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Eurostat: Στο 4,4% η ανεργία στην Κύπρο το 2025, ήταν 11% το 2017

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Σύμφωνα με τα στοιχεία, το ποσοστό ανεργίας στην Κύπρο υποχώρησε στο 4,4% από 4,9% το 2025 ακολουθώντας καθοδική πορεία τα τελευταία χρόνια. Το 2023, το ποσοστό της ανεργίας στην Κύπρο ήταν 5,8%, το 2022 6,3%, το 2021 7,2% ενώ το 2017 είχε φθάσει το 11,1%.

Περαιτέρω υποχώρηση σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα παρουσίασε το 2025 το ποσοστό ανεργίας στην Κύπρο, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Τετάρτη η Eurostat ενώ στην ΕΕ καταγράφηκε οριακή αύξηση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το ποσοστό ανεργίας στην Κύπρο υποχώρησε στο 4,4% από 4,9% το 2025 ακολουθώντας καθοδική πορεία τα τελευταία χρόνια. Το 2023, το ποσοστό της ανεργίας στην Κύπρο ήταν 5,8%, το 2022 6,3%, το 2021 7,2% ενώ το 2017 είχε φθάσει το 11,1%.

Στην ΕΕ, το ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ ήταν 6,0% για τα άτομα ηλικίας 15-74 ετών στο εργατικό δυναμικό το 2025, σημειώνοντας μικρή αύξηση από 5,9% το 2024.

Μεταξύ των χωρών της ΕΕ, η Ισπανία είχε το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας με 10,5%, ακολουθούμενη από τη Φινλανδία (9,7%) και την Ελλάδα (8,9%). Τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Τσεχία (2,8%), την Πολωνία και τη Μάλτα (και οι δύο 3,1%).

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