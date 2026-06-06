ΗΠΑ: Ξεπέρασε τις προσδοκίες η αύξηση των θέσεων εργασίας τον Μάιο

Ξεπέρασε τις προσδοκίες τον Μάιο η αύξηση των θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ, με το ποσοστό ανεργίας να παραμένει σταθερό, στο 4,3%, καθώς η αγορά εργασίας στη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου έδειξε σημάδια σταθεροποίησης μετά από μήνες αναταραχών.

Η συνολική απασχόληση στον μη γεωργικό τομέα αυξήθηκε κατά 172.000 τον Μάιο και το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε αμετάβλητο στο 4,3%, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή η Υπηρεσία Στατιστικών για την Εργασία των ΗΠΑ.

Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Dow Jones Newswires και της Wall Street Journal ανέμεναν αύξηση των θέσεων εργασίας κατά 80.000.

Τα στοιχεία της Παρασκευής αναθεώρησαν επίσης προς τα πάνω την αύξηση των θέσεων εργασίας για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο κατά 93.000, συνολικά, σημάδι ότι η αμερικανική αγορά εργασίας πιθανό να σταθεροποιείται.

Η αύξηση των θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ κινήθηκε μεταξύ επέκτασης και συρρίκνωσης, από μήνα σε μήνα, κατά το τελευταίο έτος, αλλά τα στοιχεία του Μαΐου σηματοδοτούν τον τρίτο συνεχόμενο μήνα αύξησης στις θέσεις εργασίας.

«Τα κέρδη στην απασχόληση έχουν ξεπεράσει σημαντικά τις προσδοκίες τους τελευταίους τρεις μήνες, σηματοδοτώντας το γεγονός ότι, παρά τις υψηλότερες τιμές ενέργειας, λόγω της σύγκρουσης στο Ιράν και των ανησυχιών ότι η λειτουργία της τεχνητής νοημοσύνης θα μείωνε τη ζήτηση για εργαζόμενους, η δημιουργία θέσεων εργασίας έχει αυξηθεί», δήλωσε η Kathy Bostjancic, επικεφαλής οικονομολόγος της εταιρείας Nationwide.

Ο Λευκός Οίκος χαιρέτισε τα νέα στοιχεία για τις θέσεις εργασίας, με τον εκπρόσωπο Kush Desai να λέει ότι τα στοιχεία «ξεπέρασαν τις προσδοκίες».

Συγκεντρωμένη ανάπτυξη

Ο τομέας αναψυχής και φιλοξενίας πρόσθεσε 70.000 θέσεις εργασίας τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία, πολύ πάνω από τη μέση μηνιαία αύξηση των 14.000 τον τελευταίο χρόνο.

Ο τομέας της υγειονομικής περίθαλψης παρέμεινε ένας από τους πιο ισχυρούς στην αγορά εργασίας, με 35.000 θέσεις εργασίας να προστίθενται τον Μάιο.

Η απασχόληση στον τομέα των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων, ωστόσο, μειώθηκε κατά 22.000 θέσεις εργασίας, με τις απώλειες να επικεντρώνονται στις ασφάλειες και στις εμπορικές τραπεζικές συναλλαγές.

Ο τομέας έχει χάσει 107.000 θέσεις εργασίας από την κορύφωσή του τον Μάιο του 2025.

Ο τομέας των αερομεταφορών έχασε 9.000 θέσεις εργασίας, αφού η αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους Spirit τερμάτισε τις δραστηριότητές της.

Η Bostjancic της Nationwide δήλωσε ότι η συνολική πρόσφατη αύξηση των θέσεων εργασίας, αν και ενθαρρυντική, «οδηγείται μόνο από λίγες κατηγορίες».

Πηγή: ΚΥΠΕ