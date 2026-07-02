Οι οικονομικές πραγματικότητες

Το Μνημόνιο Κατανόησης, που οριστικοποιήθηκε στις Βερσαλλίες τον Ιούνιο, μετά από διαμεσολάβηση στο Ισλαμαμπάντ, σηματοδοτεί μια θεμελιώδη καμπή στις παγκόσμιες υποθέσεις. Αν και η συμφωνία φαίνεται να θέτει τέλος σε μια καταστροφική περιφερειακή σύγκρουση, η σύναψή της οφείλεται σε σκληρές οικονομικές πραγματικότητες: οι υπερχρεωμένες Ηνωμένες Πολιτείες και μια διασπασμένη Δύση απλώς δεν μπορούσαν να αντέξουν το συνεχώς αυξανόμενο κόστος μιας παρατεταμένης κρίσης στον τομέα της ενέργειας και των εφοδιαστικών αλυσίδων.

Η κυβέρνηση Τραμπ, μαζί με το Ισραήλ, αρχικά προέβλεπε μια σύντομη, στοχευμένη στρατιωτική εκστρατεία. Γρήγορα συνειδητοποίησαν ότι η μονομερής ισχύς της Αμερικής είχε δομικά όρια. Παρά τη στρατιωτική υπεροχή των ΗΠΑ και τις σοβαρές ζημιές στις ιρανικές υποδομές, οι ασύμμετρες επιθέσεις της Τεχεράνης διαπέρασαν τις δυτικές άμυνες, χτυπώντας κρίσιμους αμερικανικούς στόχους, συμπεριλαμβανομένου του αρχηγείου του Πέμπτου Στόλου στο Μπαχρέιν. Το σημαντικότερο ήταν ότι το Ιράν χρησιμοποίησε το παγκόσμιο εμπόριο ως όπλο, απειλώντας ζωτικά θαλάσσια στενά όπως το Στενό του Ορμούζ. Η οικονομική πίεση που προκλήθηκε από τις ενεργειακές κρίσεις, τους αποτυχημένους αποκλεισμούς και τις μη βιώσιμες αμυντικές δαπάνες, ανάγκασε την Ουάσιγκτον να υποχωρήσει απέναντι στην Τεχεράνη, επιταχύνοντας τη δομική αλλαγή υποδείγματος στη Μέση Ανατολή.

Οι τρεις οικονομικοί άξονες

Η τεράστια πίεση που ανάγκασε την Ουάσιγκτον να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων αποδίδεται σε τρεις ξεχωριστές μακροοικονομικές καταστροφές: το ενεργειακό σοκ, τον ναυτικό αποκλεισμό και τον αντιπερισπασμό του Ιράν, καθώς και το δημοσιονομικό αδιέξοδο. Πρώτον, το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ προκάλεσε άμεσο παγκόσμιο ενεργειακό σοκ. Οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν δραματικά, με μόνη ανακούφιση την απελπισμένη αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων, που μειώθηκαν σε ανησυχητικά επίπεδα, απειλώντας την αμερικανική οικονομία με σοβαρό στασιμοπληθωρισμό. Για να αντιμετωπίσει αυτό το φαινόμενο, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ αναγκάστηκε να διατηρήσει τα επιτόκια σε υψηλότερα επίπεδα, αυξάνοντας τους κινδύνους ύφεσης και επιβάλλοντας ένα αβάσταχτο επιτοκιακό βάρος στα αμερικανικά νοικοκυριά.

Δεύτερον, ο ναυτικός αποκλεισμός της Δύσης απέτυχε. Οι ασύμμετρες επιθέσεις της Τεχεράνης κατά των θαλάσσιων μεταφορών αύξησαν τα ασφάλιστρα σε μη βιώσιμα επίπεδα, αναγκάζοντας το παγκόσμιο εμπόριο να απομακρυνθεί από τη Διώρυγα του Σουέζ και να περιπλέει στο Κέρας της Αφρικής. Αυτό προκάλεσε διαταραχές στις μεταφορές, συμφόρηση στα λιμάνια και εκτόξευση των τιμών, καθιστώντας την αντιπαράθεση μη βιώσιμη για τη Δύση.

Τέλος, η σύγκρουση επέβαλε επικίνδυνη πίεση στο ήδη επιβαρυμένο εθνικό χρέος των ΗΠΑ. Σε μόλις λίγες εβδομάδες ενεργών μαχών, ο αμερικανικός στρατός ξόδεψε δισεκατομμύρια δολάρια σε προηγμένα πυρομαχικά αεράμυνας υψηλής τεχνολογίας για την προστασία των περιφερειακών συμμάχων, εξαντλώντας κρίσιμα αποθέματα των οποίων η αναπλήρωση θα διαρκέσει χρόνια. Τελικά, η Ουάσιγκτον αναγκάστηκε να σταματήσει τις εχθροπραξίες για να αποφύγει τη νομισματική εκτροπή, την κοπή εκατοντάδων δισεκατομμυρίων για έκτακτες αμυντικές δαπάνες — μια κίνηση που θα αποσταθεροποιούσε σοβαρά την αγορά ομολόγων των ΗΠΑ.

Οι παραχωρήσεις

Το Μνημόνιο θεσπίζει ένα προσωρινό πλαίσιο 60 ημερών παύσης των ενεργών εχθροπραξιών. Για να διασφαλιστεί η ελεύθερη θαλάσσια διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ, οι Ηνωμένες Πολιτείες παραχώρησαν εκτεταμένες προσωρινές εξαιρέσεις στο καθεστώς των κυρώσεων, αποκαθιστώντας τις εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν και την πρόσβασή του στο τραπεζικό σύστημα — αξίας περίπου $60 δισεκατομμυρίων ετησίως — και έδωσαν το πράσινο φως για την αποδέσμευση $100 δισεκατομμυρίων περιουσιακών στοιχείων.

Ενώ το κείμενο περιγράφει ένα προτεινόμενο, υποστηριζόμενο από τους συμμάχους, ταμείο ανασυγκρότησης και επενδύσεων ύψους $300 δισεκατομμυρίων, η μόνιμη εφαρμογή του εξακολουθεί να εξαρτάται από μια τελική συνθήκη. Σύμφωνα με τους όρους της εκεχειρίας, οι ΗΠΑ θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό τους και θα μειώσουν τις ομάδες αεροπλανοφόρων τους στην άμεση εμπόλεμη ζώνη εντός του Περσικού Κόλπου.

Μια εύθραυστη εκεχειρία

Αυτή η προσωρινή παύση δεν επιλύει τις υποκείμενες, συστημικές συγκρούσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Η ευθραυστότητα της συμφωνίας υπογραμμίζεται από διάφορα κρίσιμα, ανεπίλυτα σημεία τριβής, όπως οι εδαφικές διαφορές, τα θαλάσσια δικαιώματα και η πυρηνική εποπτεία, τα οποία απειλούν να διαλύσουν τη διπλωματική διαδικασία πριν από την καταληκτική ημερομηνία στα μέσα Αυγούστου.

Πρώτον, οι ανταγωνιστικές εδαφικές διεκδικήσεις στον Λίβανο επικεντρώνονται στο αίτημα του Ιράν για απόσυρση του Ισραήλ έως τον ποταμό Λιτάνι, ενώ το Ισραήλ αρνείται να εγκαταλείψει τη νεοσύστατη ζώνη ασφαλείας του. Η διάσταση αυτή παραμένει ανεπίλυτη και ενέχει τον κίνδυνο να αναζωπυρώσει σφοδρές τοπικές συγκρούσεις. Επιπλέον, οι θαλάσσιες και πυρηνικές διεκδικήσεις συνεχίζονται. Η Ουάσιγκτον απορρίπτει τα ιρανικά κανονιστικά δασμολόγια στα Στενά και απαιτεί ανεμπόδιστους ελέγχους του ΟΗΕ για τα πυρηνικά. Η Τεχεράνη αρνείται και τα δύο, επιμένοντας στον κυριαρχικό της έλεγχο. Τα ζητήματα αυτά παραμένουν ανεπίλυτα και ουσιαστικά ασυμβίβαστα.

Σε περίπτωση που αυτές οι διαφορές προκαλέσουν κατάρρευση της εκεχειρίας, οποιαδήποτε επακόλουθη στρατιωτική κλιμάκωση εκ μέρους των ΗΠΑ θα συναντήσει σημαντικά εσωτερικά εμπόδια. Ένα πρόσφατο ψήφισμα της Γερουσίας σχετικά με τις πολεμικές εξουσίες περιορίζει πλέον αυστηρά τη δικαιοδοσία του Προέδρου να εγκρίνει μονομερή χτυπήματα κατά του Ιράν χωρίς τη ρητή έγκριση του Κογκρέσου.

Η άνοδος νέων αυτοκρατοριών

Η τελική κληρονομιά αυτής της σύγκρουσης είναι η απόλυτη αποτυχία της οικονομικής οπλοποίησης από την Αμερική. Για δεκαετίες, οι Ηνωμένες Πολιτείες βασίζονταν στη δύναμη του δολαρίου και του τραπεζικού δικτύου SWIFT για να τιμωρούν τους αντιπάλους τους. Ο πόλεμος εναντίον του Ιράν, ωστόσο, απέδειξε ότι η Ουάσιγκτον δεν μπορεί πλέον να επιβάλλει μονομερείς κυρώσεις χωρίς συνέπειες για την ίδια. Στην προσπάθεια να απομονώσουν το Ιράν, οι ΗΠΑ κατά λάθος έδωσαν το έναυσμα για μια παγκόσμια στροφή προς την αποκαλούμενη ‘εθνική βαλκανοποίηση’.

Αναγνωρίζοντας τη συστημική ευπάθεια που συνεπάγεται η εξάρτηση από τη δυτική χρηματοοικονομική αρχιτεκτονική, οι μη δυτικές χώρες στρέφονται όλο και περισσότερο προς εναλλακτικά, τοπικά οικονομικά δίκτυα με άξονα το μπλοκ των BRICS και τον Οργανισμό Συνεργασίας της Σαγκάης. Αυτή η τάση ουσιαστικά διασπά την ενιαία παγκόσμια τάξη που είχε διαμορφωθεί μετά το 1945, σε ανταγωνιστικά, προστατευτικά περιφερειακά μπλοκ.

Μέσα σε αυτό το κατακερματισμένο υπόδειγμα, το Ιράν και η Τουρκία έχουν θεμελιώσει την ισχύ τους ως οι κυρίαρχες μη αραβικές δυνάμεις της Μέσης Ανατολής. Ενισχυμένη από μια άθικτη υπόγεια υποδομή πυραύλων και μια εισροή νέου κεφαλαίου, η Τεχεράνη βρίσκεται σε θέση να ανασυγκροτήσει γρήγορα τις δυνατότητές της στον τομέα των μη επανδρωμένων αεροσκαφών και να χρηματοδοτήσει τα δίκτυα αντιπροσώπων της στο Λεβάντε. Ταυτόχρονα, η Τουρκία επιδιώκει απόλυτη στρατηγική αυτονομία στο πλαίσιο του υπερεθνικιστικού θαλάσσιου δόγματος της ‘Γαλάζιας Πατρίδας’, διεκδικώντας επιθετικά την ηγεμονία στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η ευπάθεια της Κύπρου

Αυτό το μεταπολεμικό τοπίο έχει ανατρέψει τους παραδοσιακούς κανόνες εμπλοκής. Αναγνωρίζοντας τους διαρθρωτικούς περιορισμούς τους, οι Ηνωμένες Πολιτείες στρέφονται ραγδαία προς μια αποκεντρωμένη στρατηγική της ‘ανάσχεσης με βάση την τεχνολογία’, αποσύροντας ενεργά την άνευ όρων στρατιωτική ασπίδα τους. Όπως εξήγησε σαφώς ο Αντιπρόεδρος Βανς, περιφερειακοί σύμμαχοι όπως το Ισραήλ καλούνται πλέον να εξασφαλίζουν τα σύνορά τους από μόνοι τους, καθώς η Ουάσιγκτον αρνείται να υποτάξει την αμερικανική οικονομική σταθερότητα σε τοπικές γεωπολιτικές φιλοδοξίες.

Το αμερικανικό κενό αποκαλύπτει τις αδυναμίες της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής. Η εξάρτηση της ΕΕ από την ήπια ισχύ και τη διπλωματία έχει καταρρεύσει μπροστά στις πραγματικότητες της σκληρής ισχύος. Χωρίς ενιαία στρατιωτική διοίκηση, οι Βρυξέλλες αναγκάζονται να ψάχνουν τρόπους για να στηρίξουν τις περιφερειακές υποδομές και να περιορίσουν τη μετανάστευση.

Με την ΕΕ παραλυμένη, η προβολή περιφερειακής ισχύος έχει κατακερματιστεί σε μονομερείς ριψοκίνδυνες κινήσεις από μεμονωμένες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Η πιο αξιοσημείωτη περίπτωση είναι η Γαλλία, η οποία προκάλεσε άμεσα την Άγκυρα ενσωματώνοντας στρατιωτικό εξοπλισμό στο κυπριακό έδαφος στο πλαίσιο της πρόσφατης συμφωνίας για το Καθεστώς των Δυνάμεων.

Τελικά, η ικανότητα της Ευρώπης να ενεργεί ως πρωτογενής γεωπολιτικός παράγοντας, δρώντας στη Μέση Ανατολή, έχει καταρρεύσει. Πιεσμένη από μια εγχώρια κρίση δημόσιου χρέους και χωρίς τη διαρθρωτική αμερικανική στρατιωτική προστασία, η παρουσία της Ευρώπης θα συρρικνωθεί αναπόφευκτα σε μια ωμή επιχείρηση επιτήρησης των συνόρων — την οικοδόμηση ενός αυστηρού θαλάσσιου τείχους για να απομονώσει την ήπειρο από τις ενεργειακές κρίσεις της Λεβαντίνης και τις δημογραφικές επιπτώσεις.

Το περιβάλλον αυτό καταδεικνύει με σαφήνεια την παγίδα που υποπίπτει η Λευκωσία. Ο Οδικός Χάρτης ΗΠΑ-Κύπρου του 2024 και η Συμφωνία για το Καθεστώς των Δυνάμεων Γαλλίας-Κύπρου του Ιουνίου 2026 χρησιμεύουν ως επιχειρησιακά σχέδια για μια δυτική στρατηγική συγκράτησης. Αντί να παρέχουν εγγύηση ασφάλειας, αυτές οι συμφωνίες εκχωρούν τον κίνδυνο, υποβιβάζοντας την Κύπρο σε ένα προκεχωρημένο φυλάκιο υψηλής τεχνολογίας και κόμβο εκκένωσης για μια υπερδύναμη που αποσύρεται. Καθώς η Δύση υποχωρεί, η Κύπρος αντιμετωπίζει ένα αβέβαιο μέλλον: εκτεθειμένη, απομονωμένη και ευάλωτη στον εξαναγκασμό ‘γκρίζας ζώνης’ από μια ενθαρρυνμένη Τουρκία.

*Οικονομολόγου και Προέδρου της Εταιρείας Κυπριακών Οικονομικών Μελετών. Το παρόν άρθρο είναι διαθέσιμο και στο προσωπικό Substack του συγγραφέα, https://ioannistirkides.substack.com/publish/posts/published