Αξιωματούχοι Κεφαλαιαγοράς, Κεντρικής Τράπεζας: Κλειδί η εμπιστοσύνη για το μέλλον των πληρωμών

Το μέλλον των πληρωμών βασίζεται στην εμπιστοσύνη, ανέφεραν στις ομιλίες τους για τις τάσεις στα κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ), Γιώργος Θεοχαρίδης, και το Εκτελεστικό Μέλος της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ), Γιώργος Καρατζιάς, στο Συνέδριο για τα κρυπτονομίσματα, τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία και το μέλλον του κλάδου, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη στη Λεμεσό. Οι δύο αξιωματούχοι μίλησαν για τη σημασία της εποπτείας σε μια περίοδο διαρθρωτικού μετασχηματισμού των χρηματοπιστωτικών αγορών.

Ο κ. Θεοχαρίδης σημείωσε ότι τα κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία δεν λειτουργούν πλέον στο περιθώριο των χρηματοπιστωτικών αγορών. «Ενσωματώνονται ολοένα και περισσότερο στο ευρύτερο χρηματοοικονομικό οικοσύστημα, αλληλεπιδρώντας με παραδοσιακά χρηματοοικονομικά μέσα, ρυθμιζόμενους διαμεσολαβητές και θεσμικούς επενδυτές», ανέφερε.

Όπως είπε, αυτό δεν αποτελεί μια προσωρινή τάση, αλλά μια διαρθρωτική μεταβολή στον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται οι αγορές, δομούνται και εκδίδονται τα περιουσιακά στοιχεία και αποκτάται επενδυτική έκθεση.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της ΕΚΚ, τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία ενσωματώνονται ολοένα και περισσότερο στα παραδοσιακά κανάλια χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης, αντί να λειτουργούν εκτός αυτών», ανέφερε.

Ο κ. Θεοχαρίδης επισήμανε ότι οι εξελίξεις αυτές έχουν αναδείξει σημαντικά εποπτικά ζητήματα. «Από κανονιστικής άποψης, ο στόχος δεν είναι να αντικατασταθούν τα υφιστάμενα συστήματα, αλλά να διασφαλιστεί ότι οι νέες τεχνολογίες λειτουργούν στη βάση των ίδιων θεμελιωδών αρχών της χρηματοπιστωτικής ρύθμισης», είπε.

Στο πλαίσιο αυτό, πρόσθεσε ότι ο Κανονισμός MiCA (Markets in Crypto-Assets Regulation) αποτελεί ορόσημο για τη διεθνή χρηματοπιστωτική ρύθμιση, καθώς για πρώτη φορά θεσπίζεται ένα ολοκληρωμένο και εναρμονισμένο πλαίσιο για την έκδοση κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων και την παροχή σχετικών υπηρεσιών σε μια μεγάλη οικονομική περιοχή.

Όπως ανέφερε, ο MiCA προσφέρει ήδη μεγαλύτερη νομική βεβαιότητα, μειώνει τον κατακερματισμό μεταξύ των κρατών μελών και δημιουργεί ένα ισχυρό θεμέλιο για τη σύγκλιση της εποπτείας, ενώ ταυτόχρονα σηματοδοτεί μια σαφή πολιτική επιλογή: ότι η καινοτομία στα ψηφιακά χρηματοοικονομικά πρέπει να αναπτύσσεται μέσα σε ένα ρυθμιζόμενο περιβάλλον που δίνει προτεραιότητα στην ακεραιότητα της αγοράς, τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και την προστασία των επενδυτών.

Ο κ. Θεοχαρίδης τόνισε ότι η ρύθμιση και η εποπτεία πρέπει να είναι τεχνολογικά ουδέτερες, με έμφαση στους κινδύνους, τα αποτελέσματα και τη συμπεριφορά και όχι στις ίδιες τις τεχνολογίες. Παράλληλα, ανέφερε ότι τα ρυθμιστικά πλαίσια πρέπει να είναι αρκετά ισχυρά ώστε να προστατεύουν τους επενδυτές και να διασφαλίζουν την ακεραιότητα της αγοράς, αλλά και αρκετά ευέλικτα ώστε να επιτρέπουν την ανάπτυξη της καινοτομίας και του ανταγωνισμού. Υπογράμμισε επίσης ότι η σύγκλιση της εποπτείας και η διεθνής συνεργασία είναι απαραίτητες.

Η Κύπρος, ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της χρηματοπιστωτικής αρχιτεκτονικής της Ευρωζώνης, βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση ώστε να λειτουργήσει ως γέφυρα μεταξύ των παραδοσιακών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και της αναδυόμενης ψηφιακής χρηματοοικονομικής, σημείωσε, υπενθυμίζοντας ότι τις τελευταίες δεκαετίες η χώρα έχει αναπτύξει ένα ισχυρό και αξιόπιστο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις επενδυτικές υπηρεσίες, τη διαχείριση κεφαλαίων και τις δραστηριότητες των κεφαλαιαγορών, πλήρως εναρμονισμένο με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Ταυτόχρονα, πρόσθεσε, η Κύπρος έχει επιτύχει αυξανόμενη εμπλοκή στη χρηματοοικονομική καινοτομία, συμπεριλαμβανομένων των εξελίξεων στον τομέα του fintech, των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων και των νέων υποδομών της αγοράς.

«Ο ρόλος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς είναι να διασφαλίσει ότι αυτή η εξέλιξη πραγματοποιείται μέσα σε ένα πλαίσιο που προστατεύει την εμπιστοσύνη των επενδυτών, προάγει την ακεραιότητα της αγοράς και στηρίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη του χρηματοπιστωτικού τομέα», ανέφερε, καταλήγοντας ότι η πρόκληση είναι να διασφαλιστεί πως η καινοτομία υπηρετεί την πραγματική οικονομία, ενισχύει τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και ενδυναμώνει την εμπιστοσύνη στις κεφαλαιαγορές.

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Καρατζιάς, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, επικεντρώθηκε στο γεγονός ότι το ψηφιακό χρήμα δεν αποτελεί πλέον θεωρητική έννοια, αλλά έχει καταστεί μέρος της αρχιτεκτονικής του χρηματοπιστωτικού συστήματος, στο ότι η καινοτομία στο χρήμα απαιτεί εποπτεία και ότι η Ευρώπη πρέπει να διασφαλίσει πως το μέλλον των πληρωμών θα παραμείνει θεμελιωμένο στη δημόσια εμπιστοσύνη.

Το Ευρωσύστημα, είπε, επιδιώκει να διαμορφώσει και να εδραιώσει ένα ευρωπαϊκό, κυρίαρχο και ολοκληρωμένο οικοσύστημα ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων γύρω από το χρήμα της κεντρικής τράπεζας, με στόχο ένα ισορροπημένο περιβάλλον όπου οι δημόσιες και οι ιδιωτικές μορφές χρήματος θα συνυπάρχουν, συμβάλλοντας η καθεμία με τον δικό της τρόπο σε ένα πιο αποδοτικό, ανθεκτικό και ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Αναφερόμενος στα stablecoins, ο κ. Καρατζιάς είπε ότι χρησιμοποιούνται πλέον όλο και περισσότερο ως γέφυρα μεταξύ της παραδοσιακής χρηματοοικονομικής και των αγορών κρυπτονομισμάτων.

Ωστόσο, υπογράμμισε ότι «η κλίμακα συνεπάγεται ευθύνη και η ευθύνη απαιτεί εποπτεία». Από εποπτικής σκοπιάς, ανέφερε, το βασικό ερώτημα είναι γιατί ένα stablecoin θα πρέπει να θεωρείται αξιόπιστο ώστε να διατηρεί τη σταθερότητά του υπό συνθήκες πίεσης.

Μέσω του MiCA, είπε, η Ευρώπη έχει θεσπίσει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για τα κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία, με απαιτήσεις για την αδειοδότηση, τη διαφάνεια, τη δημοσιοποίηση πληροφοριών, την εποπτεία, την ακεραιότητα της αγοράς και την προστασία των καταναλωτών.

«Η ευρωπαϊκή φιλοσοφία είναι αυτή της ρυθμιζόμενης καινοτομίας», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι εφόσον τα stablecoins επιτελούν νομισματική λειτουργία, πρέπει να πληρούν πρότυπα ανθεκτικότητας, διαφάνειας και λογοδοσίας αντίστοιχα με αυτά του χρήματος.

Επιπλέον, ανέφερε ότι η αγορά των stablecoins παραμένει σε συντριπτικό βαθμό εκφρασμένη σε ξένα νομίσματα, ενώ τα stablecoins σε ευρώ εξακολουθούν να διαδραματίζουν μόνο περιορισμένο ρόλο. «Για την Ευρώπη, αυτό εγείρει ζητήματα υποκατάστασης νομίσματος, εξάρτησης από εξωτερικές υποδομές και νομισματικής κυριαρχίας», τόνισε, προσθέτοντας ότι πρωτοβουλίες για κατάλληλα ρυθμιζόμενα stablecoins σε ευρώ θα μπορούσαν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο ως μέρος μιας ευρύτερης ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής που στηρίζεται σε αξιόπιστο δημόσιο χρήμα.

Σύμφωνα με τον κ. Καρατζιά, ο ευρύτερος μετασχηματισμός των πληρωμών και των υποδομών της αγοράς είναι ο λόγος για τον οποίο η Ευρώπη επέλεξε να ανταποκριθεί οικοδομώντας τα νομικά, εποπτικά και θεσμικά θεμέλια για υπεύθυνη καινοτομία.

Αναφερόμενος στο ψηφιακό ευρώ, είπε ότι σχεδιάζεται ώστε να λειτουργεί απρόσκοπτα σε συνδυασμό με τους λογαριασμούς των εμπορικών τραπεζών, παρέχοντας μια πανευρωπαϊκή λύση για πληρωμές λιανικής που θα μειώσει την εξάρτηση από μη ευρωπαϊκές λύσεις πληρωμών και θα ενισχύσει την ανθεκτικότητα και την αυτονομία της Ευρώπης.

Σημείωσε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) σχεδιάζει να πραγματοποιήσει πιλοτικό πρόγραμμα διάρκειας 12 μηνών κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2027, προκειμένου να ελέγξει μια δοκιμαστική έκδοση (beta) του ψηφιακού ευρώ, συμπεριλαμβανομένων πραγματικών περιπτώσεων χρήσης, όπως πληρωμές σε καταστήματα ή μεταξύ ιδιωτών.

Όπως είπε, αναμένεται σύντομα περισσότερη σαφήνεια από την ΕΚΤ σχετικά με την πιθανή συμμετοχή κυπριακών φορέων της αγοράς που έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον για το πιλοτικό πρόγραμμα.

Πηγή: ΚΥΠΕ