Πολιτική θύελλα μετά το «όχι» στη Ραουνά - Αντιπαράθεση δίχως τέλος μεταξύ Κυβέρνησης και ΔΗΣΥ

Η απόρριψη από τη Βουλή του αιτήματος της Κυβέρνησης για εξάμηνη παράταση της θητείας της Υφυπουργού Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Μαριλένας Ραουνά, άνοιξε νέο μέτωπο πολιτικής αντιπαράθεσης. Η απόφαση πυροδότησε σφοδρή σύγκρουση ανάμεσα στην Κυβέρνηση και τον ΔΗΣΥ, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο να κατηγορούν την αντιπολίτευση ότι υπονομεύει κρίσιμους ευρωπαϊκούς σχεδιασμούς της χώρας.Aπό το εσωτερικό του Δημοκρατικού Συναγερμού δεν έλειψαν οι διαφοροποιήσεις, με τον Νίκο Τορναρίτη να παίρνει αποστάσεις από την επίσημη κομματική γραμμή.

Η Ολομέλεια της Βουλής απέρριψε με 34 ψήφους κατά και 17 υπέρ το αίτημα της Κυβέρνησης για κατεπείγουσα συζήτηση του νομοσχεδίου, με αποτέλεσμα να μην προχωρήσει η άμεση εξέτασή του.

Χθές αμέσως μετά την ψηφοφορία, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης εξέφρασε την απογοήτευσή του για τη στάση των δύο κομμάτων. «Θέλω να εκφράσω την απογοήτευσή μου για το γεγονός ότι οι ηγεσίες του ΔΗΣΥ και του ΑΚΕΛ επέλεξαν σήμερα να καταψηφίσουν το αίτημα της εκτελεστικής εξουσίας για παράταση έξι μηνών των υπηρεσιών της Υφυπουργού Ευρωπαϊκών Υποθέσεων», δήλωσε.

Όπως ανέφερε, η παράταση κρίθηκε αναγκαία λόγω των διαβουλεύσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028-2034, από το οποίο θα καθοριστούν οι ευρωπαϊκοί πόροι της επόμενης επταετίας για έργα στις κοινότητες και τους δήμους, την Κοινή Αγροτική Πολιτική, τη συνοχή, το μεταναστευτικό, την άμυνα και την ασφάλεια.

«Ανέμενα από το ΑΚΕΛ μια τέτοια συμπεριφορά, είναι γνωστά τα αντιευρωπαϊκά αισθήματα. Δεν ανέμενα, όμως, από τον Δημοκρατικό Συναγερμό», είπε, προσθέτοντας ότι ενώ τα κόμματα είχαν συγχαρεί την Κυβέρνηση για την επιτυχημένη κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, η στάση τους στη Βουλή κινήθηκε προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Ερωτηθείς πώς θα καλυφθεί το κενό μετά την απόφαση της Βουλής, ο Πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι «η εκτελεστική εξουσία θα βρει τον τρόπο», υπογραμμίζοντας ότι προτεραιότητα παραμένει η προάσπιση των συμφερόντων της Κυπριακής Δημοκρατίας στις ευρωπαϊκές διαπραγματεύσεις.

«Θυσιάζονται στρατηγικές επιδιώξεις της χώρας»

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, ο οποίος, την Παρασκεύη (10/7) με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, χαρακτήρισε το νομοσχέδιο «δύο σελίδων, με μεγάλη όμως σημασία για τη χώρα και τις εθνικές της επιδιώξεις».

Ένα νομοσχέδιο δύο σελίδων, με μεγάλη όμως σημασία για τη χώρα και τις εθνικές της επιδιώξεις, απορρίφθηκε.



Χθες ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του @DISY1976 έλεγε ότι το πρόβλημα ήταν η κατ’ επείγουσα διαδικασία. Ότι δεν υπήρχε χρόνος να το «μελετήσουν». Μόνο που η ουσιαστική… — Λετυμπιώτης Κων/νος (@letymbiotis) July 10, 2026

Υποστήριξε ότι η μοναδική ουσιαστική αλλαγή ήταν η αντικατάσταση της ημερομηνίας λήξης της θητείας της Υφυπουργού από τις 31 Ιουλίου στις 31 Δεκεμβρίου 2026, διερωτώμενος πώς αυτή η τροποποίηση δεν μπορούσε να μελετηθεί εγκαίρως.

Παράλληλα, απέρριψε τη θέση του ΔΗΣΥ ότι δεν χρειάζεται Υφυπουργείο Ευρωπαϊκών Θεμάτων, σημειώνοντας ότι τα περισσότερα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαθέτουν αντίστοιχη δομή και χαρακτηρίζοντας «αναχρονιστικό» το επιχείρημα ότι η Κύπρος λειτούργησε για χρόνια χωρίς αυτή.

Ο κ. Λετυμπιώτης υποστήριξε ακόμη ότι η παράταση ήταν κρίσιμη ενόψει των διαπραγματεύσεων για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, ενώ κατηγόρησε το ΑΚΕΛ ότι παρέμεινε «πιστό στις γνωστές ιδεολογικές του αγκυλώσεις» και τον ΔΗΣΥ ότι «επέλεξε να σταθεί απέναντι στην ίδια την ευρωπαϊκή του αφετηρία».

«Στον βωμό της σπουδής κάποιων να αποδείξουν ότι είναι αντιπολίτευση, θυσιάζονται κρίσιμες στρατηγικές επιδιώξεις της Κυπριακής Δημοκρατίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ρήγμα στον ΔΗΣΥ

Στο μεταξύ, διαφορετική θέση από την επίσημη γραμμή του ΔΗΣΥ εξέφρασε ο τέως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, Νίκος Τορναρίτης, ο οποίος χαρακτήρισε «λανθασμένη» την απόφαση της Βουλής και κάλεσε το Σώμα να επανεξετάσει άμεσα τη στάση του.

Η παρέμβασή του προκάλεσε την αντίδραση του Εκπροσώπου Τύπου του ΔΗΣΥ, Ονούφριου Κουλλά, ο οποίος δήλωσε ότι ο κ. Τορναρίτης «δεν συμμετέχει σε καμία από τις διαδικασίες» του κόμματος και ως εκ τούτου δεν γνωρίζει τι συζητήθηκε σε επίπεδο ηγεσίας και Κοινοβουλευτικής Ομάδας, υπογραμμίζοντας ότι η απόφαση ήταν ομόφωνη.

Ο κ. Κουλλάς υπερασπίστηκε επίσης τη στάση του ΔΗΣΥ στο θέμα της Ραουνά, υποστηρίζοντας ότι η Κυβέρνηση δεν τεκμηρίωσε την ανάγκη για εξάμηνη παράταση.

Ανακοίνωση #ΔΗΣΥ - Απάντηση στον ΠτΔ - Η πολιτική σκοπιμότητα δεν μπορεί να βαφτίζεται ευρωπαϊκή αναγκαιότητα



Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επιχειρεί να μετατρέψει μια δική του αποτυχία σε πολιτική επίθεση κατά του Δημοκρατικού Συναγερμού.



Χθες καταψηφίστηκε ένας συγκεκριμένος… — ΔΗΣΥ (@DISY1976) July 10, 2026

«Την προηγούμενη φορά που η Κύπρος είχε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης κρίθηκε ότι ένας μήνας παράτασης ήταν αρκετός. Τώρα έρχεται ξαφνικά ένα κατεπείγον για έξι μήνες. Δεν στέκει το σκεπτικό της Κυβέρνησης. Δεν κινδυνεύουμε να χάσουμε χρήματα αν φύγει η Ραουνά. Είναι αστείο αυτό που λέει η Κυβέρνηση», ανέφερε.

Παράλληλα, απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι τίθενται σε κίνδυνο ευρωπαϊκοί πόροι, υποστηρίζοντας ότι η Κυβέρνηση απαξιώνει τις υφιστάμενες κρατικές υπηρεσίες που διαχειρίζονται εδώ και χρόνια τα ευρωπαϊκά ζητήματα.

Ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΔΗΣΥ κλήθηκε ακόμη να σχολιάσει τις πληροφορίες περί προσέγγισης στελεχών του κόμματος από το Προεδρικό ενόψει του επικείμενου ανασχηματισμού και ειδικότερα τη βολιδοσκόπηση της Έλενας Κούσιου. Όπως ανέφερε, τέτοιου είδους προτάσεις «βρίσκονται έξω από τα λελογισμένα πολιτικά πλαίσια», τόσο από την πλευρά εκείνου που τις απευθύνει όσο και από εκείνον που τις αποδέχεται.

Η ανακοίνωση ΔΗΣΥ

Στη συνέχεια, ο Δημοκρατικός Συναγερμός επανήλθε με επίσημη ανακοίνωση, απαντώντας στις επικρίσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας και υποστηρίζοντας ότι επιχειρεί να μετατρέψει «μια δική του αποτυχία σε πολιτική επίθεση κατά του Δημοκρατικού Συναγερμού».

Το κόμμα υποστηρίζει ότι η Βουλή δεν απέρριψε την ουσία της κυβερνητικής πρότασης, αλλά τον χειρισμό της και το αίτημα για κατεπείγουσα εξέτασή της, κάνοντας λόγο για «συνειδητή προσπάθεια παραπλάνησης της κοινής γνώμης».

Ανακοίνωση #ΔΗΣΥ - Απάντηση στον ΠτΔ - Η πολιτική σκοπιμότητα δεν μπορεί να βαφτίζεται ευρωπαϊκή αναγκαιότητα



Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επιχειρεί να μετατρέψει μια δική του αποτυχία σε πολιτική επίθεση κατά του Δημοκρατικού Συναγερμού.



Χθες καταψηφίστηκε ένας συγκεκριμένος… — ΔΗΣΥ (@DISY1976) July 10, 2026

Παράλληλα, διερωτάται γιατί, εφόσον η εξάμηνη παράταση ήταν τόσο κρίσιμη για τις διαπραγματεύσεις του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου, η Κυβέρνηση δεν προχώρησε εγκαίρως στις απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις, όπως – σύμφωνα με τον ΔΗΣΥ – είχε συμβεί και κατά την προηγούμενη κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ.

Ο ΔΗΣΥ απορρίπτει επίσης τον ισχυρισμό ότι η εξασφάλιση ευρωπαϊκών πόρων εξαρτάται από την παράταση της θητείας ενός συγκεκριμένου προσώπου, τονίζοντας ότι από το 2004 οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες διαχειρίζονται με επιτυχία τις ευρωπαϊκές υποθέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας.

«Αν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναζητά ευθύνες, ας τις αναζητήσει στην Κυβέρνησή του και όχι στον Δημοκρατικό Συναγερμό. Η πολιτική σκοπιμότητα δεν μπορεί να βαφτίζεται ευρωπαϊκή αναγκαιότητα», καταλήγει η ανακοίνωση.

Οι θέσεις των κομμάτων στη Βουλή

Κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια, ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ υποστήριξαν ότι το νομοσχέδιο δεν μπορούσε να εξεταστεί με τη διαδικασία του κατεπείγοντος και έπρεπε να προηγηθεί ουσιαστική μελέτη, ενώ έθεσαν ερωτήματα για την ανάγκη εξάμηνης παράτασης και για το ενδεχόμενο δημιουργίας μόνιμου Υφυπουργείου Ευρωπαϊκών Θεμάτων.

Αντίθετα, ΔΗΚΟ, ΕΛΑΜ και Άμεση Δημοκρατία στήριξαν το κατεπείγον, εκτιμώντας ότι η παράταση θα εξυπηρετούσε τη συνέχεια της κυπριακής παρουσίας στην ευρωπαϊκή «Τρόικα» και την αξιοποίηση της εμπειρίας της Υφυπουργού στις κρίσιμες διαπραγματεύσεις για τον νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.