτροπος, Ραφαέλε Φίτο, είπε για το δικαίωμα παραμονής ότι η συζήτηση ήταν πολύ σημαντική. «Το δικαίωμα παραμονής αποτελεί προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περιλαμβάνεται στις κατευθυντήριες γραμμές της Προέδρου φον ντερ Λάιεν, περιλαμβάνεται στην Έκθεση Λέττα και αποτελεί επίσης μια πολύ κρίσιμη πολιτική για τη διαμόρφωση μιας συνολικής προσέγγισης», προκειμένου να μειωθούν οι ανισότητες, όπως είπε, σημειώνοντας ότι αυτό αποτελεί τον πυρήνα της πολιτικής συνοχής.

«Έχουμε παρατείνει τη διαβούλευση έως και τις 12 Ιουνίου και θα είναι πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με τις εθνικές Κυβερνήσεις, τις περιφέρειες και τις πόλεις, ώστε να κατανοήσουμε καλύτερα τις διαφορετικές καταστάσεις που σχετίζονται με αυτά τα ζητήματα», ανέφερε.

Όσον αφορά τη συζήτηση του δεύτερου μέρους της άτυπης Συνόδου, για τη Στρατηγική της ΕΕ για τα νησιά, ο Επίτροπος είπε ότι είναι η πρώτη φορά που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει αυτή τη στρατηγική. «Την επόμενη εβδομάδα, την Τετάρτη, θα παρουσιάσουμε τη στρατηγική αυτή στο Σώμα των Επιτρόπων. Στη συνέχεια, θα έχουμε μια σημαντική ευκαιρία στην Κύπρο να παρουσιάσουμε τη στρατηγική αυτή στο τέλος του μήνα», σημείωσε.

Σύμφωνα με τον Επίτροπο, στην Ευρώπη υπάρχουν περισσότερα από 4.000 νησιά. «Περίπου 17 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν στα νησιά και πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτά τα σημαντικά ζητήματα, παρέχοντας τη σωστή στήριξη στα νησιά ώστε να ανταποκριθούν στις προκλήσεις αυτές», είπε, υπογραμμίζοντας ότι τρία κράτη μέλη, μεταξύ των οποίων και η Κύπρος, είναι νησιωτικά κράτη. «Είναι πολύ σημαντικό από την πλευρά μας, και ενόψει των επόμενων Εθνικών και Περιφερειακών Σχεδίων Εταιρικής Σχέσης, να παρέχουμε και σε αυτήν την περίπτωση τα κατάλληλα εργαλεία στα κράτη μέλη για να αντιμετωπίσουν αυτές τις σημαντικές προκλήσεις» είπε.

Ωστόσο, τόνισε ότι και για τα δύο ζητήματα πρέπει να ακολουθηθεί μια σωστή, ολοκληρωμένη προσέγγιση. «Έχω την ευθύνη της πολιτικής συνοχής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά συντονίζω επίσης τρεις ακόμη Επιτρόπους, ώστε να εφαρμόσουμε αυτή την ολοκληρωμένη προσέγγιση. Οι τρεις αυτοί Επίτροποι είναι υπεύθυνοι για τη γεωργία, τον τουρισμό και τις μεταφορές, καθώς και για τη γαλάζια οικονομία. Μπορούμε να δώσουμε τις κατάλληλες λύσεις και να οργανώσουμε τις κατάλληλες προτάσεις μόνο εάν ακολουθήσουμε αυτή την ολοκληρωμένη προσέγγιση. Αυτός είναι ο στόχος μας και πιστεύω ότι αυτά τα βήματα, καθώς και το έργο που επιτελούμε στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας, θα είναι πολύ σημαντικά, τόσο για τις λύσεις που παρουσιάζουμε σήμερα, όσο και για το μέλλον της πολιτικής συνοχής, αλλά και για όλες τις στρατηγικές που παρουσιάζουμε», είπε καταληκτικά.

Ερωτηθείς από το ΚΥΠΕ σχετικά με το ποιο ποσοστό του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ) αναμένεται να απορροφήσει η πολιτική συνοχής και πώς αυτό συγκρίνεται με το τρέχον ΠΔΠ, ο Επίτροπος Φίτο δήλωσε ότι η Επιτροπή εργάζεται για τον εκσυγχρονισμό της πολιτικής συνοχής, «επειδή ο κόσμος αλλάζει κάθε εβδομάδα, κάθε ημέρα, και είναι πολύ σημαντικό να προσαρμόσουμε την πολιτική συνοχής σε αυτές τις νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε».

Για τον λόγο αυτό, ανέφερε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τους τελευταίους μήνες την ενδιάμεση αναθεώρηση των τρεχόντων προγραμμάτων της πολιτικής συνοχής και έδωσε στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να ανακατευθύνουν τους πόρους. «Αυτή η διαδικασία ήταν πολύ θετική», είπε, σημειώνοντας ότι ανακατευθύνθηκαν €35 δις. προς τις πέντε νέες προτεραιότητες: την άμυνα, την ανταγωνιστικότητα, τη στέγαση, το νερό και την ενέργεια.

«Τώρα συνεχίζουμε επίσης αυτή τη διαδικασία, διότι θεωρούμε πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε να προσαρμόζουμε την πολιτική συνοχής. Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι η διαδικασία αυτή βασίζεται σε εθελοντική συμμετοχή. Η απόφαση βρίσκεται στα χέρια των κρατών μελών και των περιφερειών», σημείωσε.

Αναφερόμενος στην πρόοδο των εργασιών για τα επόμενα εθνικά και περιφερειακά σχέδια εταιρικής σχέσης, ο Επίτροπος Φίτο δήλωσε ότι αυτή είναι η νέα πρόταση και η νέα δομή για το επόμενο ΠΔΠ που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. «Βρισκόμαστε σε διάλογο με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με το ύψος των πόρων αλλά και για τις διάφορες αποφάσεις που αφορούν τη διακυβέρνηση. Στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να δημιουργήσει μεγαλύτερη απλοποίηση και μεγαλύτερη ευελιξία στη χρήση των πόρων και, παράλληλα, να προσαρμόσει την πολιτική συνοχής στις νέες προτεραιότητες που έχουμε», είπε.

Πηγή: ΚΥΠΕ