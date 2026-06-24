Με οριακές απώλειες έκλεισε το Χρηματιστήριο την Τετάρτη

Οριακή πτώση κατέγραψε το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) κατά τη συνεδρίαση της Τετάρτης, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 307,34 μονάδες, παρουσιάζοντας απώλειες σε ποσοστό 0,15%.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 180,77 μονάδες, σημειώνοντας επίσης πτώση 0,14%. Η συνολική αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στις €168.151,61.

Από τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, κέρδη κατέγραψαν τα Ξενοδοχεία με 2,33%, κλείνοντας στις 1.937,70 μονάδες, ενώ ακολουθούσε η Εναλλακτική Αγορά με άνοδο 0,63%, κλείνοντας στις 2.004,12 μονάδες. Αντίθετα, απώλειες κατέγραψαν οι Επενδυτικές Εταιρείες σε ποσοστό 0,89%, κλείνοντας στις 3.217,07 μονάδες, και η Κύρια Αγορά κατά 0,40%, κλείνοντας στις 247,03 μονάδες.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με όγκο συναλλαγών €87.376,18 (άνοδος 0,66%, τιμή κλεισίματος €9,865), της Δήμητρα Επενδυτική με €46.510,39 (πτώση 0,90%, τιμή κλεισίματος €1,65), της Logicom με €20.204,92 (άνοδος 1,99%, τιμή κλεισίματος €3,08), της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντου με €4.554,91 (πτώση 0,74%, τιμή κλεισίματος €1,34, και της Atlantic Insurance με €3.011,78 (άνοδος 2,74%, τιμή κλεισίματος €3,34).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, επτά κινήθηκαν ανοδικά και επτά πτωτικά, ενώ 2 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε σε 86.

Πηγή: ΚΥΠΕ