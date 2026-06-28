Ανακατεύει την τράπουλα των Διοικητικών Συμβουλίων των ημικρατικών το Προεδρικό: Πρόεδροι ΔΕΦΑ - ΑΗΚ οι πιο κρίσιμοι διορισμοί

Αρχής γενομένης από την προσεχή Τετάρτη, το Υπουργικό Συμβούλιο προχωρεί στους διορισμούς των διοικητικών συμβουλίων 12 ημικρατικών οργανισμών των οποίων η 30μηνη θητεία λήγει την περίοδο μεταξύ 3 Ιουλίου με 4 Αυγούστου. Στην επόμενη συνεδρία του Σώματος - 1η Ιουλίου - αναμένεται ότι θα ληφθεί απόφαση για το νέο διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΦΑ, αφού δυο μέρες μετά λήγει η θητεία του. Μέσα Ιουλίου, εν πάσει περιπτώσει πριν τις 21 Ιουλίου, θα ανακοινωθούν οι διορισμοί για όλους τους υπόλοιπους ημικρατικούς οργανισμούς: ΘΟΚ, Αρχή Αδειών, Πολεοδομικό Συμβούλιο, ΡΙΚ, ΑΗΚ, Ίδρυμα Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου, ΑΤΗΚ, ΚΟΑ, Αρχή Λιμένων, Κυπριακό Οργανισμό Ανάπτυξης Γης και Συμβούλιο Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων. Δεδομένου ότι τα συμβούλια αριθμούν μεταξύ εννέα και 11 μέλη, συνολικά θα πληρωθούν 94 θέσεις για τους πιο πάνω οργανισμούς. 1.200 αιτήσεις Σε δηλώσεις του στον «Π» ο πρόεδρος του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου, πρώην δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Γεώργιος Αρέστη, ανέφερε...