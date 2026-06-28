Αρχής γενομένης από την προσεχή Τετάρτη, το Υπουργικό Συμβούλιο προχωρεί στους διορισμούς των διοικητικών συμβουλίων 12 ημικρατικών οργανισμών των οποίων η 30μηνη θητεία λήγει την περίοδο μεταξύ 3 Ιουλίου με 4 Αυγούστου. Στην επόμενη συνεδρία του Σώματος - 1η Ιουλίου - αναμένεται ότι θα ληφθεί απόφαση για το νέο διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΦΑ, αφού δυο μέρες μετά λήγει η θητεία του. Μέσα Ιουλίου, εν πάσει περιπτώσει πριν τις 21 Ιουλίου, θα ανακοινωθούν οι διορισμοί για όλους τους υπόλοιπους ημικρατικούς οργανισμούς: ΘΟΚ, Αρχή Αδειών, Πολεοδομικό Συμβούλιο, ΡΙΚ, ΑΗΚ, Ίδρυμα Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου, ΑΤΗΚ, ΚΟΑ, Αρχή Λιμένων, Κυπριακό Οργανισμό Ανάπτυξης Γης και Συμβούλιο Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων. Δεδομένου ότι τα συμβούλια αριθμούν μεταξύ εννέα και 11 μέλη, συνολικά θα πληρωθούν 94 θέσεις για τους πιο πάνω οργανισμούς. 1.200 αιτήσεις Σε δηλώσεις του στον «Π» ο πρόεδρος του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου, πρώην δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Γεώργιος Αρέστη, ανέφερε...
Ανακατεύει την τράπουλα των Διοικητικών Συμβουλίων των ημικρατικών το Προεδρικό: Πρόεδροι ΔΕΦΑ - ΑΗΚ οι πιο κρίσιμοι διορισμοί
Μπορεί βεβαίως με τη νέα διαδικασία να έχουν απαλειφθεί οι λίστες ονομάτων που έδιναν τα κόμματα, ωστόσο υπάρχει πάντοτε το «παραθυράκι» για επιλογή ανθρώπων της εμπιστοσύνης της Κυβέρνησης και του Προέδρου
1.200 περίπου άτομα δήλωσαν ενδιαφέρον για να συμμετέχουν στα διοικητικά συμβούλια 12 ημικρατικών οργανισμών. Τα ονόματα 300 εξ αυτών περιλαμβάνονται στη λίστα που έστειλε στην κυβέρνηση το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο - τρεις εισηγήσεις για κάθε μία θέση - ενώ στο τέλος μόνο οι 94 θα διοριστούν
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