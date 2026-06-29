Χαράλαμπος Έλληνας: «Χωρίς φυσικό αέριο δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστική μείωση στο ρεύμα» (ηχητικό)

Την εκτίμηση ότι η Κύπρος δεν έχει την δυνατότητα ουσιαστικής μείωσης της τιμής του ηλεκτρισμού, όσο παραμένει χωρίς φυσικό αέριο, εξέφρασε ο ενεργειακός αναλυτής Χαράλαμπος Έλληνας, προειδοποιώντας παράλληλα ότι αποφάσεις για τα κυπριακά κοιτάσματα δεν πρέπει να λαμβάνονται βιαστικά, μόνο για να καταγραφεί πολιτικό όφελος.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Π» και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» με την Κατερίνα Ηλιάδη, o κ. Έλληνας ανέφερε ότι, παρά τις εξαγγελίες για νέους διαγωνισμούς μέχρι το τέλος του χρόνου, δεν θεωρεί ότι το τερματικό στο Βασιλικό μπορεί να ολοκληρωθεί σύντομα. Όπως είπε, ακόμη και αν οι διαδικασίες κινηθούν, η ολοκλήρωση μπορεί να απαιτήσει «δύο, τρία ή τέσσερα χρόνια», περίοδο κατά την οποία, όπως σημείωσε, η Κύπρος δεν διαθέτει άλλη άμεση λύση για ουσιαστική μείωση της τιμής του ηλεκτρισμού.

«Δυστυχώς, δεν υπάρχει άλλος τρόπος για μείωση της τιμής ηλεκτρισμού. Εξαρτιόμαστε εντελώς από μαζούτ και ντίζελ», ανέφερε χαρακτηριστικά, συνδέοντας το υψηλό κόστος ενέργειας με την απουσία φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον «Προμηθέα», λέγοντας ότι η πλωτή μονάδα παραμένει ανενεργή, ενώ εξακολουθεί να υπάρχει κόστος συντήρησης. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Κύπρος θα μπορούσε να εξετάσει και άλλες επιλογές για εισαγωγή φυσικού αερίου, όπως η αξιοποίηση υφιστάμενων υποδομών στην περιοχή του Βασιλικού ή η έλευση άλλης πλωτής μονάδας, όμως, όπως είπε, οι αποφάσεις έχουν εγκλωβιστεί γύρω από το υφιστάμενο έργο.

Σε σχέση με το κυπριακό φυσικό αέριο, ο κ. Έλληνας ανέφερε ότι η σημερινή επιλογή εξαγωγής μέσω Αιγύπτου είναι ουσιαστικά μονόδρομος, καθώς στην περιοχή οι μόνες διαθέσιμες υποδομές εξαγωγής είναι τα δύο αιγυπτιακά τερματικά. Ωστόσο, εξέφρασε σοβαρές επιφυλάξεις ως προς το οικονομικό όφελος για την Κύπρο, λέγοντας ότι η χώρα κινδυνεύει να αρκεστεί στο να μπει «στον ενεργειακό χάρτη», χωρίς να διασφαλίσει ουσιαστικά έσοδα.

«Να προχωρήσουμε μόνο για πολιτικό όφελος, όχι για οικονομικό όφελος, ποιος είναι ο λόγος; Τι θα δει ο Κύπριος μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μιλάμε για φυσικό αέριο;», διερωτήθηκε.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι προτεραιότητα θα έπρεπε να είναι η διαπραγμάτευση καλύτερων οικονομικών όρων και όχι η ταχύτητα για χάρη πολιτικών εντυπώσεων. Επισήμανε ακόμη ότι, εφόσον μεγάλες εταιρείες όπως η ExxonMobil εξετάζουν προοπτικές εξαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου σε μεταγενέστερο στάδιο, η Κύπρος θα πρέπει να μελετήσει κατά πόσο τα δικά της κοιτάσματα μπορούν να ενταχθούν σε ευρύτερους σχεδιασμούς που θα αποφέρουν μεγαλύτερο όφελος.

Αναφερόμενος στο κοίτασμα «Αφροδίτη», είπε ότι η πορεία του οδηγεί προς την Αίγυπτο και την αιγυπτιακή αγορά. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι εταιρείες θεωρούν ότι οι ποσότητες που χρειάζεται η κυπριακή αγορά είναι μικρές και ότι οι αναγκαίες υποδομές είναι ακριβές, άρα δεν καθιστούν το έργο οικονομικά βιώσιμο.