Κόκκινος συναγερμός από τη NASA: Το Ελ Νίνιο ξυπνά και απειλεί με ακραία ζέστη και καιρικό χάος τον πλανήτη

Η NASA επιβεβαίωσε ότι το φαινόμενο Ελ Νίνιο βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη, έπειτα από νέες δορυφορικές παρατηρήσεις που κατέγραψαν σημαντικές μεταβολές στη στάθμη της θάλασσας σε εκτεταμένες περιοχές του Ειρηνικού Ωκεανού. Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι το φετινό επεισόδιο ενδέχεται να εξελιχθεί σε ένα από τα ισχυρότερα των τελευταίων δεκαετιών, με σοβαρές επιπτώσεις στις θερμοκρασίες και στα καιρικά φαινόμενα σε ολόκληρο τον κόσμο.

Τα στοιχεία προέρχονται από τον δορυφόρο Sentinel-6 Michael Freilich, ο οποίος κατέγραψε αυξημένα επίπεδα της θαλάσσιας επιφάνειας σε περιοχές του ισημερινού Ειρηνικού. Σύμφωνα με τη NASA, η άνοδος αυτή συνδέεται άμεσα με τη θέρμανση των ωκεανών, καθώς το θερμό νερό διαστέλλεται και καταλαμβάνει μεγαλύτερο όγκο, ανεβάζοντας τη στάθμη της θάλασσας. Για τους επιστήμονες, η συγκεκριμένη μέτρηση αποτελεί έναν από τους πιο αξιόπιστους δείκτες για την παρακολούθηση της θερμοκρασίας των ωκεανών.

Παρότι η Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των Ηνωμένων Πολιτειών (NOAA) είχε ήδη ανακοινώσει επίσημα την έναρξη του Ελ Νίνιο στις 11 Ιουνίου, η NASA τονίζει ότι οι νέες δορυφορικές παρατηρήσεις παρέχουν μια επιπλέον και ιδιαίτερα ισχυρή επιβεβαίωση της εξέλιξης του φαινομένου.

Οι χάρτες που επεξεργάστηκε το Jet Propulsion Laboratory της NASA από δεδομένα που συλλέχθηκαν στις 8 Ιουνίου παρουσιάζουν εκτεταμένες περιοχές με υψηλότερη από το φυσιολογικό στάθμη της θάλασσας στον κεντρικό και ανατολικό Ειρηνικό. Στις απεικονίσεις, το κόκκινο χρώμα αντιστοιχεί σε αυξημένα επίπεδα της θαλάσσιας επιφάνειας, το λευκό σε φυσιολογικές συνθήκες και το μπλε σε χαμηλότερα επίπεδα.

Οι επιστήμονες είχαν ήδη εντοπίσει από τις αρχές της άνοιξης τεράστιες μάζες θερμού νερού να κινούνται από τα δυτικά προς τα ανατολικά του Ειρηνικού. Τα φαινόμενα αυτά, γνωστά ως κύματα Kelvin, θεωρούνται βασικός προάγγελος του Ελ Νίνιο. Όπως εξηγεί η NASA, δημιουργούνται όταν οι αληγείς άνεμοι εξασθενούν ή αλλάζουν προσωρινά κατεύθυνση, επιτρέποντας στο θερμό νερό να μετακινηθεί προς τα ανατολικά.

Η συσσώρευση θερμότητας κάτω από την επιφάνεια του ωκεανού αποτελεί στοιχείο ιδιαίτερης σημασίας για τους επιστήμονες. Όπως επισημαίνει η διαστημική υπηρεσία, δεν έχει σημασία μόνο η θερμοκρασία στην επιφάνεια της θάλασσας, αλλά και το πόση θερμότητα είναι αποθηκευμένη σε μεγαλύτερα βάθη. Ένα εκτεταμένο θερμό στρώμα μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά τα παγκόσμια κλιματικά πρότυπα και να ενισχύσει ακραία καιρικά φαινόμενα.

Η αναπληρώτρια επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος Sentinel-6, δρα Σεβερίν Φουρνιέ, δήλωσε ότι οι συνθήκες που καταγράφηκαν στις αρχές Ιουνίου παρουσιάζουν έντονες ομοιότητες με εκείνες του 1997, όταν εκδηλώθηκε ένα από τα ισχυρότερα επεισόδια Ελ Νίνιο που έχουν καταγραφεί. Όπως ανέφερε, υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι και το φετινό φαινόμενο θα μπορούσε να αποκτήσει μεγάλη ένταση, αν και απαιτούνται επιπλέον παρατηρήσεις για ασφαλέστερα συμπεράσματα.

Η NASA προειδοποιεί ότι οι επιπτώσεις αναμένεται να είναι εκτεταμένες. Μεταξύ άλλων προβλέπονται αυξημένες βροχοπτώσεις σε περιοχές των νοτιοδυτικών Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ αντίθετα η Ινδονησία και η Αυστραλία ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπες με παρατεταμένες περιόδους ξηρασίας. Παράλληλα, οι ειδικοί εκτιμούν ότι σχεδόν ολόκληρος ο πλανήτης θα βιώσει υψηλότερες από τις φυσιολογικές θερμοκρασίες.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό, οι ισχυρότερες θερμικές αποκλίσεις αναμένονται στη νότια και δυτική Βόρεια Αμερική, την Κεντρική Αμερική, την Καραϊβική, την Ευρώπη, τη Βόρεια Αφρική και μεγάλο μέρος της Ασίας. Το Ελ Νίνιο εκτιμάται επίσης ότι θα μεταβάλει σημαντικά τα πρότυπα των βροχοπτώσεων, αυξάνοντας τα ύψη βροχής σε τμήματα της Νότιας Αμερικής, των νότιων πολιτειών των ΗΠΑ, της Ανατολικής Αφρικής και της κεντρικής Ασίας, ενώ ξηρότερες συνθήκες αναμένονται σε περιοχές της Κεντρικής Αμερικής, της βόρειας Νότιας Αμερικής, της Καραϊβικής, της Αυστραλίας, της Ινδονησίας και της νότιας Ασίας.

Οι επιστήμονες προειδοποιούν ακόμη ότι τα ασυνήθιστα θερμά νερά του Ειρηνικού ενδέχεται να ενισχύσουν τη δημιουργία τυφώνων στον κεντρικό και ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό, ενώ την ίδια στιγμή να περιορίσουν τη δραστηριότητα των τυφώνων στον Ατλαντικό.

Με τα πρώτα στοιχεία να προκαλούν ήδη ανησυχία, η διεθνής επιστημονική κοινότητα παρακολουθεί στενά την εξέλιξη του φαινομένου, καθώς οι επόμενοι μήνες αναμένεται να καθορίσουν εάν ο πλανήτης οδεύει προς ένα από τα πιο ισχυρά και επιδραστικά Ελ Νίνιο των τελευταίων δεκαετιών.