Επιστρέφει στο Ηνωμένο Βασίλειο η πρωτοβουλία Minds in Cyprus, όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Στις 22 Ιουνίου στο Μπέρμιγχαμ και στις 23 Ιουνίου στο Λονδίνο, η Κυπριακή Δημοκρατία συνδέει Κύπριους επαγγελματίες του εξωτερικού με κορυφαίες επιχειρήσεις και οργανισμούς της χώρας.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας και τα διαθέσιμα κίνητρα επαναπατρισμού και παράλληλα, να έρθουν σε απευθείας επαφή με επιχειρήσεις και οργανισμούς, για διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ευκαιρίες σταδιοδρομίας στην Κύπρο.

Η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής της Κυβέρνησης για την προσέλκυση ταλέντου και την ενίσχυση των δεσμών με την κυπριακή διασπορά, αξιοποιώντας το ανθρώπινο κεφάλαιο της χώρας ως κινητήριο δύναμη για το μέλλον.