Η Alpha Bank Κύπρου ενισχύει το πελατοκεντρικό της μοντέλο με νέα στρατηγική επένδυση στον ψηφιακό μετασχηματισμό

Η Alpha Bank Κύπρου προχωρά σε ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα στον δρόμο του ψηφιακού της μετασχηματισμού, ενισχύοντας το πελατοκεντρικό μοντέλο λειτουργίας της μέσα από μια νέα στρατηγική επένδυση που αναβαθμίζει τον τρόπο με τον οποίο εξυπηρετεί, επικοινωνεί και ανταποκρίνεται στις ανάγκες των Πελατών της.

Από τις 30 Απριλίου 2026, η Τράπεζα έθεσε σε πλήρη παραγωγική λειτουργία το νέο σύστημα Salesforce FSC – Financial Services Cloud, αξιοποιώντας μία από τις κορυφαίες πλατφόρμες CRM διεθνώς. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, η Alpha Bank Κύπρου ενισχύει την πρόσβασή της σε υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία και σε σύγχρονα εργαλεία που ενδυναμώνουν ουσιαστικά τη δυναμική της και διευρύνουν τις δυνατότητές της σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Πρόκειται για μια συνεργασία ιδιαίτερης στρατηγικής σημασίας, η οποία στηρίζει το όραμα της Alpha Bank Κύπρου για μια σύγχρονη, πλήρως πελατοκεντρική Τράπεζα, με πιο εξατομικευμένες υπηρεσίες, μεγαλύτερη αμεσότητα και πιο συνεπή εμπειρία εξυπηρέτησης.

Η νέα αυτή υποδομή έρχεται να υποστηρίξει έμπρακτα τη στρατηγική κατεύθυνση της Alpha Bank Κύπρου για μια Τράπεζα που λειτουργεί με μεγαλύτερη ταχύτητα, καλύτερη αξιοποίηση των δεδομένων και σαφέστερη προσήλωση στις πραγματικές ανάγκες του Πελάτη. Η επένδυση αντανακλά μια ευρύτερη εξέλιξη στον τρόπο λειτουργίας της Τράπεζας, με στόχο πιο ισχυρές σχέσεις με τον Πελάτη, πιο αποτελεσματικές διαδικασίες και υψηλότερη ποιότητα εξυπηρέτησης σε κάθε σημείο επαφής.

Μέσα από το Salesforce FSC, η Alpha Bank Κύπρου αποκτά ενιαία εικόνα 360° για τον Πελάτη, ενισχύει την εξατομικευμένη και βασισμένη σε δεδομένα εξυπηρέτηση, και αξιοποιεί προηγμένα εργαλεία analytics, αυτοματοποίησης και τεχνητής νοημοσύνης. Στην πράξη, αυτό μεταφράζεται σε ταχύτερη εξυπηρέτηση, λιγότερα βήματα και καθυστερήσεις, αμεσότερη επικοινωνία και πιο σταθερή ποιότητα εμπειρίας, ανεξαρτήτως καναλιού ή σημείου επαφής με την Τράπεζα.

Σε πρώτη φάση, η νέα πλατφόρμα θα είναι διαθέσιμη στο Δίκτυο Καταστημάτων και το Call Center, ενισχύοντας τη δυνατότητα των ομάδων της πρώτης γραμμής να ενεργούν με μεγαλύτερη ακρίβεια, πληρότητα και αμεσότητα.

Παράλληλα, η συγκεκριμένη επένδυση σηματοδοτεί και μια ουσιαστική αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας της Τράπεζας. Πρόκειται για μια μετάβαση από τη λογική της απλής χρήσης ενός νέου εργαλείου σε έναν πιο σύγχρονο τρόπο εργασίας, όπου η κοινή εικόνα του Πελάτη, η βελτιωμένη ροή πληροφοριών, η συνεργασία μεταξύ ομάδων και η μείωση χειροκίνητων ενεργειών ενισχύουν την αποτελεσματικότητα και επιτρέπουν στην Τράπεζα να εστιάζει εκεί όπου παράγεται πραγματική αξία.

Σε δήλωσή του, ο CEO της Alpha Bank Κύπρου, κ. Μίλτος Μιχαηλάς, ανέφερε: «Η ενίσχυση της πελατοκεντρικής μας λειτουργίας παραμένει σταθερή στρατηγική προτεραιότητα για την Alpha Bank Κύπρου. Η νέα αυτή στρατηγική επένδυση στον ψηφιακό και οργανωτικό μας μετασχηματισμό ενισχύει ουσιαστικά την ικανότητά μας να λειτουργούμε με μεγαλύτερη ταχύτητα, καλύτερη πληροφόρηση και πιο στοχευμένη ανταπόκριση στις ανάγκες των Πελατών μας. Παράλληλα, ενδυναμώνει τη συνολική ανταγωνιστικότητα της Τράπεζας και στηρίζει τη διαρκή προσπάθειά μας να εξελισσόμαστε με τρόπο που έχει ουσιαστικό αποτύπωμα στην καθημερινή εμπειρία εξυπηρέτησης».

Από την πλευρά της, η κα Πόπη Χατζηιωάννου Δημητρίου, Chief Retail Banking Officer της Alpha Bank Κύπρου, δήλωσε: «Για εμάς, η τεχνολογία έχει αξία όταν μεταφράζεται σε καλύτερη εμπειρία για τον Πελάτη και σε πιο ουσιαστική υποστήριξη για τις ομάδες μας. Μέσα από το Salesforce FSC, ενισχύουμε τη δυνατότητά μας να προσφέρουμε πιο άμεση και πιο εξατομικευμένη εξυπηρέτηση στους Πελάτες μας, αξιοποιώντας τα δεδομένα με τρόπο που μας επιτρέπει να ανταποκρινόμαστε αποτελεσματικότερα στις ανάγκες τους».

Εκ μέρους της Salesforce, η κα Kateryna Skrypchenko, Αντιπρόεδρος Περιφέρειας για τη Μεσόγειο, την Αδριατική και την Κεντρική Ασία, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για τη συνεργασία μας με την Alpha Bank Κύπρου, καθώς η Τράπεζα ανοίγει τον δρόμο για μια νέα εποχή ψηφιακής αριστείας. Η Alpha Bank Κύπρου ενισχύει ουσιαστικά τη θέση της στο σημερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον, διαμορφώνοντας παράλληλα μια ισχυρή υποδομή, βασισμένη στα δεδομένα και έτοιμη για την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, ώστε το πελατοκεντρικό της όραμα να παραμένει ισχυρό, ευέλικτο και διαχρονικά επίκαιρο».

Με την υλοποίηση του Salesforce FSC, η Alpha Bank Κύπρου επιβεβαιώνει το όραμά της για μια σύγχρονη Τράπεζα που επενδύει συστηματικά σε δυνατότητες με ουσιαστικό αντίκτυπο, ενισχύει τη σχέση εμπιστοσύνης με τους Πελάτες της και διαμορφώνει σταθερά τις προϋποθέσεις για το επόμενο στάδιο της ανάπτυξής της.