Fitch: Αναβάθμιση Eurobank και Εθνικής Τράπεζας σε BBB, σταθερές οι προοπτικές

Ο οίκος αξιολόγησης Fitch Ratings αναβάθμισε την μακροπρόθεσμη αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας (IDR) της Eurobank S.A. και της Εθνικής Τράπεζας σε BBB από BBB-, με τις προοπτικές να είναι σταθερές.

Ο οίκος διατήρησε την αξιολόγηση ΒΒΒ- για την Τράπεζα Πειραιώς, προχωρώντας σε αναβάθμιση των προοπτικών σε θετικές από σταθερές.

Eurobank

«Η αναβάθμιση αντικατοπτρίζει την αναθεώρησή μας για τη βαθμολογία του λειτουργικού περιβάλλοντος της Ελλάδας σε «bbb» από «bbb-», καθώς η υγιής οικονομική ανάπτυξη και η μείωση της ανεργίας στην Ελλάδα οδηγούν σε ισχυρή ζήτηση πιστώσεων από τις επιχειρήσεις, σε αύξηση των δανείων λιανικής μετά από χρόνια συρρίκνωσης και σε υγιή ανάπτυξη προϊόντων που παράγουν τέλη», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο οίκος.

«Αυτό έχει ως αποτέλεσμα καλύτερες επιχειρηματικές ευκαιρίες για τις ελληνικές τράπεζες και θα πρέπει να στηρίξει τις οικονομικές τους προοπτικές μεσοπρόθεσμα, υποστηρίζοντας τις αξιολογήσεις μας για το επιχειρηματικό προφίλ, το προφίλ κινδύνου, την κεφαλαιοποίηση και τη χρηματοδότηση της Eurobank», τονίζει.

Υγιές franchise στην Ελλάδα

Όπως τονίζει ο οίκος, οι αξιολογήσεις αντικατοπτρίζουν την ισχυρή θέση της Eurobank στην εγχώρια αγορά στην Ελλάδα, καθώς και ένα λειτουργικό περιβάλλον που επωφελείται από την ανθεκτική οικονομική ανάπτυξη και τις αυξημένες επιχειρηματικές ευκαιρίες, αν και με ορισμένες διαρθρωτικές αδυναμίες. Οι αξιολογήσεις αντικατοπτρίζουν επίσης την υγιή κερδοφορία, την επαρκή κεφαλαιοποίηση και την ποιότητα του ενεργητικού, καθώς και μια σταθερή βάση καταθέσεων.

Βελτιωμένο λειτουργικό περιβάλλον

Παράλληλα, αναφέρεται ότι οι ελληνικές τράπεζες επωφελούνται από την ανθεκτική οικονομική ανάπτυξη, την ισχυρή δυναμική των επιχειρηματικών δανείων και τις βελτιωμένες ευκαιρίες δημιουργίας τελών στις ασφάλειες και τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, παρά τους αυξημένους εξωτερικούς κινδύνους.

«Τα απομειωμένα δάνεια εκτός του τραπεζικού συστήματος παραμένουν σημαντικά και μειώνονται πιο αργά από το αναμενόμενο, αλλά αυτό δεν έχει εμποδίσει την αύξηση της νέας ζήτησης λιανικών δανείων. Η σταθερή χρηματοδότηση από καταθέσεις και η τακτική πρόσβαση των τραπεζών στις χρηματοπιστωτικές αγορές υποστηρίζουν επίσης την αξιολόγησή μας για το λειτουργικό περιβάλλον στην Ελλάδα», αναφέρεται.

Ο οίκος σημειώνει ότι το επιχειρηματικό προφίλ της Eurobank υποστηρίζεται από το ισχυρό franchise της στην Ελλάδα και τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων της στη Βουλγαρία και την Κύπρο. Λαμβάνει επίσης υπόψη την εστίαση της τράπεζας στις παραδοσιακές εμπορικές τραπεζικές δραστηριότητες και τις προοπτικές βιώσιμης κερδοφορίας. Τα επιχειρηματικά προφίλ και τα προφίλ κινδύνου της Eurobank επωφελούνται από μια βελτιωμένη αξιολόγηση του λειτουργικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα, η οποία αντικατοπτρίζει τα ισχυρά μερίδια αγοράς και το προφίλ κινδύνου της τράπεζας στην εγχώρια αγορά, τα οποία είναι ευθυγραμμισμένα με τον εγχώριο μέσο όρο του κλάδου.

Εθνική Τράπεζα

Στην ανακοίνωσή του ο οίκος για την Εθνική Τράπεζα, σημειώνει ότι οι αξιολογήσεις της τράπεζας αντικατοπτρίζουν μια ισχυρή θέση στην εγχώρια αγορά της Ελλάδας, ένα λειτουργικό περιβάλλον που επωφελείται από την ανθεκτική οικονομική ανάπτυξη και τις αυξημένες επιχειρηματικές ευκαιρίες, αν και με ορισμένες διαρθρωτικές αδυναμίες.

Οι αξιολογήσεις αντικατοπτρίζουν επίσης δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας που είναι πάνω από τον μέσο όρο του κλάδου, υγιή ποιότητα ενεργητικού και δημιουργία κερδών, καθώς και σταθερές καταθέσεις.

Η Εθνική Τράπεζα είναι μία από τις τέσσερις συστημικά σημαντικές τράπεζες στην Ελλάδα, όπου κατέχει ισχυρά μερίδια αγοράς στον τομέα της λιανικής και της εμπορικής τραπεζικής. Εστιάζει σε παραδοσιακές δραστηριότητες εμπορικής τραπεζικής και επωφελείται από την αντιμετώπιση παλαιών ζητημάτων ποιότητας ενεργητικού, τη βιώσιμη κερδοφορία και τη βελτιωμένη ψηφιακή τοποθέτηση.

Όπως αναφέρεται, τα επιχειρηματικά προφίλ και τα προφίλ κινδύνου της Εθνικής Τράπεζας υποστηρίζονται από μια βελτιωμένη αξιολόγηση του λειτουργικού περιβάλλοντος, δεδομένων των ισχυρών μεριδίων αγοράς της στην εγχώρια αγορά και ενός προφίλ κινδύνου που ευθυγραμμίζεται με αυτό του τομέα.

Η ποιότητα του ενεργητικού της Εθνικής Τράπεζας συγκρίνεται ευνοϊκά με εκείνη των εγχώριων τραπεζων.