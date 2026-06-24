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Με οριακές απώλειες έκλεισε το Χρηματιστήριο την Τετάρτη

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Ο γενικός δείκτης έκλεισε στις 307,34 μονάδες, παρουσιάζοντας απώλειες σε ποσοστό 0,15%

Οριακή πτώση κατέγραψε το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) κατά τη συνεδρίαση της Τετάρτης, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 307,34 μονάδες, παρουσιάζοντας απώλειες σε ποσοστό 0,15%.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 180,77 μονάδες, σημειώνοντας επίσης πτώση 0,14%. Η συνολική αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στις €168.151,61.

Από τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, κέρδη κατέγραψαν τα Ξενοδοχεία με 2,33%, κλείνοντας στις 1.937,70 μονάδες, ενώ ακολουθούσε η Εναλλακτική Αγορά με άνοδο 0,63%, κλείνοντας στις 2.004,12 μονάδες. Αντίθετα, απώλειες κατέγραψαν οι Επενδυτικές Εταιρείες σε ποσοστό 0,89%, κλείνοντας στις 3.217,07 μονάδες, και η Κύρια Αγορά κατά 0,40%, κλείνοντας στις 247,03 μονάδες.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με όγκο συναλλαγών €87.376,18 (άνοδος 0,66%, τιμή κλεισίματος €9,865), της Δήμητρα Επενδυτική με €46.510,39 (πτώση 0,90%, τιμή κλεισίματος €1,65), της Logicom με €20.204,92 (άνοδος 1,99%, τιμή κλεισίματος €3,08), της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντου με €4.554,91 (πτώση 0,74%, τιμή κλεισίματος €1,34, και της Atlantic Insurance με €3.011,78 (άνοδος 2,74%, τιμή κλεισίματος €3,34).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, επτά κινήθηκαν ανοδικά και επτά πτωτικά, ενώ 2 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε σε 86.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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