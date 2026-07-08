Νέοι κανόνες για συστήματα κοινωνικής ασφάλισης στην ΕΕ

Υπερψηφίστηκε την Τρίτη από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο Στρασβούργο, η αναθεώρηση των κανόνων της ΕΕ για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης.

Το κείμενο, που αφορά την τροποποίηση των κανονισμών 883/2004 και 987/2009, εγκρίθηκε με 511 ψήφους υπέρ, 87 κατά και 61 αποχές. Σημειώνεται ότι ψήφισαν υπέρ και οι έξι Κύπριοι Ευρωβουλευτές.

Η αναθεώρηση έχει στόχο να διασφαλίσει σαφέστερη και δικαιότερη πρόσβαση στην κοινωνική ασφάλιση για τους εργαζομένους της ΕΕ που ζουν ή εργάζονται σε άλλο κράτος μέλος. Το κείμενο είχε συμφωνηθεί προσωρινά μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Οι νέοι κανόνες εισάγουν σαφέστερα κριτήρια για τον καθορισμό του κράτους μέλους του οποίου η νομοθεσία κοινωνικής ασφάλισης εφαρμόζεται σε εργαζομένους που μετακινούνται εντός της ΕΕ. Παράλληλα, ενθαρρύνουν την έγκαιρη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών, με στόχο τον εντοπισμό σφαλμάτων ή περιπτώσεων απάτης, όπως οι καταχρηστικές πρακτικές μέσω εταιρειών-γραμματοκιβωτίων.

Σε ό,τι αφορά τα επιδόματα ανεργίας, η αναθεώρηση αποσαφηνίζει πώς συνυπολογίζονται περίοδοι εργασίας, αυτοαπασχόλησης ή ασφάλισης σε διαφορετικά κράτη μέλη για την αξιολόγηση των δικαιωμάτων. Τα άτομα που μεταβαίνουν σε άλλη χώρα της ΕΕ για αναζήτηση εργασίας θα μπορούν να λαμβάνουν επίδομα ανεργίας για έξι μήνες από τη χώρα από την οποία αναχώρησαν, με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του δικαιώματός τους.

Για τους διασυνοριακούς εργαζομένους, αποσαφηνίζεται ποιο κράτος μέλος είναι υπεύθυνο για την καταβολή των παροχών. Εφόσον εργαζόμενος έχει απασχοληθεί, αυτοαπασχοληθεί ή ασφαλιστεί για αδιάλειπτη περίοδο 22 εβδομάδων σε κράτος μέλος διαφορετικό από τη χώρα κατοικίας του, οι παροχές θα καταβάλλονται από τη χώρα εργασίας.

Οι επικαιροποιημένοι κανόνες περιλαμβάνουν επίσης νέο ορισμό και κατάλογο παροχών μακροχρόνιας φροντίδας, ενισχύοντας την ασφάλεια δικαίου για τα άτομα που χρειάζονται φροντίδα και για τους φροντιστές τους.

Παράλληλα, προβλέπεται σαφέστερη διάκριση μεταξύ των οικογενειακών παροχών σε χρήμα που αντικαθιστούν εισόδημα όταν ένας γονέας εγκαταλείπει ή μειώνει την εργασία του για την ανατροφή παιδιού και άλλων οικογενειακών παροχών.

Για τους εργαζομένους ή αυτοαπασχολουμένους που αποστέλλονται σε άλλη χώρα της ΕΕ για διάστημα έως 24 μηνών, οι κανόνες προβλέπουν ότι παραμένουν ασφαλισμένοι στη χώρα όπου είναι εγκατεστημένος ο εργοδότης τους ή όπου ασκούν συνήθως τη δραστηριότητά τους, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αντικαθιστούν προηγουμένως αποσπασμένο εργαζόμενο.

Για την αντιμετώπιση απάτης και σφαλμάτων, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να υπάγονται στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης της χώρας προέλευσης για τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από την απόσπασή τους στο εξωτερικό.

Το κείμενο εισάγει επίσης υποχρεωτικό σύστημα προηγούμενης γνωστοποίησης, ώστε οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους προέλευσης να ενημερώνονται πριν από την άσκηση δραστηριότητας σε άλλο κράτος μέλος. Η υποχρέωση αυτή δεν θα ισχύει για επαγγελματικά ταξίδια και βραχυχρόνιες αποσπάσεις έως τριών ημερών, με εξαίρεση τον κατασκευαστικό τομέα.

Για εργαζομένους που δραστηριοποιούνται σε δύο ή περισσότερα κράτη μέλη, οι νέοι κανόνες συμβάλλουν στον καθορισμό της καταστατικής έδρας ή του τόπου επιχειρηματικής δραστηριότητας του εργοδότη, ώστε να προσδιορίζεται ποιας χώρας η νομοθεσία κοινωνικής ασφάλισης εφαρμόζεται.

Σύμφωνα με το κείμενο, για τον προσδιορισμό αυτό λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως ο τόπος όπου λαμβάνονται ουσιώδεις αποφάσεις, ο τόπος όπου παράγεται ο κύκλος εργασιών και οι τόποι όπου πραγματοποιούνται οι γενικές συνελεύσεις.

Σε σχέση με τους οικονομικά μη ενεργούς πολίτες, οι κανόνες εναρμονίζονται με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την οποία πολίτες της ΕΕ που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν ενεργά εργασία δεν θα πρέπει να εμποδίζονται να συνεισφέρουν σε σύστημα κάλυψης ασθενείας.

Η Γερμανίδα Ευρωβουλεύτρια και εισηγήτρια του φακέλου, Γκαμπριέλε Μπίσοφ, από την Ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, δήλωσε ότι οι νέοι κανόνες προστατεύουν τα δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης όσων μετακινούνται σε άλλη χώρα της ΕΕ και καθιστούν το πλαίσιο σαφέστερο και πιο εφαρμόσιμο για εργαζομένους και επιχειρήσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ