Δεν αναμένονται εκπλήξεις από τη Fed - Σταθερά τα επιτόκια

Σταθερά αναμένεται να διατηρήσει η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) τα επιτόκια κατά τη συνεδρία της σήμερα Τετάρτη, στην πρώτη του Κέβιν Γουόρς ως νέου επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας, με πιθανές αυξήσεις επιτοκίων να βρίσκονται στον ορίζοντα προς καταπολέμηση του αυξανόμενου πληθωρισμού.

Ο κ. Γουόρς προήδρευσε της διήμερης συνεδρίασης της Επιτροπής Ανοιχτής Αγοράς (FOMC) της Fed αυτή την εβδομάδα, και η απόφαση ανακοινώνεται την Τετάρτη στις 2:00 μ.μ. τοπική ώρα (18:00 GMT).

Ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ ανήλθε τον Απρίλιο στο υψηλότερο επίπεδο τριετίας, ως αποτέλεσμα του πολέμου του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν, ο οποίος οδήγησε στην εκτόξευση των τιμών ενέργειας, με αλυσιδωτές επιπτώσεις σε μια σειρά τομέων της οικονομίας.

Με την αγορά εργασίας να σταθεροποιείται, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της Fed εκφράζουν αυξημένη ανησυχία για τον πληθωρισμό, με τις αυξήσεις επιτοκίων να είναι ενδεχομένως στα σκαριά για να τιθασεύσουν τις αυξανόμενες τιμές.

Μια τέτοια κίνηση σίγουρα θα εξοργίσει τον Τραμπ, ο οποίος έχει ξεκινήσει μια άνευ προηγουμένου εκστρατεία εκφοβισμού για να πιέσει την Fed να μειώσει τα επιτόκια.

Ο Κέβιν Γουόρς είχε υποστηρίξει μειώσεις επιτοκίων στο πρόσφατο παρελθόν, παρά το γεγονός ότι ο πληθωρισμός παραμένει πολύ πάνω από τον μακροπρόθεσμο στόχο του 2% της Fed - ήταν 3,8% τον Απρίλιο, σύμφωνα με τον δείκτη που προτιμά να παρακολουθεί η Κεντρική Τράπεζα.

Την Τετάρτη, ωστόσο, οι αναλυτές αναμένουν ότι ο Warsh θα ενταχθεί μαζί με τους άλλους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.

«Νομίζω ότι θα είναι στο στρατόπεδο της αναμονής», δήλωσε ο Dan North της Allianz Trade. «Είναι αρκετά δύσκολο να δικαιολογήσεις μια μείωση όταν έχεις ήδη πληθωρισμό στα σκαριά», ανέφερε.

Ενώ η απόφαση της Τετάρτης είναι σχεδόν βέβαιη πως θα διατηρεί τα επιτόκια σε ένα εύρος μεταξύ 3,50% και 3,75%, όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στη γλώσσα που θα χρησιμοποιήσει η Fed στην ανακοίνωσή της.

Τουλάχιστον τέσσερα από τα 12 μέλη με δικαίωμα ψήφου της Επιτροπής έχουν υποστηρίξει μια αλλαγή στη διατύπωση που υποδηλώνει ότι η επόμενη κίνηση των επιτοκίων θα μπορούσε πιθανώς να είναι μια αύξηση όσο και μια μείωση.