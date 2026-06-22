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Το Κρεμλίνο κατηγορεί την Ουκρανία ότι απειλεί την κυριαρχία της Λευκορωσίας, στενού συμμάχου της Ρωσίας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Λευκορώσος πρόεδρος Αλεξάντερ Λουκασένκο αναμένεται να συζητήσουν τις δηλώσεις του Ζελέσνκι στο « άμεσο μέλλον».

Το Κρεμλίνο κατηγόρησε σήμερα την Ουκρανία ότι απειλεί την κυριαρχία της Λευκορωσίας, στενής συμμάχου της Ρωσίας, μετά την προθεσμία μιας εβδομάδας που έδωσε το Κίεβο στο Μινσκ, να μεταφέρει τους αναμεταδότες που χρησιμοποιούνται για να καθοδηγούν τα ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη( drones) στις επιθέσεις κατά της Ουκρανίας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελέσνκι δήλωσε την Παρασκευή ότι μια εβδομάδα είναι αρκετή για τον Λυεκορώσο πρόεδρο Αλεξάντερ Λουκασένκο για να μετακινήσει τον εξοπλισμό, ο οποίος όπως είπε χρησιμοποιείται από την Ρωσία στις επιθέσεις της κατά της Ουκρανίας, προσθέτοντας ότι, αν δεν τον κάνει ο Λουκασένκο, θα το κάνει η Ουκρανία.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Λευκορώσος πρόεδρος Αλεξάντερ Λουκασένκο αναμένεται να συζητήσουν τις δηλώσεις του Ζελέσνκι στο « άμεσο μέλλον».

«Όσον αφορά την ίδια την απειλή, φυσικά, είναι απολύτως επιθετική: αποτελεί παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις μιας άλλης χώρας και παραβίαση της κυριαρχίας της», δήλωσε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους.

«Ωστόσο, δεν έχουμε καμία απολύτως αμφιβολία ότι η ηγεσία της Λευκορωσίας, καθώς και η ίδια η Λευκορωσία, είναι σε θέση να διαφυλάξουν την κυριαρχία τους.»

Οι ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν το έδαφος της Λευκορωσίας για να εισβάλλουν στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, αλλά το Μινσκ - όπου φιλοξενούνται ρωσικά τακτικά πυρηνικά όπλα - δεν έχει εμπλέξει τα δικά του στρατεύματα και έχει δηλώσει ότι δεν έχει σχέδια να συμμετάσχει στον πόλεμο.

ΠΗΓΗ: AΠΕ-ΜΠΕ

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