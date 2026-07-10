Συνταξιοδοτικό: Στόχος η συμφωνία για ταμεία προνοίας τον Σεπτέμβριο

Την πρόθεση συμπερίληψης συμφωνίας για τον δεύτερο πυλώνα της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης στο νομοσχέδιο που θα κατατεθεί τον Σεπτέμβριο στη Βουλή εξέφρασαν σε δηλώσεις τους ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Μαρίνος Μουσιούττας και ο Γενικός Γραμματέας της ΣΕΚ, Ανδρέας Μάτσας, μετά τη συνάντηση της νέας ηγεσίας της ΣΕΚ με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στο Προεδρικό Μέγαρο.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν, εκτός από τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, η στρατηγική για τους ξένους εργάτες, η ωριαία απόδοση του κατώτατου μισθού, το νομοσχέδιο για την επάρκεια των κατώτατων μισθών και την επέκταση των συλλογικών συμβάσεων, η επέκταση της διασύνδεσης των δημόσιων συμβάσεων με την εφαρμογή συλλογικών συμβάσεων και τα θέματα που απασχολούν την ΑΗΚ.

Παρόντες στη συνάντηση ήταν ο Υπουργός Εργασίας, η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω, Ειρήνη Πική, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών, Ανδρέας Ζαχαριάδης και ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Αντωνίου.

Από τη νέα ηγεσία της ΣΕΚ παρόντες ήταν ο κ. Μάτσας, ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας, Πανίκος Αργυρίδης, ο Γενικός Οργανωτικός, Γιάννης Τσουρής και ο Γενικός Ταμίας, Σάββας Κούλας.

Υποδεχόμενος την ηγεσία της ΣΕΚ, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι «από την πρώτη στιγμή και παρά κάποιες διαφορετικές προσεγγίσεις, προσεγγίζουμε τη ΣΕΚ ως ένα από τους πιο στενούς μας συνεργάτες και συνοδοιπόρους», σημειώνοντας ότι οι προκλήσεις και οι στόχοι είναι κοινοί.

Ο Πρόεδρος ευχαρίστησε τη ΣΕΚ και για την ουσιαστική συμβολή της στα δρώμενα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, αναφέροντας ότι ήταν «μια στιγμή περηφάνιας για τη χώρα μας». Για τη ΣΕΚ, είπε ότι ο ρόλος της ξεφεύγει από τα κυπριακά σύνορα και επεκτείνεται στην Ευρώπη.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Πρόεδρος στην επιτυχία της Κυπριακής Προεδρίας αναφορικά με τον Κανονισμό 883 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, σημειώνοντας ότι είναι ένα θέμα που βρισκόταν σε εκκρεμότητα πάνω από μία δεκαετία.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση, ο Υπουργός Εργασίας χαρακτήρισε ως «εποικοδομητική» τη συνάντηση. Αναφερόμενος στα θέματα που συζητήθηκαν κατά τη συνάντηση, ο Υπουργός είπε ότι η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση βρίσκεται σε «κρίσιμη φάση».

«Ο διάλογος με τις συντεχνίες και τους εργοδότες συνεχίζεται. Πρόθεσή μας είναι μέσα στις επόμενες 15 μέρες να δώσουμε το προσχέδιο του νομοθετήματος στα μέλη του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, ώστε να δουν επί τον τύπον των ήλων τις θέσεις της κυβέρνησης στις διάφορες πτυχές του συνταξιοδοτικού, με σκοπό να τις συζητήσουμε, να ακούσουμε εισηγήσεις», είπε, σημειώνοντας ότι «αυτό που λέμε δεν είναι θέσφατο, είμαστε ανοιχτοί για συζητήσεις και εισηγήσεις που θα μπορέσουμε να ενσωματώσουμε στο νομοσχέδιο».

Ο Υπουργός είπε ότι το κρίσιμο ζήτημα είναι ο δεύτερος πυλώνας. «Η δέσμευση που έχουμε είναι ότι η προσπάθεια θα είναι με την κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή να υπάρχει και η συμφωνία για τον δεύτερο πυλώνα, κάτι που επιζητείται από τις συντεχνίες, κυρίως, αλλά και από τους εργοδότες», ανέφερε.

Ο κ. Μουσιούττας είπε ότι είναι αισιόδοξος για θετική κατάληξη στο συνταξιοδοτικό «και μάλιστα πολύ πιο σύντομα από ότι υπολογιζόταν αρχικά».

Υποσχέσεις για άλλα εργασιακά ζητήματα

Αναφερόμενος στα άλλα θέματα που συζητήθηκαν κατά τη συνάντηση, ο κ. Μουσιούττας είπε ότι συζητήθηκε η στρατηγική απασχόλησης ξένων εργατών, σημειώνοντας ότι η συντεχνία αναφέρθηκε σε διάφορες στρεβλώσεις και τρόπους βελτίωσης της στρατηγικής προς όφελος εργαζομένων και εργοδοτών.

Συζητήθηκε, επίσης, το ζήτημα της ωριαίας απόδοσης του κατώτατου μισθού. «Επαναλάβαμε τη θέση μας, που είναι και απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου από πέρσι τον Δεκέμβρη, ότι στην επόμενη συζήτηση για το διάταγμα για τον κατώτατο μισθό θα περιέχεται και το θέμα της ωριαίας απόδοσης», είπε, σημειώνοντας ότι το θέμα ήδη συζητείται σε τεχνική επιτροπή.

Αν δεν υπάρξει συμφωνία στην τεχνική επιτροπή μέχρι το τέλος του 2026-αρχές του 2027 «τότε ως κυβέρνηση θα προχωρήσουμε ώστε το διάταγμα του 2027 να περιέχει και αυτό το στοιχείο», είπε.

Ο Υπουργός αναφέρθηκε, επίσης, στο ζήτημα του νομοσχεδίου για την επάρκεια των κατώτατων μισθών και των συμβάσεων. «Είναι ένα νομοσχέδιο που έχει καθυστερήσει να κατατεθεί» αναγνώρισε, σημειώνοντας ότι υπάρχει καθυστέρηση 8 μηνών, και το νομοσχέδιο βρίσκεται στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνικό έλεγχο. «Πρόθεση είναι μέχρι να ανοίξει η Βουλή τον ερχόμενο Σεπτέμβρη να κατατεθεί στη Βουλή για να ξεκινήσει η συζήτησή του», ανέφερε.

Ο κ. Μουσιούττας είπε, ακόμα, ότι συζητήθηκε και το ζήτημα της διασύνδεσης των δημόσιων συμβάσεων με τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Όπως είπε, αυτό συμβαίνει ήδη στην οικοδομική βιομηχανία. "Υπάρχει ήδη απόφαση της κυβέρνησης ότι αυτό θα πρέπει να επεκταθεί και σε άλλα επαγγέλματα. Η πρόθεση είναι να προχωρήσουμε ως κυβέρνηση, ώστε να επεκταθεί στις υπηρεσίες φύλαξης και τις υπηρεσίες καθαριότητας".

Καταληκτικά, ανέφερε ότι ήταν ένας πολύ εποικοδομητικός διάλογος. "Άλλωστε, με τη ΣΕΚ έχουμε συνηθίσει να υπάρχει πάντα εποικοδομητικός διάλογος. Διαφορές υπάρχουν και πάντα θα υπάρχουν. Όμως σε κλίμα συναίνεσης βρίσκουμε τις λύσεις και προχωρούμε", είπε.

Πρόθεση όλων μας είναι να ολοκληρώσουμε το συνταξιοδοτικό, θα υπάρχει συμφωνία όσον αφορά τον δεύτερο πυλώνα

Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας της ΣΕΚ, Ανδρέας Μάτσας, είπε ότι η συνάντηση με τη νέα ηγεσία της ΣΕΚ εξελίχθηκε «σε μία προσπάθεια να δημιουργήσουμε το απαιτούμενο υπόβαθρο, ώστε να ρυθμιστούν ζητήματα που συνδέονται με τη βελτίωση των συνθηκών στην αγορά εργασίας και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ώστε να ολοκληρωθεί με επάρκεια ο διάλογος που βρίσκεται σε εξέλιξη για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος».

Αφού ανέφερε ότι η Γενική Γραμματεία της ΣΕΚ συνεχάρη την κυπριακή Προεδρία για την επάρκεια και την επιτυχή διεκπεραίωση των υποχρεώσεων της προεδρεύουσας χώρας του Συμβουλίου της ΕΕ, ευχαρίστησε τον Πρόεδρο για το γεγονός ότι είχε αποδοθεί στη ΣΕΚ ιδιαίτερος ρόλος στη διαδικασία, μέσα από την ένταξη στις επίσημες δράσεις της Κυπριακής Προεδρίας δραστηριοτήτων «που υλοποιήσαμε μαζί με εταίρους μας στα υπόλοιπα κράτη μέλη της ΕΕ».

Όσον αφορά το συνταξιοδοτικό, ο κ. Μάτσας είπε ότι η Γραμματεία διευκρίνισε στον Πρόεδρο και στον Υπουργό Εργασίας ότι για τη ΣΕΚ «ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος σημαίνει διασύνδεσή του με τον δεύτερο πυλώνα συνταξιοδοτικών παροχών, που αφορά τα ταμεία προνοίας, σε μια προσπάθεια να μπορέσουμε να πετύχουμε με επάρκεια τον στόχο που έχουμε θέσει για επαρκείς συντάξεις για όλους».

Σύμφωνα με τον κ. Μάτσα, «διαφαίνεται μία πρόθεση συμπερίληψης του δεύτερου πυλώνα και είναι ένα θέμα που θα συζητήσουμε εν εκτάσει το επόμενο χρονικό διάστημα, ώστε το νομοσχέδιο και η πρόταση που θα κατατεθεί ενώπιον της Βουλής να τον συμπεριλαμβάνει».

Όσον αφορά τη στρατηγική για την απασχόληση εργατών από τρίτες χώρες, ο ΓΓ της ΣΕΚ είπε ότι ανέδειξαν την ανάγκη περαιτέρω διαχείρισης και καλύτερης ρύθμισής της, προκειμένου να ρυθμιστεί καλύτερα η αγορά εργασίας και να αρθεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός, που καταγράφεται αυτή την περίοδο πιο έντονα ανάμεσα σε επιχειρήσεις που εφαρμόζουν συλλογικές συμβάσεις και σε επιχειρήσεις που αρνούνται.

Αυτό εξάλλου, πρόσθεσε, διασυνδέεται με το επόμενο θέμα που έθεσαν ενώπιον του Προέδρου, που αφορά την επέκταση των συλλογικών συμβάσεων, με στόχο την κάλυψη του συνόλου της αγοράς εργασίας. «Είναι σημαντικό να ολοκληρωθεί αμέσως η διαδικασία που βρίσκεται σε εκκρεμότητα για τον νομοτεχνικό έλεγχο του νομοσχεδίου που θα κατατεθεί στη Βουλή», είπε.

Ακόμα, κατέγραψε ως σημαντική την πρόθεση της κυβέρνησης να υιοθετήσει τη θέση της ΣΕΚ για διασύνδεση των δημοσίων συμβάσεων με προϋπόθεση την εφαρμογή συλλογικών συμβάσεων, όπως επίσης και την αποδοχή της θέσης για ωριαία απόδοση του κατώτατου μισθού.

Ο κ. Μάτσας είπε ότι συζητήθηκαν, επίσης, τα θέματα που αφορούν και επηρεάζουν την ΑΗΚ, «καταθέτοντας μια σαφή τοποθέτηση ως προς την ανάγκη δημιουργίας συνθηκών βιώσιμης ανάπτυξης της αρχής, χαιρετίζοντας το γεγονός ότι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις που εκπροσωπούν τους εργαζόμενους στην ΑΗΚ έχουν επιδείξει θετική διάθεση για επίλυση των προβλημάτων, υπό την προϋπόθεση ότι θα δημιουργηθεί και η δυνατότητα πρόσβασης της Αρχής σε ΑΠΕ», προκειμένου να μπορέσουν να στηρίξουν τους καταναλωτές, μέσα και από τη μείωση των χρεώσεων.

Πηγή: ΚΥΠΕ