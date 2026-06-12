Ξεχωρίζει στην αύξηση απασχόλησης η Κύπρος, στο 82% το πρώτο τρίμηνο

Πάνω από το μέσο όρο της ΕΕ είναι το ποσοστό απασχόλησης στην Κύπρο το πρώτο τρίμηνο του 2026, ενώ η χώρα καταγράφει μια από τις μεγαλύτερες αυξήσεις σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε την Παρασκευή η Eurostat, το ποσοστό απασχόλησης στην Κύπρο ανέρχεται στο 82,2% από 81,8% το τέταρτο τρίμηνο του 2025 και 81,3% το τρίτο τρίμηνο του 2025.

Στην ΕΕ, το ποσοστό απασχόλησης των ατόμων ηλικίας 20-64 ετών ανήλθε στο 76,3%, από 76,2% το τέταρτο τρίμηνο του 2025.

Μεταξύ του τέταρτου τριμήνου του 2025 και του πρώτου τριμήνου του 2026, η Ιταλία (+0,5 ποσοστιαίες μονάδες (π.μ.)), καθώς και το Βέλγιο, η Κύπρος, η Λιθουανία, η Σλοβακία και η Σουηδία (+0,4 π.μ. η καθεμία), κατέγραψαν τις υψηλότερες αυξήσεις στο ποσοστό απασχόλησης μεταξύ των 11 χωρών της ΕΕ όπου η απασχόληση αυξήθηκε.

Το ποσοστό απασχόλησης παρέμεινε σταθερό σε 6 χώρες της ΕΕ και μειώθηκε σε άλλες 10 χώρες της ΕΕ, με τις μεγαλύτερες μειώσεις να καταγράφονται στη Λετονία (-0,8 ποσοστιαίες μονάδες), στην Ιρλανδία (-0,7 ποσοστιαίες μονάδες), καθώς και στη Σλοβενία και τη Φινλανδία (-0,3 ποσοστιαίες μονάδες η καθεμία).