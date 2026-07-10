«Φόρτωσαν» στους αστυνομικούς την επίδοση των χιλιάδων προστίμων

Δεν θα κλείσει εύκολα ο πονοκέφαλος που δημιουργήθηκε με τα ανεπίδοτα εξώδικα από τις φορητές και κινητές κάμερες φωτοεπισήμανσης. Έχουν ήδη στοιβαχτεί χιλιάδες εξώδικα που δεν επιδόθηκαν στους παραβάτες, με το βάρος της επίδοσης πλέον να μεταφέρεται στην αστυνομία. Την ίδια στιγμή εντείνονται οι φωνές, ότι η διαδικασία που ακολουθείται για επίδοση των εξωδίκων, δεν καλύπτεται από τις πρόνοιες των υφιστάμενων νομοθεσιών.

Ανάμεσα σε αστυνομικούς υπάρχει έντονη δυσφορία για την απόφαση να επωμιστεί η αστυνομία και αυτό το κομμάτι, υποστηρίζοντας ότι οι επιδόσεις είναι αρμοδιότητα της διαχειρίστριας εταιρείας, βάση της σύμβασης που έχει υπογράψει.

Από τις αρχές του περασμένου μήνα ενημερώθηκαν τα κλιμάκια της αστυνομίας, ότι αρχίζουν την επίδοση των εξώδικων από τις κάμερες. Σύμφωνα με τη σχετική εσωτερική εγκύκλιο, την οποία εξασφάλισε ο «Π», «η αστυνομία καθηκόντως προχωρεί από τις 4/6/2026 στην επίδοση εξώδικων προστίμων προς τους παραβάτες οδηγούς αφού δεν κατέστη αυτή δυνατόν να πραγματοποιηθεί από την ανάδοχο εταιρεία μέσω ταχυδρομείου και προσωπικούς επιδότες». Στην εγκύκλιο αναφέρεται επίσης ότι, η απόφαση κρίθηκε αναγκαία αφενός για να καταστεί δυνατή η επίδοση εξωδίκων της φωτοεπισήμανσης, τα οποία δεν επιδόθηκαν στο πρώτο στάδιο από την ανάδοχο εταιρεία και αφετέρου η βελτίωση και αποτελεσματικότητα του συστήματος. Σημειώνεται ακόμη ότι, η επίδοση μπορεί να γίνεται με προϋποθέσεις και για εξώδικα τα οποία βρίσκονται στη διαδικασία επίδοσης από την ανάδοχο εταιρεία.

Αξίζει πάντως να αναφερθεί ότι, στην αστυνομική εγκύκλιο δεν διευκρινίζεται στη βάση ποιας νομοθεσίας αποφασίστηκε η επίδοση των εξωδίκων από το σύστημα φωτοεπισήμανσης, κάτι που αποτέλεσε αντικείμενο έντονης συζήτησης στην επιτροπή Νομικών της Βουλής την περασμένη Τετάρτη, χωρίς μέχρι στιγμής οι βουλευτές να έχουν πεισθεί από τις απαντήσεις που έλαβαν.

Στην εγκύκλιο της αστυνομίας, ενημερώνοντας τα μέλη της Δύναμης ότι η εν λόγω διαδικασία θα γίνεται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος της Αστυνομίας Κύπρου και ότι για την εν λόγω λειτουργία έχει ετοιμαστεί σχετικό εγχειρίδιο στο οποίο περιγράφεται η διαδικασία που θα ακολουθείται. Διευκρινίζεται ότι στο μενού του ηλεκτρονικού συστήματος της αστυνομίας έχει προστεθεί νέα λειτουργία με την ονομασία «ανεπίδοτα εξώδικα φωτοεπισήμανσης».

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, τις εν λόγω λειτουργίες μπορούν να διαχειρίζονται όλοι οι αστυνομικοί σταθμοί και κλάδοι τροχαίας ακόμη και σε οποιοδήποτε άλλο χώρο της αστυνομίας που υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Προστίθεται ότι, η αναζήτηση μπορεί να διενεργηθεί καταχωρώντας τον αριθμό δελτίου ταυτότητας του προσώπου και ότι σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστώνεται ότι εκκρεμούν ανεπίδοτα εξώδικα, για οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι καταχωρημένο στο σύστημα της αστυνομίας, τότε θα πρέπει να γίνεται η επίδοση.

Στην εγκύκλιο, καλούνται τα μέλη της αστυνομίας, τα οποία θα εκτυπώνουν και επιδίδουν το εξώδικο πρόστιμο, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και απόλυτα σίγουροι για τα προσωπικά στοιχεία του παραβάτη, αφού μετά την εκτύπωση και επίδοση του εξώδικου προστίμου, αρχίζει να υπολογίζεται η προθεσμία πληρωμής 105 ημέρες (90 χωρίς επιβάρυνση και 15 με επιβάρυνση). Σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής του εξώδικου προστίμου θα σχηματίζεται ποινικός φάκελος για καταχώριση ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου.

Η γνωμάτευση της ΝΥ

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Αστυνομία επικαλούνται τη γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με την οποία είναι νομότυπη η επίδοση των εξώδικων από την αστυνομία στους παραβάτες. Η γνωμάτευση παραδόθηκε στη Βουλή και μεταξύ άλλων αναφέρει ότι, «δεν διαπιστώνεται οποιοσδήποτε περιορισμός στη δυνατότητα επίδοσης των εξωδίκων από αστυνομικό στα σημεία διέλευσης. Αντίθετα, διαπιστώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 46 του Κεφ. 155, στο οποίο παραπέμπει το άρθρο 6(2) του Ν. 55(2001, κάθε γραπτή ειδοποίηση ή κλήση δύναται να επιδοθεί οπουδήποτε στη Δημοκρατία από αστυνομικό και/ή πρόσωπο το οποίο εξουσιοδοτείται γραπτώς από τον υπεύθυνο λειτουργό να εκτελεί για λογαριασμό και εξ ονόματος του σχετικά καθήκοντα.

Ο νόμος για επίδοση

Με τη συζήτηση που άρχισε και τις επικρίσεις που διατυπώθηκαν – κυρίως από τους βουλευτές του ΑΚΕΛ- στο άρθρο 6 του περί Τροχαίων Αδικημάτων (Χρήση Συσκευών Φωτοεπισήμανσης και Άλλα Συναφή Θέματα) Νόμου του 2001, καθορίζεται η διαδικασία επίδοσης των εξωδίκων. Ειδικότερα ο νόμος προβλέπει ότι:

Στις περιπτώσεις καταγραφής που βασίζεται στη χρήση συσκευών φωτοεπισήμανσης, επιδίδονται στον ιδιοκτήτη του οχήματος που φαίνεται στη φωτογραφία της παράβασης που καταγράφηκε από τη συσκευή-

(α)Το εύρημα της συσκευής με επεξήγηση του κωδικού αριθμού του τόπου εγκατάστασης της συσκευής, και

(β) ειδοποίηση σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμου.

Τα στοιχεία που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου επιδίδονται προσωπικά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς με προσωπική συστημένη επιστολή στον ιδιοκτήτη του οχήματος, το οποίο φαίνεται στη φωτογραφία της παράβασης που καταγράφηκε από τη συσκευή φωτοεπισήμανσης:

Νοείται ότι, για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, η προσωπική επίδοση δυνατόν να διενεργείται και από πρόσωπο το οποίο εξουσιοδοτείται γραπτώς από τον υπεύθυνο λειτουργό να εκτελεί για λογαριασμό και εξ ονόματός του σχετικά καθήκοντα.

Άκυρα τα πρόστιμα;

Στο μεταξύ ο δικηγόρος Αντώνης Δημητρίου, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, αναφέρει ότι είναι άκυρα τα οποιαδήποτε εξώδικα επιδίδονται 6 ή 12 μήνες μετά τη διάπραξη του αδικήματος, δηλαδή μετά που η κάμερα φωτοεπισήμανσης κατέγραψε την παράβαση. «Κανείς δεν μπορεί να κατηγορηθεί μετά την πάροδο 6 ή 12 μηνών από την καταγραφή σε κάμερες φωτοεπισήμανσης, για ήσσονος σημασίας ποινικά αδικήματα» ενημερώνει ο κ. Δημητρίου και παραπέμπει στο άρθρο 88 της ποινικής δικονομίας.