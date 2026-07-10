ETYK: 32 υπάλληλοι της Eurobank προάγονται μέσω της Επιτροπής Ενστάσεων

Συνολικά 32 υπάλληλοι της Eurobank προάγονται μέσω της Επιτροπής Ενστάσεων Προαγωγών, αναφέρει σε εγκύκλιό της η Ένωση Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου (ΕΤΥΚ), κάνοντας λόγο για θετική, εποικοδομητική και υπεύθυνη στάση της τράπεζας μέσω των εκπροσώπων της στην Επιτροπή.

Όπως ενημερώνει, ολοκληρώθηκε η διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων των εργαζομένων που προσέφυγαν στην επιτροπή ενστάσεων προαγωγών της Τράπεζας, μετά από τις τελευταίες προαγωγές που δόθηκαν στην Τράπεζα (Ιανουάριος 2025). Με βάση την απόφαση της Επιτροπής, σημειώνεται, 19 εργαζόμενοι προάγονται στη θέση του Βοηθού Τμηματάρχη, 7 στη θέση του Τμηματάρχη, 3 στη θέση του Τμηματάρχη Α, 2 στη θέση του Υποδιευθυντή Α και 1 στη θέση του Βοηθού Διευθυντή.

Η επιτροπή ενστάσεων προαγωγών είναι θεσμοθετημένη μέσα από τις συλλογικές συμβάσεις. Η σύνθεση της επιτροπής είναι τριμελής. Δύο άτομα διορίζονται από την Τράπεζα (Χάρης Χαμπάκης και Ανδρέας Πέτσας) και ένα άτομο διορίζεται από την ΕΤΥΚ (Χρίστος Κονομής).

«Είναι γεγονός ότι στη συγκρότηση της Επιτροπής υπήρξε μία καθυστέρηση που μας έφερε ως επιτροπή λίγο «εκτός» χρόνου. Παρόλα αυτά, ευθύς μετά την σύσταση της, η επιτροπή εργάστηκε με αίσθημα ευθύνης, αντικειμενικότητα και πλήρη προσήλωση στην αποστολή της», σημειώνεται.

«Μετά από μια μακρά και επίπονη διαδικασία (λόγω και του μεγάλου αριθμού ενστάσεων που είχαν υποβληθεί), κατά την οποία υπήρξε εμπεριστατωμένη αξιολόγηση όλων των δεδομένων και των στοιχείων που τέθηκαν ενώπιον της, η επιτροπή ενστάσεων προαγωγών κατέληξε στη δικαίωση ενός αρκετά ικανοποιητικού ποσοστού (54%) συναδέλφων που είχαν προσφύγει σε αυτή», προστίθεται.

Συγκεκριμένα από τους 60 εργαζομένους που υπέβαλαν το «παράπονο» η επιτροπή δικαίωσε τους 32.

«Η ύπαρξη της συγκεκριμένης επιτροπής, ενός θεσμού που προβλέπεται από τις συλλογικές μας συμβάσεις, διασφαλίζει ότι οι αποφάσεις που επηρεάζουν την σταδιοδρομία των συναδέλφων μπορούν να επανεξετάζονται μέσα από μια διαδικασία ελέγχου με αμερόληπτο τρόπο», υποδεικνύεται.

Σύμφωνα με την ΕΤΥΚ, «η λειτουργία τέτοιων επιτροπών, εφόσον αυτές λειτουργούν με τον σωστό τρόπο, συμβάλλει καθοριστικά στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης , της διαφάνειας και της αξιοκρατίας κάτι το οποίο είναι τόσο προς όφελος των συναδέλφων, όσο και της Τράπεζας».

Η συντεχνία αναγνωρίζει την θετική, εποικοδομητική και υπεύθυνη στάση της τράπεζας μέσω των εκπροσώπων της στην Επιτροπή (Χάρη Χαμπάκη και Ανδρέα Πέτσα). «Η στάση αυτή συνέβαλε καθοριστικά στην επιτυχή ολοκλήρωση του έργου της επιτροπής και αποδεικνύει ότι, όταν υπάρχει καλή διάθεση και βούληση για δικαιοσύνη και αξιοκρατία μπορούν να επιτευχθούν αποτελέσματα προς όφελος τόσον της ίδιας της Τράπεζας αλλά και των υπαλλήλων της», τονίζεται.