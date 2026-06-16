ΥΠΟΙΚ: Δημόσια διαβούλευση για κανονισμό αγορών κρυπτοστοιχείων από Κομισιόν

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/1114 για τις αγορές κρυπτοστοιχείων (Κανονισμός MiCA) που αποσκοπεί στη συλλογή στοιχείων και απόψεων για μελλοντικές εισηγήσεις αναθεώρησης του νομικού πλαισίου MiCA, σύμφωνα με τα Άρθρα 140 και 142 του Κανονισμού MiCA, εξέδωσε στις 19 Μαΐου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών.

Σε ανακοίνωση, το ΥΠΟΙΚ αναφέρει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί απαραίτητο όπως γίνει αποτίμηση των πρώτων εμπειριών εφαρμογής του Κανονισμού MiCA, αλλά και να κοιτάξει μπροστά, αξιολογώντας εάν το πολιτικό και κανονιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία παραμένει κατάλληλο για τον σκοπό του, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στην αγορά, την πολιτική και το ρυθμιστικό πλαίσιο.

Προσθέτει ότι το Άρθρο 140 του Κανονισμού MiCA προβλέπει ότι, έως τις 30 Ιουνίου 2027, η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση εφαρμογής του κανονισμού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, κατόπιν διαβούλευσης με την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA) και την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA), η οποία μπορεί να συνοδεύεται από νομοθετική πρόταση.

Αναφέρει επίσης ότι το Άρθρο 142 του Κανονισμού MiCA προβλέπει ότι η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά στα κρυπτοστοιχεία, ιδίως δε επί θεμάτων που είχαν μείνει εκτός του πεδίου εφαρμογής του MiCA.

Το ΥΠΟΙΚ αναφέρει ότι πέραν της θωράκισης της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και της προστασίας των επενδυτών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει ως προτεραιότητα την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Στο πλαίσιο αυτό, όπως προσθέτει, επιδιώκει ρητά μέσω αυτής της διαδικασίας να εντοπίσει και να περιορίσει ή να απαλείψει τυχόν δυσανάλογα διοικητικά βάρη ή γραφειοκρατικές αγκυλώσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή του Κανονισμού MiCA.

«Η κανονιστική προσέγγιση παραμένει τεχνολογικά ουδέτερη, διασφαλίζοντας την ελευθερία επιλογής των συμμετεχόντων στην αγορά», προσθέτει.

Αναφέρει επίσης ότι η διαβούλευση επιδιώκει τη συλλογή σχολίων σχετικά με την επανεξέταση βασικών στοιχείων του MiCA, περιλαμβανομένων των προϋποθέσεων για την προσφορά ή την επιδίωξη εισαγωγής κρυπτοστοιχείων προς διαπραγμάτευση, των απαιτήσεων για μάρκες με αναφορά σε περιουσιακά στοιχεία (asset referenced tokens) ή τις μάρκες ηλεκτρονικού χρήματος (e-money tokens) και τους εκδότες τους, καθώς και της καταλληλότητας του υφιστάμενου νομικού πλαισίου για τους παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων.

Σύμφωνα με το ΥΠΟΙΚ, η διαβούλευση καλύπτει επίσης ζητήματα που είχαν μείνει εκτός του αρχικού πεδίου εφαρμογής του MiCA, όπως η αποκεντρωμένη χρηματοπιστωτική, η δέσμευση κρυπτοστοιχείων (staking), οι δραστηριότητες δανεισμού και δανειοληψίας, τα NFTs, καθώς και η ανάγκη ενίσχυσης της νομικής βεβαιότητας για κρυπτοστοιχεία και άλλα on-chain περιουσιακά στοιχεία.

Προσθέτει ότι η διαβούλευση αυτή απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόμενων μερών, όπως εκπροσώπους του κλάδου των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων (παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων, εκδότες κρυπτοστοιχείων), αλλά και δημόσιες Αρχές (π.χ. εθνικές ή ευρωπαϊκές εποπτικές Αρχές, Κεντρικές Τράπεζες, Υπουργεία Οικονομικών).

Το ΥΠΟΙΚ αναφέρει ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να υποβάλουν τις απαντήσεις τους ηλεκτρονικά, μέσω του σχετικού online ερωτηματολογίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το αργότερο έως τις 31 Αυγούστου 2026.

Πηγή: ΚΥΠΕ