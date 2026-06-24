ΗΠΑ: Νομοσχέδιο-ορόσημο για την προσιτή στέγαση ενέκρινε το Κογκρέσο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ ενέκρινε την Τρίτη ένα εκτεταμένο νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση του προβλήματος της προσιτής στέγασης, προσφέροντας στον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ μία από τις σπάνιες διακομματικές νομοθετικές επιτυχίες του Κογκρέσου, σε μια περίοδο κατά την οποία οι νομοθέτες δέχονται αυξανόμενες πιέσεις για την αντιμετώπιση του υψηλού κόστους ζωής.

Το νομοσχέδιο, γνωστό ως 21st Century ROAD to Housing Act, αποσκοπεί στην αύξηση της προσφοράς κατοικιών, στη χαλάρωση των κανονισμών που διέπουν την οικοδομική δραστηριότητα και στη διεύρυνση της πρόσβασης στην ιδιοκατοίκηση, καθώς τα υψηλά ενοίκια, το αυξημένο κόστος στεγαστικών δανείων και η έλλειψη διαθέσιμων κατοικιών έχουν αναδειχθεί σε μείζονα πολιτικά ζητήματα.

Η ψηφοφορία στη Βουλή πραγματοποιήθηκε μία ημέρα μετά την έγκριση του πακέτου μέτρων από τη Γερουσία με ψήφους 85 υπέρ και 5 κατά, γεγονός που αντανακλά τη σημαντική στήριξη τόσο από Ρεπουμπλικανούς όσο και από Δημοκρατικούς για μια νομοθετική πρωτοβουλία που στοχεύει στην αντιμετώπιση ενός από τα πιο αισθητά προβλήματα των αμερικανικών νοικοκυριών ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών.

Ο Πρόεδρος Τραμπ έχει εκφράσει τη στήριξή του στο νομοσχέδιο και αναμένεται να το υπογράψει ώστε να καταστεί νόμος του κράτους.

Το πακέτο μέτρων προβλέπει την απλοποίηση των ρυθμιστικών διαδικασιών, τη στήριξη τοπικών αρχών που επιδιώκουν την κατασκευή περισσότερων κατοικιών, καθώς και την ενίσχυση της χρήσης προκατασκευασμένων κατοικιών.

Παράλληλα, εισάγει περιορισμούς σε μεγάλους εταιρικούς επενδυτές που επιδιώκουν να αγοράσουν μονοκατοικίες, εφόσον κατέχουν ήδη τουλάχιστον 350 ακίνητα. Οι νομοθέτες υπογραμμίζουν ότι πρόκειται για την πρώτη πρωτοβουλία αυτού του είδους που αποσκοπεί στον περιορισμό της επιρροής της Wall Street στην αγορά κατοικίας.

Άλλες πρόνοιες του νομοσχεδίου θα διευκολύνουν τις κοινότητες να μετατρέπουν υποχρησιμοποιούμενα κτίρια σε κατοικίες, να εκσυγχρονίζουν τους πολεοδομικούς κανονισμούς και να παρέχουν επιχορηγήσεις και δάνεια για την ανακατασκευή παλαιών κατοικιών.

Μετά την έγκριση του νομοσχεδίου από τη Γερουσία, ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος της Επιτροπής Τραπεζικών Υποθέσεων, Τιμ Σκοτ, και η κορυφαία Δημοκρατική της επιτροπής, Ελίζαμπεθ Γουόρεν, δήλωσαν ότι η νομοθεσία αποτελεί το αποτέλεσμα πολυετούς συνεργασίας μεταξύ του Λευκού Οίκου, της Γερουσίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων.

«Η σημερινή διακομματική ψήφος αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την αντιμετώπιση της κρίσης προσιτής στέγασης στις Ηνωμένες Πολιτείες και για να δοθεί στις οικογένειες σε ολόκληρη τη χώρα μια δίκαιη ευκαιρία να πετύχουν το Αμερικανικό Όνειρο», ανέφεραν σε κοινή δήλωσή τους.

Η Δημοκρατική γερουσιαστής Έιμι Κλόμπουτσαρ δήλωσε ότι η νομοθεσία θα βοηθήσει τις τοπικές κοινότητες να άρουν τα εμπόδια που δυσχεραίνουν την ανέγερση νέων κατοικιών.

«Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικανοί συνεργάστηκαν για να καταστήσουν ευκολότερη την απόκτηση μιας κατοικίας», ανέφερε.

Πηγή: ΚΥΠΕ