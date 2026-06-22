Υπουργός Εργασίας: Σεπτέμβριο αντί Ιούλιο η κατάθεση νομοσχεδίου για μεταρρύθμιση συνταξιοδοτικού

Για τον Σεπτέμβριο, αντί τον Ιούλιο, μετατίθεται ο στόχος κατάθεσης στη Βουλή του νομοσχεδίου για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού έτσι ώστε να δοθεί περισσότερος χρόνος συζήτησης του με τους κοινωνικούς εταίρους, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Μαρίνος Μουσιούττας μετά τη συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, κατά την οποία συζητήθηκαν τα διαδικαστικά για το πως θα προχωρήσουν, μετά τη νέα απόφαση.

Σε δηλώσεις μετά τη συνεδρία του Σώματος, ο κ. Μουσιουττας είπε ότι δεν δόθηκε τελικά σήμερα το νομοθέτημα και πρόσθεσε πως αργά χθες το βράδυ ενημέρωσε τους κοινωνικούς εταίρους ότι, «ακούγοντας και κάνοντας δεύτερες σκέψεις για τις απόψεις που είχαν ότι θα έπρεπε να δώσουμε περισσότερο χρόνο στον διάλογο πριν κάτι επισημοποιηθεί με απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου, αλλάξαμε πορεία».

«Ακολουθώντας την εισήγησή τους δεν ήρθε το νομοσχέδιο και στη σημερινή συνεδρία ξεκινήσαμε να συζητούμε τα διαδικαστικά το πως θα προχωρήσουμε», πρόσθεσε.

«Είπαμε ότι μέσα στο καλοκαίρι θα προχωρήσουμε με την κατάθεση στους εταίρους του νομοθετήματος, θα συζητήσουμε, και απώτερος στόχος είναι να μπορούμε τον Σεπτέμβρη που θα ανοίξει η Βουλή να καταθέσουμε το όποιο αποτέλεσμα αυτής των συζητήσεων, είτε αυτό που έχουμε είτε εντελώς διαφορετικό, είτε με κάποιες εισηγήσεις που θα υιοθετηθούν μέσα, και τότε θα προχωρήσει η συζήτηση με τα Κοινοβουλευτικά κόμματα στις αρμόδιες ή αρμόδια επιτροπή», πρόσθεσε.

Ανέφερε ότι θα δοθεί στους κοινωνικούς εταίρους το νομοσχέδιο «που δεν είναι απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου εντός των ερχόμενων ημερών με μια περίληψη σε διάφορα θέματα», τα οποία αναφέρθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρία, όπως είναι μεταξύ άλλων η αναλογιστική μείωση του 12%, «για να μπορέσουν να τα μελετήσουν και να επανέλθουν σε μεταγενέστερες συνεδρίες για να αναλύουμε ένα - ένα τα θέματα στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα».

Ανέφερε συγκεκριμένα ότι θα δοθούν στους κοινωνικούς εταίρους η περίληψη «σε όλα τα κύρια σημεία και το νομοθέτημα για να ξεκινήσει η διαβούλευση», πάντα στα πλαίσια ότι η οροφή είναι δεδομένη.

«Δεν θα περιμένουμε να υπάρξει ομοφωνία για να προχωρήσουμε περαιτέρω. Η ειλικρινής προσπάθεια θα είναι να προσπαθήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες συγκλίσεις, αν είναι δυνατόν και για όλα, για να προχωρήσουμε», πρόσθεσε.

Είπε ακόμη ότι ταυτόχρονα με αυτό «οι τεχνικές επιτροπές θα αναλύουν την τεχνική πτυχή του θέματος σε βάθος, για να μπορέσουμε να δούμε εκεί και όπου υπάρχουν συγκλίσεις να προχωρούμε και εκεί και όπου υπάρχουν διαφορές να γίνονται συζητήσεις, για να δούμε αν υπάρξει οποιοδήποτε θέμα διαφοροποίησης από την εισήγηση που θα υπάρχει μέσα στο νομοθέτημα».

Ο Υπουργός Εργασίας είπε ότι ως θέμα αρχής έθεσε το ότι «οποιαδήποτε αλλαγή γίνει θα πρέπει συνεπακόλουθα - και αυτή είναι η δική μας η φιλοσοφία - να υπάρχει και αντίστοιχη μείωση σε κάποιον άλλον τομέα».

«Τα λεφτά του Ταμείου (Κοινωνικών Ασφαλίσεων) είναι συγκεκριμένα - και θα δείξουμε πως είναι συγκεκριμένα - άρα θα πρέπει οτιδήποτε ζητηθεί να προστεθεί πάνω (στο νομοσχέδιο) να υπάρχει και ο τρόπος πώς αυτό χωρίς να αυξηθούν οι εισφορές, χωρίς να αλλάξει το όριο αφυπηρέτησης, πως θα μπορέσουν να διαφοροποιηθούν τα θέλω της μιας πλευράς έναντι των θέλω σε κάποιο άλλο θέμα», πρόσθεσε.

Ανέφερε ότι «για μας έχει σημασία ότι προσπαθήσαμε στο μέτρο των δυνατή μας με τη βοήθεια των αναλογιστών του ILO να φτιάξουμε ένα νομοθέτημα στο οποίο να δοθούν όσο περισσότερα μπορούν ωφελήματα στους εργαζομένους και στους συνταξιούχους, πάντα μέσα στα πλαίσια των εσόδων και εξόδων του Ταμείου», έχοντας ενώπιον μας και την αναλογιστική μελέτη.

«Αφού τους αναλύσουμε γιατί καταλήξαμε στο άλφα και στο βήτα να ακούσουμε τις όποιες μπορεί να υπάρχουν αντιπροτάσεις διότι η σοφία των πολλών είναι καλύτερη από τη σοφία του ενός», ανέφερε και πρόσθεσε αν υπάρχει κάτι το οποίο «μπορεί να υλοποιηθεί και είναι μέσα σε αυτά τα πλαίσια, δεν έχουμε κανέναν πρόβλημα να το υιοθετήσουμε φτάνει να μην διαταράσσει τη βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

Ανέφερε ότι η πρόθεση του για να προχωρήσουν με τον τρόπο που είχε αποφασίσει προηγουμένως «δεν ήταν ούτε για να υπερσκελίσουμε τα θέλω των εταίρων, τα οποία είναι καλοδεχούμενα, ούτε διότι δεν θέλουμε να λάβουμε υπόψη τους εταίρους», τους οποίους θεωρούμε συμμάχους, προσθέτοντας ο στόχος ήταν «να κερδίσουμε χρόνο» λόγω του κλεισίματος της Βουλής.

Είπε ακόμη ότι θα εκμεταλλευτούν το καλοκαίρι για να ενημερώσουν τα κοινοβουλευτικά κόμματα έτσι ώστε να γνωρίζουν το Σεπτέμβριο το νομοσχέδιο που θα έχουν ενώπιον τους.

Διάσταση απόψεων για τον δεύτερο πυλώνα

Όσο αφορά το δεύτερο πυλώνα, ο Υπουργός Εργασίας είπε ότι και μέσα στη συνεδρία «διαφάνηκε ότι υπάρχει μια διάσταση απόψεων», προσθέτοντας ότι «όσο μπορούμε θα καταβάλουμε προσπάθειες για να μπορεί» να οδηγηθεί μαζί με το νομοσχέδιο και αυτό το σημείο ως συμφωνία στην Βουλή.

Ανέφερε ότι το σχετικό νομοσχέδιο για τον δεύτερο πυλώνα «δεν μπορεί να πάει μέσα στο Σεπτέμβριο στη Βουλή» καθώς «θα χρειαστούν 2 - 3 χρόνια».

«Οτιδήποτε αποφασιστεί, που αφορά το δεύτερο πυλώνα θα μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή με την πάροδο 3 με 4 χρόνων», σημείωσε.

Σύσκεψη για κατάχρηση αδειών ασθενείας από αστυνομικούς/δεσμοφύλακες

Κληθείς να σχολιάσει την σύσκεψη που συμμετείχε με Υπουργό Δικαιοσύνης, Υπουργό Οικονομικών και Υπουργός Υγείας σχετικά με κατάχρηση αδειών ασθενείας από αστυνομικούς και δεσμοφύλακες, ο κ. Μουσιούττας είπε ότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης έθεσε «κατάσταση προσωπικού που υπηρετεί στις φυλακές», προσθέτοντας ότι «αυτό το θέμα υπάρχει και σε άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες που φαίνεται ότι υπάρχει κατάχρηση από μικρή μερίδα υπαλλήλων του δικαιώματος της άδειας απουσίας».

Ανέφερε ότι σήμερα όταν κάποιος απουσιάζει μέχρι 42 μέρες μετά από αυτές «πάει ιατροσυμβούλιο» και «μπορεί να του δώσει μέχρι 6 μήνες με πλήρεις απολαβές και αν συνεχίσει μετά, τότε συνεχίζει για τους άλλους 6 μήνες με τις μισές απολαβές».

Πρόσθεσε πως αυτό που συμβαίνει συνήθως με τη λήξη του εξαμήνου ο υπάλληλος επιστρέφει για μία ημέρα πίσω στη δουλειά του και την επόμενη μέρα ξαναπάει με άδεια ασθενείας, οπότε στην ουσία ξεκινάει καινούργια ρύθμιση και άρα πληρώνεται κανονικά».

Είπε ακόμη ότι «φάνηκε ότι υπάρχουν υπηρεσίες που έχει άτομα που λείπουν για πάρα μα πάρα πολλά χρόνια από την εργασία τους».

Πρόσθεσε ότι τέθηκε το ερώτημα, «εφόσον ένας λείπει 7 χρόνια από την εργασία πώς και δεν προωθείται το θέμα για να πάει σε ιατροσυμβούλιο».

«Υπάρχει υπάλληλος ο οποίος έχει προσληφθεί στο λιμενικό και η ασθένεια που έχει είναι ότι δεν πρέπει να ανεβαίνει σε καράβι», ανέφερε και πρόσθεσε ότι «υπάρχει δάσκαλος ο οποίος έχει ασθένεια της αγοραφοβίας, δηλαδή δεν μπορεί να είναι σε αίθουσα με μαθητές».

Ο Υπουργός Εργασίας είπε ότι κατά την σύσκεψη υπήρξε «αποφασιστικότητα από τους συμμετέχοντες και η θέση ήταν ότι πρέπει άμεσα να προχωρήσουμε με διαρθρωτικές κινήσεις, ούτως ώστε αυτό το θέμα να λιγοστέψει».

Ανέφερε ότι «η όποια θεραπεία υπάρξει θα αφορά όλο το δημόσιο».

Αυτός θα βλέπω ενώπιον της Βουλής προηγουμένως αφορούσες τον αριθμό των αδειών στις συνθήκες.

«Το Υπουργείο Δικαιοσύνης το Υπουργείο Δικαιοσύνης, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, έχει υπόψη του απουσίες διαχρονικά», ανέφερε και πρόσθεσε ότι «αυτό αφορά μία μικρή μερίδα των δημοσίων υπαλλήλων».

«Με έκπληξη είδα ένα μεγάλο αριθμό δημοσίων υπαλλήλων οι οποίοι δεν έκαναν ποτέ χρήση αυτών των ωφελημάτων», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ