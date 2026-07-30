Δραματικές ώρες στην Ελλάδα: Πύρινα μέτωπα σε Ρέθυμνο, Σητεία και Πλωμάρι - Τρεις πυροσβέστες νεκροί, εκκενώσεις και απεγκλωβισμοί

Τρεις πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων κατάσβεσης μεγάλων πυρκαγιών που ξέσπασαν την Τετάρτη σε διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έδωσαν ολονύχτια μάχη στα μεγάλα μέτωπα του Ρεθύμνου, της Σητείας και του Πλωμαρίου, με τους ισχυρούς ανέμους να προκαλούν συνεχείς αναζωπυρώσεις και να δυσχεραίνουν τις επιχειρήσεις.

Εγκλωβίστηκαν μέσα στο όχημά τους

Η τραγωδία στο νότιο Ρέθυμνο σημειώθηκε στην περιοχή των Σαχτουρίων, όπου οι δύο πυροσβέστες εγκλωβίστηκαν μέσα στο όχημά τους και έχασαν τον προσανατολισμό τους εξαιτίας των πυκνών καπνών.

Πρόκειται για έναν 25χρονο εποχικό πυροσβέστη και έναν 58χρονο πυροσβέστη πενταετούς υποχρέωσης. Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων τραυματίστηκαν ελαφρά και δύο εθελοντές.

Η κηδεία του 25χρονου θα τελεστεί την Πέμπτη στις 12:00 στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου, στην περιοχή Επισκοπείου του Φουρφουρά. Η εξόδιος ακολουθία για τον 58χρονο θα πραγματοποιηθεί στις 17:00 στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, στο Γερακάρι Αμαρίου.

Στον Αγερανό Γυθείου, ο 27χρονος πυροσβέστης εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς και μακριά από το ενεργό μέτωπο. Μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ο οποίος αποδίδεται σε παθολογικά αίτια.

Η ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος εξέφρασε τη βαθιά θλίψη και τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των τριών πυροσβεστών. Συλλυπητήρια εξέφρασε και ο πρωθυπουργός της Ελλάδας.

Ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης, έκανε λόγο για τρεις άνδρες που «έγιναν ασπίδα απέναντι στις φλόγες».

«Η θυσία τους δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Αθάνατοι», ανέφερε, δεσμευόμενος ότι το Κοινοβούλιο θα σταθεί στο πλευρό των οικογενειών τους.

Ο δήμαρχος Αμαρίου, Παντελής Μουρτζανός, ανέφερε ότι η απώλειά τους «βυθίζει το Αμάρι στο πένθος και αφήνει τον τόπο μας φτωχότερο», χαρακτηρίζοντας τους δύο πυροσβέστες «ήρωες» που υπηρέτησαν το καθήκον τους μέχρι την τελευταία τους πνοή.

Μέτωπο έως 20 χιλιομέτρων στο Ρέθυμνο

Η δυσκολότερη εικόνα καταγράφηκε στον Δήμο Αγίου Βασιλείου, όπου η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης, 29 Ιουλίου, στην Κρύα Βρύση εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα.

Οι φλόγες κινήθηκαν προς τις Μέλαμπες, τα Σαχτούρια, την Κρυόπετρα, τον Άγιο Παύλο, τον Άγιο Γεώργιο, την Ορνέ και την Αγία Γαλήνη, σχηματίζοντας ένα μεγάλο πύρινο πέταλο.

Το μέτωπο εκτιμήθηκε ότι εκτεινόταν από 15 έως σχεδόν 20 χιλιόμετρα, καίγοντας δασικές, αγροτικές και καλλιεργήσιμες εκτάσεις και απειλώντας οικισμούς.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας επιχειρούσαν 198 πυροσβέστες, δέκα ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 43 οχήματα. Οι δυνάμεις αναμενόταν να ενισχυθούν με ακόμη 18 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων και έξι οχήματα από τον Πειραιά.

Τα εναέρια μέσα διέκοψαν τη δράση τους με τη δύση του ηλίου, ενώ η αξιοποίησή τους κατά τη διάρκεια της ημέρας είχε περιοριστεί λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων.

«Πάνω από 200 πυροσβέστες βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο πεδίο. Η νύχτα είναι δύσκολη, τα μέτωπα είναι πολλά και οι άνεμοι παραμένουν πολύ ισχυροί», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης, Γιώργος Τσαπάκος.

Απομακρύνθηκαν 2.000 τουρίστες

Αλλεπάλληλα μηνύματα του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112 εκδόθηκαν για την προληπτική απομάκρυνση κατοίκων και επισκεπτών από περιοχές που απειλούνταν.

Εντολές εκκένωσης δόθηκαν, μεταξύ άλλων, για τα Ακούμια, τα Σαχτούρια, την Αγία Γαλήνη, την Ορνέ, τις Λίγκρες και την Αγία Παρασκευή.

Ιδιαίτερα μεγάλη επιχείρηση οργανώθηκε στην Αγία Γαλήνη, όπου περίπου 2.000 τουρίστες απομακρύνθηκαν χωρίς να προκληθεί πανικός και μεταφέρθηκαν σε ασφαλείς περιοχές και ξενοδοχειακά καταλύματα του Ρεθύμνου.

Εκατοντάδες επισκέπτες μεταφέρθηκαν και στο κλειστό γυμναστήριο στις Μοίρες Ηρακλείου, όπου εξασφαλίστηκαν στρώματα και είδη πρώτης ανάγκης.

Παράλληλα, πλωτά μέσα του Λιμενικού Σώματος, ναυαγοσωστικό και ιδιωτικά σκάφη συμμετείχαν σε επιχειρήσεις απομάκρυνσης πολιτών που είχαν καταφύγει σε παραλίες για να ξεφύγουν από τις φλόγες.

Συνολικά, 29 άνθρωποι απομακρύνθηκαν διά θαλάσσης, εκ των οποίων οι 12 από την περιοχή του Αγίου Παύλου.

Πληροφορίες για καμένα σπίτια

Οι πρώτες πληροφορίες από τα Σαχτούρια έκαναν λόγο για περίπου δέκα καμένες κατοικίες.

Σύμφωνα με μαρτυρίες που μεταδόθηκαν από την ΚΡΗΤΗ TV, κάτοικοι παρέμειναν για ώρες αποκλεισμένοι, χωρίς να μπορούν να επιστρέψουν στο χωριό για να βοηθήσουν τις οικογένειές τους.

Κάτοικοι υποστήριξαν επίσης ότι ο αντιπρόεδρος του χωριού, χρησιμοποιώντας υδροφόρο όχημα, κατάφερε να προστατεύσει ορισμένα σπίτια και στη συνέχεια αναζήτησε επιπλέον βοήθεια.

Το υπουργείο Τουρισμού της Ελλάδας, σε συνεργασία με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, ενεργοποίησε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα για την προσωρινή διαμονή κατοίκων και επισκεπτών που επλήγησαν από την πυρκαγιά.

Εκκενώσεις στη Σητεία

Δύο ενεργά μέτωπα απασχολούσαν τις πυροσβεστικές δυνάμεις στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου.

Στην Αγία Τριάδα Σητείας επιχειρούσαν 48 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα.

Η πυρκαγιά πέρασε από το εργοστάσιο της ΔΕΗ στον Αθερινόλακο, προκαλώντας περιορισμένες ζημιές σε εγκατάσταση.

Νέα φωτιά ξέσπασε και στις περιοχές Γούδουρας και Ασπρόλιθος, με τις αρχές να ζητούν από τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς τον Μακρύ Γιαλό.

Άνεμοι άνω των οκτώ μποφόρ στο Πλωμάρι

Ολονύχτια μάχη με τις αναζωπυρώσεις έδωσαν πυροσβέστες και εθελοντές και στην περιοχή του Πλωμαρίου στη Λέσβο.

Στο σημείο επιχειρούσαν 92 πυροσβέστες, πέντε πεζοπόρα τμήματα και 19 οχήματα, ενώ νωρίτερα είχαν διατεθεί τρία αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα.

Το έργο των δυνάμεων δυσχέραιναν ριπές ανέμου που κατά διαστήματα ξεπερνούσαν τα οκτώ μποφόρ, το δύσβατο έδαφος και η έλλειψη αγροτικών και δασικών δρόμων.

Επτά ενεργές πυρκαγιές

Η πυρκαγιά στον Αγερανό Λακωνίας οριοθετήθηκε, ενώ στην Πάρο 86 πυροσβέστες, τέσσερα πεζοπόρα τμήματα και 24 οχήματα επιχειρούσαν σε διάσπαρτες εστίες.

Από τις 18:00 της Τρίτης έως τις 18:00 της Τετάρτης εκδηλώθηκαν συνολικά 37 αγροτοδασικές πυρκαγιές στην Ελλάδα. Οι 30 αντιμετωπίστηκαν στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνέχιζαν να επιχειρούν στις υπόλοιπες επτά.

Τα αίτια των πυρκαγιών διερευνώνται από τα αρμόδια ανακριτικά γραφεία και τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 4, προβλέπεται για την Πέμπτη σε μεγάλο μέρος της Ελλάδας, περιλαμβανομένων της Αττικής, περιοχών της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας, των νησιών του βορειοανατολικού Αιγαίου, των Κυκλάδων και ολόκληρης της Κρήτης.

Το Πυροσβεστικό Σώμα βρίσκεται στο δεύτερο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας, ενώ ενισχύθηκαν οι εναέριες και επίγειες περιπολίες.

Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν δραστηριότητες στην ύπαιθρο που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά και, σε περίπτωση εντοπισμού φωτιάς, να ειδοποιούν άμεσα την Πυροσβεστική στον αριθμό 199.

Με πληροφορίες από protothema.gr