Πετρέλαιο: Πτώση 2% στις τιμές παρά την ένταση ΗΠΑ – Ιράν και τα προβλήματα στο Ορμούζ

Οι τιμές του αργού υποχώρησαν περίπου 2% την Πέμπτη, καθώς οι επενδυτές έδωσαν μεγαλύτερη βαρύτητα στις ανησυχίες για την παγκόσμια οικονομία και τις πληθωριστικές πιέσεις, εκτιμώντας ότι θα περιορίσουν τη ζήτηση καυσίμων, παρά το γεγονός ότι οι κίνδυνοι στην προσφορά παραμένουν αυξημένοι λόγω της νέας έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η οποία καθυστερεί την πλήρη επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Πριν από τον πόλεμο, περίπου το 20% της παγκόσμιας διακίνησης πετρελαίου διέρχονταν από το στρατηγικής σημασίας πέρασμα.

Το Brent υποχώρησε κατά 1,72 δολάρια ή 2,2%, κλείνοντας στα 76,30 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI έχασε 1,44 δολάρια ή 2%, τερματίζοντας στα 72,08 δολάρια το βαρέλι.

Υπενθυμίζεται ότι την Τετάρτη το Brent είχε ολοκληρώσει τη συνεδρίαση στο υψηλότερο επίπεδο από τις 19 Ιουνίου, ενώ το WTI είχε κλείσει στο υψηλότερο σημείο από τις 22 Ιουνίου.

Νέα ένταση στη Μέση Ανατολή

Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν την Πέμπτη επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών υποδομών σε χώρες του Κόλπου, ως απάντηση στα αμερικανικά πλήγματα στις νότιες και ανατολικές επαρχίες του Ιράν, επιβαρύνοντας περαιτέρω την εύθραυστη εκεχειρία που ίσχυε εδώ και τρεις εβδομάδες.

Οι επιθέσεις σημειώθηκαν την ημέρα που το Ιράν κήδευσε τον Ανώτατο Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ στο τέμενος της Μασχάντ, ολοκληρώνοντας μια εβδομάδα μαζικών τελετών και συγκεντρώσεων. Ο Χαμενεΐ είχε σκοτωθεί την πρώτη ημέρα του πολέμου, στις 28 Φεβρουαρίου. Παράλληλα, σημειώθηκαν νέες εκρήξεις σε διάφορες περιοχές του Ιράν, μεταξύ των οποίων και στο Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ένας από τους πυρηνικούς σταθμούς της χώρας.

«Εκτιμούμε ότι η αναζωπύρωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα είναι σχετικά βραχύβια, καθώς και οι δύο πλευρές περιορίζονται από οικονομικές και πολιτικές πραγματικότητες», ανέφερε ο Vikas Dwivedi, επικεφαλής στρατηγικής ενέργειας της Macquarie Group.

Το Κατάρ, που έχει διαδραματίσει επανειλημμένα ρόλο διαμεσολαβητή μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, καταδίκασε τις επιθέσεις κατά της εμπορικής ναυτιλίας και κάλεσε σε επιστροφή στη διπλωματία. Αντίστοιχα μηνύματα απέστειλαν και οι υπουργοί Εξωτερικών της Τουρκίας και του Ομάν στις συνομιλίες τους με τον Ιρανό ομόλογό τους, Αμπάς Αραγτσί.

Σύμφωνα με τον Bob Yawger, επικεφαλής συμβολαίων ενέργειας της Mizuho, «μετά από δύο ημέρες επιθέσεων, το Ιράν φαίνεται να επιδιώκει αποκλιμάκωση και πιθανή επιστροφή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Καθυστερεί η πλήρης επαναλειτουργία του Ορμούζ

Το Πολεμικό Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης υποστήριξε ότι οι αμερικανικές επιθέσεις και η παρέμβαση των ΗΠΑ στη διαχείριση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ διαταράσσουν τη σταδιακή επαναλειτουργία του θαλάσσιου περάσματος.

Η Goldman Sachs εκτιμά ότι οι ροές πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο είχαν ανακάμψει πάνω από το 80% των προπολεμικών επιπέδων μέσα στις πρώτες δέκα ημέρες από την επαναλειτουργία του Ορμούζ, ωστόσο μετά τις τελευταίες επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια υποχώρησαν εκ νέου σε επίπεδα λίγο πάνω από το 70% της κανονικής κίνησης.

Fed, πληθωρισμός και Κίνα πιέζουν την αγορά

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας μειώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα, επιβεβαιώνοντας την εκτίμηση ότι η αγορά εργασίας εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από χαμηλές προσλήψεις αλλά και περιορισμένες απολύσεις.

Παράλληλα, τα πρακτικά της συνεδρίασης της Federal Reserve στις 16-17 Ιουνίου έδειξαν ότι οι αξιωματούχοι ανησυχούν ολοένα περισσότερο για τον πληθωρισμό, εκτιμώντας ότι η αγορά εργασίας θα παραμείνει σταθερή το προσεχές διάστημα.

Ο πρόεδρος της Fed της Νέας Υόρκης, John Williams, δήλωσε ότι δεν αναμένει διατηρήσιμη άνοδο στις τιμές της ενέργειας μέχρι το τέλος του έτους, παρά την ένταση στη Μέση Ανατολή, αποφεύγοντας να προδικάσει τη στάση του στη συνεδρίαση της Fed αργότερα μέσα στον μήνα.

Οι αγορές γνωρίζουν ότι ενδεχόμενη διατήρηση ή νέα αύξηση των επιτοκίων για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού θα μπορούσε να επιβραδύνει την οικονομική ανάπτυξη και να περιορίσει τη ζήτηση πετρελαίου.

Την ίδια στιγμή, στην Κίνα, ο πληθωρισμός στις τιμές παραγωγού αυξήθηκε τον Ιούνιο στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων ετών, εντείνοντας τις πιέσεις στα περιθώρια κέρδους των βιομηχανιών, καθώς η αδύναμη εγχώρια ζήτηση περιορίζει τη δυνατότητα μετακύλισης του αυξημένου κόστους στους καταναλωτές.

Νέες επιθέσεις σε ρωσικά δεξαμενόπλοια

Στην Ευρώπη, ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) έπληξαν ακόμη 12 ρωσικά δεξαμενόπλοια στη Θάλασσα του Αζόφ, στο πλαίσιο της προσπάθειας διακοπής του εφοδιασμού των ρωσικών δυνάμεων και απομόνωσης της κατεχόμενης Κριμαίας.

Υπενθυμίζεται ότι την Τετάρτη τα συμβόλαια του αμερικανικού diesel κατέγραψαν τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο των τελευταίων τεσσάρων ετών, μετά την ανακοίνωση της Ρωσίας για απαγόρευση εξαγωγών του καυσίμου.

Η Μόσχα επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κάνουν λάθος αν πιστεύουν πως οι ουκρανικές επιθέσεις βαθιά στο ρωσικό έδαφος μπορούν να οδηγήσουν σε ταχύτερο τερματισμό του πολέμου, προειδοποιώντας ότι ενδέχεται να τον παρατείνουν.

Παράλληλα, οι αναλυτές επισημαίνουν ότι οποιαδήποτε μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία θα μπορούσε να οδηγήσει σε άρση μέρους των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, επιτρέποντας στη χώρα να αυξήσει τις εξαγωγές πετρελαίου. Η Ρωσία ήταν το 2025 ο τρίτος μεγαλύτερος παραγωγός αργού πετρελαίου στον κόσμο, πίσω μόνο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Σαουδική Αραβία.

Πηγή: newmoney.gr