ΜΕΔ και δικαιοσύνη φρενάρουν τον δανεισμό- Διαπιστώσεις ΔΝΤ για χρηματοπιστωτικό τομέα

Ο κυπριακός τραπεζικός τομέας είναι από τους καλύτερα κεφαλαιοποιημένους στην Ευρώπη, με υψηλή ρευστότητα. Προσφέρει ένα «μαξιλάρι» ανθεκτικότητας στη χώρα, αλλά επιβαρύνεται και από ένα σοβαρό έλλειμμα δυναμισμού. Η ύπαρξη μεγάλου αριθμού μη εξυπηρετούμενων δανείων εκτός ισολογισμών των τραπεζών και ένα σύστημα απονομής δικαιοσύνης που εξακολουθεί να λειτουργεί ως τροχοπέδη για την αναδιάρθρωση των ΜΕΔ, αποτελούν την κυρία αιτία που δεν επιτρέπει στον τομέα να έχει ένα ισχυρότερο αποτύπωμα στην κυπριακή οικονομία. Αυτό αποτελεί το κεντρικό συμπέρασμα για τον χρηματοπιστωτικό τομέα της έκθεσης του προσωπικού του ΔΝΤ για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της κυπριακής οικονομίας για το 2026 στο πλαίσιο του ά...