ΕΤΕΚ: Τεράστιο πρόβλημα η έλλειψη τεχνιτών, εργοδηγών και επιστατών

Σημαντικά ζητήματα που αφορούν την οικοδομική βιομηχανία, την ασφάλεια και υγεία στα εργοτάξια, την πρακτική εξάσκηση νέων μηχανικών και τη διαδικασία αδειοδότησης γερανών τύπου πύργου συζητήθηκαν σε συνάντηση αντιπροσωπείας του ΕΤΕΚ με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Μαρίνο Μουσιούττα.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το ΕΤΕΚ ανέδειξε το σοβαρό πρόβλημα έλλειψης εργατών, τεχνιτών, εργοδηγών και επιστατών στον κατασκευαστικό τομέα, επισημαίνοντας ότι σε ορισμένες ειδικότητες, όπως οι σιδεράδες και οι καλουπιτζήδες, οι ελλείψεις είναι ιδιαίτερα έντονες.

Τονίστηκε ότι το πρόβλημα επηρεάζει την ομαλή υλοποίηση έργων, επιβαρύνει το κατασκευαστικό κόστος και έχει ευρύτερες επιπτώσεις στην προσιτή στέγη, στην ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων και στην αναπτυξιακή δυναμική της οικονομίας.

Το Επιμελητήριο υπογράμμισε την ανάγκη άμεσης εφαρμογής των μέτρων που συζητούνται για την κάλυψη των αναγκών του κλάδου, περιλαμβανομένης της ταχύτερης και μηχανογραφημένης διαδικασίας εξέτασης αιτημάτων για εργατικό δυναμικό από τρίτες χώρες.

Παράλληλα, εισηγήθηκε τη χαρτογράφηση των αναγκών του τομέα και την αναβάθμιση της εικόνας των τεχνικών επαγγελμάτων μέσω της αξιοποίησης των Προτύπων Επαγγελματικών Προσόντων.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στα θέματα ασφάλειας και υγείας στα εργοτάξια. Το ΕΤΕΚ επανέλαβε ότι η ασφάλεια δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως τυπική συμμόρφωση, αλλά ως βασική παράμετρος ποιότητας, επαγγελματισμού και ορθής διαχείρισης κάθε έργου. Στο πλαίσιο αυτό, δόθηκε έμφαση στο Διεθνές Συνέδριο Κατασκευών ISSA-C, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 2–3 Ιουλίου 2026 στη Λεμεσό, με θέμα «From Risk to Resilience: Achieving Vision Zero with AI and Sustainable Construction».

Το συνέδριο ανέδειξε την Κύπρο ως σημείο διεθνούς διαλόγου για την ασφάλεια και υγεία στις κατασκευές, με κεντρικό άξονα τη μετάβαση από τη διαχείριση του κινδύνου στην ανθεκτικότητα, μέσα από τη στρατηγική Vision Zero, την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης και την ενσωμάτωση βιώσιμων πρακτικών στον κατασκευαστικό τομέα.

Αναφέρθηκαν, επίσης, οι πρωτοβουλίες του Επιμελητηρίου για ενημέρωση και εκπαίδευση των μελών του, το safepass καθώς και η σημασία της ενίσχυσης της συνεργασίας με το Υπουργείο Εργασίας και το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, στη βάση μιας πιο συστηματικής και προληπτικής προσέγγισης.

Στη συνάντηση τέθηκε, επίσης, το θέμα της συνέχισης του Έργου Πρακτικής Εξάσκησης για νέους πτυχιούχους στους κλάδους Αρχιτεκτονικής, Πολιτικής Μηχανικής και Ηλεκτρολογικής Μηχανικής. Το ΕΤΕΚ σημείωσε ότι το έργο, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμο για την ομαλή ένταξη νέων μηχανικών στο επάγγελμα και ζήτησε την έγκαιρη ανανέωσή του στη νέα προγραμματική περίοδο.

Τέλος, συζητήθηκε το ζήτημα της απαίτησης άδειας οικοδομής για γερανούς τύπου πύργου. Το ΕΤΕΚ επανέλαβε τη θέση του ότι η υφιστάμενη διαδικασία είναι δυσλειτουργική και πρέπει να αντικατασταθεί από πιο ορθολογικό μηχανισμό. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να επανεξεταστεί το όλο θέμα σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών και την ΟΣΕΟΚ.

Στη συνάντηση, εκ μέρους του ΕΤΕΚ συμμετείχαν ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου, κ. Κωνσταντίνος Κωνσταντή, ο Α΄ Αντιπρόεδρος, κ. Πλάτωνας Στυλιανού, ο Γενικός Γραμματέας, κ. Ανδρέας Θεοδότου, και το μέλος της Διοικούσας Επιτροπής, κ. Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα. Εκ μέρους του Υπουργείου συμμετείχαν ο Υπουργός κ. Μαρίνος Μουσιούττας, ο Γενικός Διευθυντής Δρ. Στέλος Χειμώνας, η Αναπλ. Διευθύντρια του ΤΕΕ κ. Τασούλα Κυπριανίδου και άλλοι τεχνοκράτες.