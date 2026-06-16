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Οριακή άνοδο κατέγραψε την Τρίτη το Χρηματιστήριο

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Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη 0,26% στις 305,54 μονάδες

Οριακή άνοδο κατέγραψε την Τρίτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, με τον Γενικό Δείκτη να ενισχύεται σε ποσοστό 0,26%, κλείνοντας στις 305,54 μονάδες.

Αντίθετα, ο Δείκτης FTSE/CySE 20 υποχώρησε κατά 0,35%, κλείνοντας στις 179,74 μονάδες. Ο ημερήσιος τζίρος διαμορφώθηκε στις €360.083,71.

Απώλειες κατέγραψαν οι περισσότεροι επιμέρους δείκτες. Ο δείκτης της Εναλλακτικής Αγοράς σημείωσε πτώση 0,14%, ο δείκτης των Ξενοδοχείων υποχώρησε κατά 3,05% και ο δείκτης των Επενδυτικών Εταιρειών κατέγραψε ζημιές 0,88%. Κέρδη παρουσίασε μόνο ο δείκτης της Κύριας Αγοράς, ο οποίος ενισχύθηκε κατά 0,25%.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €237.659,52 (άνοδος 1,03% – τιμή κλεισίματος €9,80), οι τίτλοι της Δήμητρα Επενδυτική με €36.713,29 (πτώση 0,89% – τιμή κλεισίματος €1,665), οι τίτλοι της Logicom με €25.734,00 (πτώση 1,96% – τιμή κλεισίματος €3,00), οι τίτλοι της K+G Complex Public Company Ltd με €21.911,90 (άνοδος 1,15% – τιμή κλεισίματος €1,315) και οι τίτλοι της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού με €10.000,00 (αμετάβλητη – τιμή κλεισίματος €5,00).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, επτά κινήθηκαν ανοδικά, έξι καθοδικά και πέντε παρέμειναν αμετάβλητες.

Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 106.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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