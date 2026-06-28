Ο κυπριακός τραπεζικός τομέας είναι από τους καλύτερα κεφαλαιοποιημένους στην Ευρώπη, με υψηλή ρευστότητα. Προσφέρει ένα «μαξιλάρι» ανθεκτικότητας στη χώρα, αλλά επιβαρύνεται και από ένα σοβαρό έλλειμμα δυναμισμού. Η ύπαρξη μεγάλου αριθμού μη εξυπηρετούμενων δανείων εκτός ισολογισμών των τραπεζών και ένα σύστημα απονομής δικαιοσύνης που εξακολουθεί να λειτουργεί ως τροχοπέδη για την αναδιάρθρωση των ΜΕΔ, αποτελούν την κυρία αιτία που δεν επιτρέπει στον τομέα να έχει ένα ισχυρότερο αποτύπωμα στην κυπριακή οικονομία. Αυτό αποτελεί το κεντρικό συμπέρασμα για τον χρηματοπιστωτικό τομέα της έκθεσης του προσωπικού του ΔΝΤ για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της κυπριακής οικονομίας για το 2026 στο πλαίσιο του ά...
ΜΕΔ και δικαιοσύνη φρενάρουν τον δανεισμό- Διαπιστώσεις ΔΝΤ για χρηματοπιστωτικό τομέα
Η κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας του δικαστικού τομέα, ειδικά στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων της διαδικασίας εκποιήσεων, θα αποτελούσε σημαντικό παράγοντα για την εμβάθυνση της πιστωτικής αγοράς
Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.