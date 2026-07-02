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Καλοκαίριασε: Στους 37 βαθμούς ο υδράργυρος σήμερα - Ο καιρός αναλυτικά

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή μέχρι την Κυριακή και θα παραμείνει κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.Σήμερα, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος.

 Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά κυρίως νοτιοανατολικοί ως νοτιοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, για να καταστούν αργότερα κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και τοπικά μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 29 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και στους 28 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, κυρίως στα δυτικά. Κατά τις αυγινές κυρίως ώρες δεν αποκλείεται να σχηματιστεί τοπικά αραιή ομίχλη ή και χαμηλή νέφωση, κυρίως στα νοτιοανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς και αρχικά τοπικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 19 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Παρασκευή και το Σάββατο, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Την Κυριακή, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή μέχρι την Κυριακή και θα παραμείνει κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.

 

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