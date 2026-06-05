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| Οικονομία

Συρρίκνωση 0,2% παρουσίασε η οικονομία της Ευρωζώνης το τρίμηνο 2026

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Η ασυνήθιστα απότομη προς τα κάτω αναθεώρηση των στοιχείων για την Ευρωζώνη οφειλόταν σε μια μείωση των στοιχείων για την Ιρλανδία, με την οικονομική δραστηριότητα στην χώρα να υποχωρεί κατά 12,1%

Συρρίκνωση 0,2% παρουσίασε η οικονομία της Ευρωζώνης τους πρώτους τρεις μήνες του 2026, σύμφωνα με νέα στοιχεία που ανακοινώθηκαν την Παρασκευή, τα οποία αναθεώρησαν σημαντικά προς τα κάτω τις αρχικές εκτιμήσεις για ανάπτυξη.

Οι αρχικές εκτιμήσεις της Στατιστικής Υπηρεσίας της ΕΕ προέβλεπαν ότι η ανάπτυξη του πρώτου τριμήνου στην Ευρωζώνη των 21 κρατών μελών παρέμεινε σχεδόν σταθερή στο 0,1%, σε σύγκριση με την προηγούμενη τρίμηνη περίοδο.

Η ασυνήθιστα απότομη προς τα κάτω αναθεώρηση των στοιχείων για την Ευρωζώνη οφειλόταν σε μια μείωση των στοιχείων για την Ιρλανδία, με την οικονομική δραστηριότητα στην χώρα να υποχωρεί κατά 12,1%.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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