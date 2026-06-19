Νέα εποχή για το επάγγελμα στην 65η Ετήσια Γενική Συνέλευση του ΣΕΛΚ

Με το βλέμμα στραμμένο στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που διαμορφώνουν το μέλλον του λογιστικού και ελεγκτικού επαγγέλματος, ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) πραγματοποίησε την Ετήσια Γενική Συνέλευσή του, σηματοδοτώντας παράλληλα τη συμπλήρωση 65 χρόνων διαχρονικής προσφοράς στην οικονομία, την επιχειρηματικότητα και τη δημόσια ζωή του τόπου.

Το μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας

Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης, ο Υπουργός Οικονομικών κ. Μάκης Κεραυνός ανέγνωσε τον χαιρετισμό του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκου Χριστοδουλίδη.

Στο μήνυμά του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συνεχάρη τον ΣΕΛΚ για τη συμπλήρωση 65 χρόνων προσφοράς και αναγνώρισε τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει το επάγγελμα στη στήριξη της οικονομίας, στην ενίσχυση της διαφάνειας και στην εδραίωση της εμπιστοσύνης στο επιχειρηματικό περιβάλλον της χώρας.

Παράλληλα, εξήρε τη συμβολή του Συνδέσμου στην προώθηση σημαντικών μεταρρυθμίσεων και στη διατήρηση της διεθνούς αξιοπιστίας της Κύπρου ως σύγχρονου και ανταγωνιστικού επιχειρηματικού κέντρου.

Ανδρέας Παπαδάτος: Το όραμα για την επόμενη ημέρα

Στην πρώτη του ομιλία ως Γενικός Διευθυντής του ΣΕΛΚ, ο κ. Ανδρέας Παπαδάτος αναφέρθηκε στις μεγάλες αλλαγές που συντελούνται διεθνώς, επισημαίνοντας ότι η τεχνολογική πρόοδος, η τεχνητή νοημοσύνη, οι νέες κανονιστικές απαιτήσεις και οι γεωπολιτικές εξελίξεις διαμορφώνουν ένα νέο περιβάλλον για το επάγγελμα.

«Το μέλλον του επαγγέλματος δεν θα καθοριστεί μόνο από την τεχνολογία. Θα καθοριστεί από το κατά πόσο θα παραμείνουμε ο πιο αξιόπιστος συνομιλητής των επιχειρήσεων και της πολιτείας σε ένα περιβάλλον αυξανόμενης πολυπλοκότητας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Παπαδάτος τόνισε ότι ο σύγχρονος επαγγελματίας καλείται να λειτουργεί ολοένα και περισσότερο ως στρατηγικός σύμβουλος, προσφέροντας καθοδήγηση και αξιόπιστες λύσεις σε ένα περιβάλλον που μεταβάλλεται διαρκώς.

«Η νέα εποχή απαιτεί οργανισμούς πιο ευέλικτους, πιο ψηφιακούς και πιο εξωστρεφείς. Απαιτεί οργανισμούς που δεν ακολουθούν τις εξελίξεις αλλά συμβάλλουν στη διαμόρφωσή τους», σημείωσε.

Οδυσσέας Χριστοδούλου: 65 χρόνια προσφοράς στην οικονομία και την κοινωνία

Ο Πρόεδρος του ΣΕΛΚ, κ. Οδυσσέας Χριστοδούλου, αναφέρθηκε στη διαχρονική πορεία του Συνδέσμου και στη συμβολή του στις σημαντικότερες οικονομικές και θεσμικές εξελίξεις της χώρας τα τελευταία 65 χρόνια.

Όπως ανέφερε, ο ΣΕΛΚ έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πλέον καταξιωμένους επαγγελματικούς οργανισμούς της Κύπρου, με ουσιαστική παρέμβαση σε ζητήματα οικονομικής πολιτικής, φορολογίας, εταιρικής διακυβέρνησης και χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.

«Η συμπλήρωση εξήντα πέντε χρόνων από την ίδρυση του ΣΕΛΚ αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για τον Σύνδεσμο και το επάγγελμά μας. Μας δίνει την ευκαιρία να αποδώσουμε τον οφειλόμενο φόρο τιμής σε όσους υπηρέτησαν τον Σύνδεσμο όλα αυτά τα χρόνια και να αναλογιστούμε τις ευθύνες που έχουμε απέναντι στις επόμενες γενιές επαγγελματιών», δήλωσε.

Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της συνέχισης των μεταρρυθμίσεων, της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας και της προσαρμογής στα νέα δεδομένα που διαμορφώνει η τεχνολογία και το διεθνές οικονομικό περιβάλλον.

Τιμητική βράβευση του Κυριάκου Ιορδάνου

Ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή της εκδήλωσης αποτέλεσε η τιμητική βράβευση του τέως Γενικού Διευθυντή του ΣΕΛΚ και νυν Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, κ. Κυριάκου Ιορδάνου.

Η απονομή της τιμητικής πλακέτας αποτέλεσε αναγνώριση της πολυετούς και καθοριστικής συμβολής του στην ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό και την περαιτέρω θεσμική ενδυνάμωση του ΣΕΛΚ. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, συνέβαλε ουσιαστικά στην αναβάθμιση του ρόλου και της παρουσίας του Συνδέσμου, αφήνοντας ένα ισχυρό και διαχρονικό αποτύπωμα στην πορεία του.

Με πυξίδα το μέλλον

Συμπληρώνοντας 65 χρόνια συνεχούς παρουσίας και προσφοράς, ο ΣΕΛΚ επαναβεβαίωσε τη δέσμευσή του να συνεχίσει να στηρίζει τα μέλη του, να συμβάλλει ενεργά στον δημόσιο διάλογο και να ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της κυπριακής οικονομίας.

Με ισχυρή παρακαταθήκη, ξεκάθαρο όραμα και έμφαση στην καινοτομία, την εκπαίδευση και την εξωστρέφεια, ο Σύνδεσμος εισέρχεται σε μια νέα εποχή, έτοιμος να ανταποκριθεί στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που διαμορφώνουν το μέλλον του επαγγέλματος και της οικονομίας της χώρας.