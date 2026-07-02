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Το βίντεο της ημέρας: Γνωστός καρναβαλιστής τρολάρει τα... στιλλούθκια της Λεμεσού

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Μέχρι και τραγούδι έγιναν τα περιβόητα πασσαλάκια της Λεμεσού, με τον γνωστό λεμεσιανό και δεινό καρναβαλιστή Μίλτο Παπαδόπουλο να σατιρίζει την κατάσταση που επικρατεί στους δρόμους της πόλης. Παραφράζοντας τον Λουκιανό Κηλαηδόνη, ο Μίλτος Παπαδόπουλος με την συνοδεία κιθάρας -σε γνωστή «γιάφκα» της πόλης-, πρόσφεραν άπλετο γέλιο, τραγουδώντας «ένα στυλλάκι είναι λίγο πολύ λίγο, δύο στυλλάκια είναι λίγα τι να πω…»

Το βίντεο ανέβηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σκορπά ήδη αρκετό γέλοιο, ενώ ορισμένοι σκέφτονται ήδη τα καρναβάλια του 2027, όπου αναμένεται τα «στυλλούθκια» να «φορεθούν» ιδιαίτερα!

Κανταδόρος

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