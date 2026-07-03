Kοινή επιδίωξη Πολιτείας-ιδιωτικού τομέα η μετάβαση σε πιο βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης

Η μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης αποτελεί κοινή μας επιδίωξη, της Πολιτείας, της Κυβέρνησης και του ιδιωτικού τομέα, ανέφερε το βράδυ της Πέμπτης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, στον χαιρετισμό του στο δείπνο της Ομοσπονδίας Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου που έλαβε χώρα στη Λευκωσία

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, πέραν από τη συμβολή του στην οικονομική δραστηριοποίηση της χώρας, ο κατασκευαστικός τομέας έχει σημαντικότατη συνεισφορά στη δημιουργία θέσεων εργασίας, στη στήριξη ενός ευρέως φάσματος συναφών επαγγελμάτων και επιχειρήσεων, διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης και, κυρίως, στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο ζουν και δημιουργούν οι πολίτες.

«Η χώρα μας βρίσκεται σήμερα σε μια περίοδο ουσιαστικού μετασχηματισμού. Οι αλλαγές και οι απαιτήσεις της σύγχρονης οικονομίας, οι τεχνολογικές εξελίξεις και η ανάγκη για βιώσιμη ανάπτυξη επιβάλλουν ένα, σαφώς πιο ευέλικτο και αποτελεσματικό κράτος, ικανό να στηρίζει την επιχειρηματικότητα, να δημιουργεί τις προϋποθέσεις για νέες επενδύσεις, να προάγει την οικονομική ανάπτυξη, η οποία επιτρέπει και σε εμάς, στην Πολιτεία να ασκεί στοχευμένη κοινωνική πολιτική. Γιατί χωρίς ισχυρή οικονομική ανάπτυξη το κράτος δεν μπορεί να ασκεί ισχυρή οικονομική πολιτική», ανέφερε στη συνέχεια.

Προσέθεσε ότι στο πλαίσιο αυτό, η Κυβέρνηση προωθεί ένα ευρύ πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων που αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών, στη μείωση των διοικητικών βαρών και στην αξιοποίηση της τεχνολογίας προς όφελος των πολιτών και της οικονομίας.

Ανέδειξε ακολούθως τη μεταρρύθμιση του συστήματος αδειοδότησης των αναπτύξεων που προωθεί το Υπουργείο Εσωτερικών, σημειώνοντας ότι με την απλοποίηση των διαδικασιών, την εισαγωγή ψηφιακών εργαλείων και τον καθορισμό συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων, επιδιώκεται η ουσιαστική μείωση του χρόνου υλοποίησης μιας επένδυσης, διατηρώντας παράλληλα υψηλά επίπεδα διαφάνειας, ασφάλειας και ποιότητας.

«Χαίρομαι πραγματικά, γιατί τα πρώτα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν ότι η κατεύθυνση που ακολουθούμε είναι η σωστή. Η σημαντική επιτάχυνση στην έκδοση αδειών για νέες οικιστικές αναπτύξεις, με σχεδόν 3.000 οικιστικές μονάδες και περίπου 1.000 πολυκατοικίες να αδειοδοτούνται εντός 40 και 80 εργάσιμων ημερών, αντίστοιχα, αποδεικνύει ότι όταν το Κράτος το επιθυμεί μπορεί να λειτουργεί πιο αποτελεσματικά, δημιουργώντας καλύτερες προϋποθέσεις τόσο για την οικονομική ανάπτυξη και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας μας όσο και για την αντιμετώπιση κρίσιμων κοινωνικών προκλήσεων», τόνισε σχετικά.

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα και προκλήσεις που καλούμαστε να διαχειριστούμε σήμερα είναι η πρόσβαση των πολιτών, και ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων και των νεαρών οικογενειών, σε ποιοτική και οικονομικά προσιτή κατοικία, ανέφερε στη συνέχεια ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

Προσέθεσε ότι η Κυβέρνηση εφαρμόζει μια ολοκληρωμένη και ολιστική στεγαστική πολιτική, η οποία περιλαμβάνει στοχευμένα σχέδια, οικονομικά κίνητρα και θεσμικές παρεμβάσεις, με στόχο την αύξηση της προσφοράς κατοικιών και τη δημιουργία περισσότερων επιλογών στέγασης, συμπληρώνοντας ότι σε αυτή την προσπάθεια έχει ουσιαστικά επανενεργοποιήσει τον Κυπριακό Οργανισμό Ανάπτυξης Γης ο οποίος μετά το 2022 αδρανοποιήθηκε, και μέσα από τις δράσεις της Κυβέρνησης, μέσα από την οικονομική ενίσχυση έχει επαναδραστηριοποιηθεί με σημαντικά οφέλη για την κοινωνία.

«Η επιτυχία αυτής της πολιτικής εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και από τη δυναμική του δικού σας τομέα. Χωρίς έναν ισχυρό, σύγχρονο και ανταγωνιστικό κλάδο κατασκευών δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστική αύξηση του οικιστικού αποθέματος της χώρας. Όλοι εσείς οι εργολάβοι οικοδομών είναι εκείνοι που μετατρέπουν τον σχεδιασμό σε πράξη. Είναι αυτοί που υλοποιούν τις επενδύσεις, κατασκευάζουν τις νέες κατοικίες και παραδίδουν έργα που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας. Η δυνατότητα, λοιπόν, του κλάδου σας να κατασκευάζει κατοικίες με ταχύτητα, ποιότητα και σεβασμό στα σύγχρονα πρότυπα ασφάλειας και ενεργειακής απόδοσης, αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της πρόκλησης του στεγαστικού», ανέφερε ακολούθως.

«Για αυτό, ως Πολιτεία θεωρούμε και προσεγγίζουμε την Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου ως απαραίτητο και στρατηγικό εταίρο για υλοποίηση της στεγαστικής πολιτικής. Μέσα από τον συνεχή διάλογο και τη συνεργασία μπορούμε να διαμορφώσουμε τις συνθήκες που θα επιτρέψουν την αύξηση της προσφοράς κατοικιών, τη συγκράτηση του κόστους κατασκευής και τη δημιουργία βιώσιμων οικιστικών αναπτύξεων προς όφελος της κοινωνίας μας», συμπλήρωσε.

Περαιτέρω, σημείωσε ότι η Κυβέρνηση εργάζεται για τον εκσυγχρονισμό των δημόσιων Υπηρεσιών που συνδέονται με την ανάπτυξη και τις κατασκευές, με την αναδιοργάνωση του τρόπου λειτουργίας των αρμόδιων Τμημάτων, ενίσχυση των ψηφιακών υπηρεσιών και την απλούστευση των διαδικασιών να αποτελούν βασικές πολιτικές, ώστε οι πολίτες και οι επιχειρήσεις να εξυπηρετούνται ταχύτερα και σαφώς αποτελεσματικότερα.

«Η ανάπτυξη που επιδιώκουμε δεν μετριέται μόνο με οικονομικούς δείκτες. Αποτυπώνεται στην ποιότητα των έργων που παραδίδουμε, στην ανθεκτικότητα των υποδομών μας, στην προστασία του περιβάλλοντος και το πιο σημαντικό στο τέλος της ημέρας, στην ποιότητα ζωής που προσφέρουμε στους πολίτες. Η μετάβαση, λοιπόν, σε ένα πιο βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης αποτελεί κοινή μας επιδίωξη, της Πολιτείας, της Κυβέρνησης και του ιδιωτικού τομέα: Η ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων, η αξιοποίηση καινοτόμων υλικών και τεχνολογιών, η ψηφιοποίηση των κατασκευών και η ενσωμάτωση σύγχρονων πρακτικών, αποτελούν πλέον αναπόσπαστο μέρος της προσπάθειάς μας για μια ανταγωνιστική και περιβαλλοντικά υπεύθυνη οικονομία», επεσήμανε περιατέρω.

Εξίσου σημαντική χαρακτήρισε και η διατήρηση μιας σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ Πολιτείας και κατασκευαστικού κόσμου. «Ο ειλικρινής διάλογος, η θεσμική συνεργασία και η κοινή προσήλωση στην ποιότητα, τη διαφάνεια και την υπευθυνότητα αποτελούν τα θεμέλια πάνω στα οποία οικοδομούμε ένα πιο ισχυρό και ανθεκτικό αναπτυξιακό μοντέλο για τη χώρα μας. Και θέλω πραγματικά να σας ευχαριστήσω για τη συνεργασία γιατί μέσα από τις συχνές μας επαφές και το ξεκάθαρο για μας γεγονός ότι οι στόχοι μας είναι κοινοί, φέρνουμε αποτελέσματα», συμπλήρωσε σχετικά.

Κλείνοντας, συνεχάρη την Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου για τη διαχρονική της προσφορά. «Είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσει να αποτελεί υπεύθυνο συνομιλητή της Πολιτείας και έναν πολύτιμο συνεργάτη στην κοινή μας προσπάθεια για μια Κύπρο με σύγχρονες υποδομές, περισσότερες ευκαιρίες για τους πολίτες και, το βασικό ζητούμενο, καλύτερη ποιότητα ζωής για τους πολίτες μας», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ