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| Οικονομία

Ξεχωρίζει στην αύξηση απασχόλησης η Κύπρος, στο 82% το πρώτο τρίμηνο

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΝΝΗ

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Πάνω από το μέσο όρο της ΕΕ είναι το ποσοστό απασχόλησης στην Κύπρο το πρώτο τρίμηνο του 2026, ενώ η χώρα καταγράφει μια από τις μεγαλύτερες αυξήσεις σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Πάνω από το μέσο όρο της ΕΕ είναι το ποσοστό απασχόλησης στην Κύπρο το πρώτο τρίμηνο του 2026, ενώ η χώρα καταγράφει μια από τις μεγαλύτερες αυξήσεις σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε την Παρασκευή η Eurostat, το ποσοστό απασχόλησης στην Κύπρο ανέρχεται στο 82,2% από 81,8% το τέταρτο τρίμηνο του 2025 και 81,3% το τρίτο τρίμηνο του 2025.

Στην ΕΕ, το ποσοστό απασχόλησης των ατόμων ηλικίας 20-64 ετών ανήλθε στο 76,3%, από 76,2% το τέταρτο τρίμηνο του 2025.

Μεταξύ του τέταρτου τριμήνου του 2025 και του πρώτου τριμήνου του 2026, η Ιταλία (+0,5 ποσοστιαίες μονάδες (π.μ.)), καθώς και το Βέλγιο, η Κύπρος, η Λιθουανία, η Σλοβακία και η Σουηδία (+0,4 π.μ. η καθεμία), κατέγραψαν τις υψηλότερες αυξήσεις στο ποσοστό απασχόλησης μεταξύ των 11 χωρών της ΕΕ όπου η απασχόληση αυξήθηκε.

Το ποσοστό απασχόλησης παρέμεινε σταθερό σε 6 χώρες της ΕΕ και μειώθηκε σε άλλες 10 χώρες της ΕΕ, με τις μεγαλύτερες μειώσεις να καταγράφονται στη Λετονία (-0,8 ποσοστιαίες μονάδες), στην Ιρλανδία (-0,7 ποσοστιαίες μονάδες), καθώς και στη Σλοβενία και τη Φινλανδία (-0,3 ποσοστιαίες μονάδες η καθεμία).

 

 

 

 

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