Αυξάνεται το κόστος δανεισμού κρατών Ευρωζώνης λόγω αμφιβολιών για ταχεία συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Αυξήθηκαν την Παρασκευή οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων της Ευρωζώνης, καταγράφοντας την πρώτη εβδομαδιαία άνοδο από τα μέσα Μαΐου, καθώς οι επενδυτές έγιναν πιο επιφυλακτικοί σχετικά με τις προοπτικές μιας ταχείας συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και, παράλληλα, αφομοίωσαν τα ισχυρά στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ.

Το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ θα μείωνε τις πληθωριστικές πιέσεις που οφείλονται στις τιμές της ενέργειας αλλά και τις προσδοκίες για περαιτέρω αυξήσεις των επιτοκίων από τις Κεντρικές Τράπεζες, ωθώντας χαμηλότερα τις αποδόσεις των ομολόγων.

Οι αποδόσεις των διετών ομολόγων της Γερμανίας, πιο ευαίσθητες στις προσδοκίες για το ύψος των επιτοκίων, αυξήθηκαν κατά 3,3 μονάδες βάσης, στο 2,68%, οδεύοντας προς άνοδο 16 μονάδων βάσης κατά την τρέχουσα εβδομάδα. Ανήλθαν στο 2,771% στα τέλη Μαρτίου, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2024.

Οι αγορές κεφαλαίων προβλέπουν ότι το επιτόκιο καταθέσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα ανέλθει περίπου στο 2,65% έως τον Δεκέμβριο, γεγονός που υποδηλώνει δύο αυξήσεις επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, έκαστην, και πιθανότητα 60% για μια τρίτη κίνηση.

Επίσης, βλέπουν πιθανότητα άνω του 90% για την πρώτη αύξηση του επιτοκίου αυτόν τον μήνα, ακολουθούμενη από μια ακόμη τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

Η απόδοση του 10ετούς κρατικού ομολόγου της Γερμανίας, που αποτελεί αναφορά για την Ευρωζώνη, αυξήθηκε κατά 1 μονάδα βάσης, στο 3,03% και βρίσκεται σε τροχιά για εβδομαδιαία άνοδο 11 μονάδων βάσης. Ανήλθε στο 3,13% στα τέλη Μαρτίου, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2011.

Η απόδοση του 10ετούς ιταλικού κρατικού ομολόγου αυξήθηκε κατά 1,5 μονάδα βάσης στο 3,8%, με τη διαφορά απόδοσης έναντι των γερμανικών ομολόγων να διαμορφώνεται στις 74 μονάδες βάσης. Το 10ετές της Γαλλίας αυξήθηκε κατά 1,4 μονάδες βάσης στο 3,68% και της Ελλάδας κατά 1,1 μονάδα βάσης, στο 3,7%.

Εξάλλου, αύξηση κατέγραψαν και οι αποδόσεις των ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου ως απάντηση στα θετικά στοιχεία για τρίτο συνεχόμενο μήνα, τον Μάιο, για την αγορά εργασίας των ΗΠΑ, ενισχύοντας τις προσδοκίες της αγοράς για αυξήσεις επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ.

Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου του αμερικανικού δημοσίου αυξήθηκε από 4,47%, σε 4,53%, ενώ αυτή του διετούς ομολόγου αυξήθηκε από 4,04%, σε 4,13%.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής των Κεντρικών Τραπεζών εκφράζουν ανησυχία για τον επίμονο, υψηλότερο από τον στόχο, πληθωρισμό στην οικονομία, που τροφοδοτείται από τον πόλεμο του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στο Ιράν.

Πηγή: ΚΥΠΕ