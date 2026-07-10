Φυτιρής στον «Π» για οργανωμένο έγκλημα, Κεντρικές Φυλακές και Αστυνομία: «Χρειάζεται συνεχής αναδιοργάνωση» (ηχητικό)

Στα ανοιχτά μέτωπα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, από το οργανωμένο έγκλημα και τις Κεντρικές Φυλακές μέχρι τη στελέχωση της Αστυνομίας και τη φύλαξη πολιτικών προσώπων, αναφέρθηκε ο υπουργός δικαιοσύνης Κώστας Φυτιρής, παρουσιάζοντας τις ενέργειες και τους σχεδιασμούς που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ο υπουργός μιλώντας στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» 107.6 & 97.6 στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» με την Κατερίνα Ηλιάδη, αναφέρθηκε επίσης στην υπόθεση Σάντη, στις φρουρές πολιτικών προσώπων, στην ανέγερση νέου σωφρονιστικού ιδρύματος και στις προσλήψεις προσωπικού στις Φυλακές.

Υποβοηθητικός ο ρόλος της Αστυνομίας

Σε σχέση με τη διεύρυνση της έρευνας για την υπόθεση «κράτος μαφία», ο κ. Φυτιρής ανέφερε ότι ο ρόλος της Αστυνομίας θα είναι υποβοηθητικός και ότι θα παραδοθούν στην ανεξάρτητη ανακριτική ομάδα όλα τα στοιχεία που θα ζητηθούν.

Όπως είπε, η ανακριτική ομάδα αναμένεται να συγκροτηθεί τις επόμενες ημέρες, με τη συμμετοχή ανακριτών από την Ελλάδα, ενώ θα υπάρχει και σύνδεσμος επικοινωνίας με την Αστυνομία.

Στη Νομική Υπηρεσία η υπόθεση «Σάντη»

Για την υπόθεση Σάντη, ο υπουργός ανέφερε ότι η αστυνομική έρευνα έχει ολοκληρωθεί και ο φάκελος έχει διαβιβαστεί στη Νομική Υπηρεσία.

Απέφυγε να σχολιάσει κατά πόσο τα ευρήματα μπορεί να οδηγήσουν σε διώξεις, σημειώνοντας ότι ο πολιτικός προϊστάμενος δεν πρέπει να παρεμβαίνει στην ουσία μιας ποινικής έρευνας.

Βελτίωση υπηρεσιών

Αναφερόμενος στην περίοδο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, ο κ. Φυτιρής είπε ότι προτεραιότητά του ήταν να αποκτήσει πλήρη εικόνα για τα προβλήματα στην Αστυνομία και τις Κεντρικές Φυλακές.

«Το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν να χαρτογραφήσω την κατάσταση στην πραγματική της μορφή, γιατί πιστεύω ότι θεμέλιο για κάθε προσπάθεια, κάθε πρόθεση για βελτίωση, είναι η αλήθεια και η πραγματική κατάσταση», σημείωσε.

Όπως ανέφερε, η προσπάθεια βελτίωσης των υπηρεσιών είναι συνεχής και δεν ολοκληρώνεται μέσα σε μία υπουργική θητεία.

«Είναι μια σκυταλοδρομία, ο ένας δίνει τη σκυτάλη στον άλλο», είπε.

Νέο σωφρονιστικό ίδρυμα

Για τις Κεντρικές Φυλακές, ο υπουργός ανέφερε ότι οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις δεν ανταποκρίνονται πλέον στις σύγχρονες ανάγκες, τόσο ως προς τη χωρητικότητα όσο και ως προς την ποιότητα των υποδομών.

Στο πλαίσιο αυτό, αποφασίστηκε να ανασταλεί η επέκταση των υφιστάμενων Φυλακών και να προωθηθεί η κατασκευή νέου σωφρονιστικού ιδρύματος.

«Η μόνη λύση που υπάρχει, παρόλο που είναι μακροπρόθεσμη, ήταν να πάμε σε ένα νέο σωφρονιστικό ίδρυμα, το οποίο να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις», δήλωσε.

Στόχος, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι οι εργασίες να αρχίσουν πριν από το τέλος του 2027, ενώ μέχρι την ολοκλήρωση του έργου θα πρέπει να γίνουν βελτιώσεις στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις.

Κινητά, drones και υπερπληθυσμός

Ο κ. Φυτιρής αναφέρθηκε και στα συστήματα ασφαλείας που εγκαθίστανται στις Φυλακές για τον εντοπισμό κινητών τηλεφώνων, την αντιμετώπιση drones και την αποκοπή του σήματος κινητής τηλεφωνίας εντός του σωφρονιστικού ιδρύματος.

«Το ένα σύστημα, το οποίο έχει εγκατασταθεί, είναι ο εντοπισμός των κινητών. Το άλλο σύστημα είναι το anti-drone, το οποίο και αυτό λειτουργεί, και το τρίτο σύστημα, το οποίο είναι σε εξέλιξη για εγκατάσταση, είναι η αποκοπή του σήματος των κινητών μόνο εντός των φυλακών», ανέφερε.

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι ο υπερπληθυσμός εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό πρόβλημα, παρά τις αποφυλακίσεις και τις απελάσεις κρατουμένων που προηγήθηκαν.

Αναδιοργάνωση της Αστυνομίας

Για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, ο υπουργός υπογράμμισε την ανάγκη συνεχούς αναδιοργάνωσης της Αστυνομίας, καθώς οι εγκληματικές οργανώσεις προσαρμόζονται γρήγορα και αποκτούν σύγχρονα τεχνολογικά μέσα.

«Κατά κάποιον τρόπο αναδιοργανώνεται το οργανωμένο έγκλημα. Θα πρέπει πριν από αυτό να αναδιοργανωθεί η Αστυνομία και να αποκτήσει και περισσότερα μέσα και καλύτερη εκπαίδευση», είπε.

Αναφέρθηκε επίσης στη χρήση σύγχρονων συστημάτων επικοινωνίας, δορυφορικών τηλεφώνων, κρυπτονομισμάτων, νομιμοφανών επιχειρήσεων και όπλων από εγκληματικές ομάδες.

Ο ίδιος επισήμανε ότι οι παράνομες οργανώσεις μπορούν να αποκτούν άμεσα νέο εξοπλισμό, ενώ οι κρατικές υπηρεσίες είναι υποχρεωμένες να ακολουθούν χρονοβόρες διαδικασίες.

«Οι παράνομοι μπορούν να βρουν μέσα σε δύο ώρες να αγοράσουν συστήματα τα οποία είναι σύγχρονα. Εμείς πρέπει να ακολουθούμε διαδικασίες οι οποίες πολλές φορές μπορεί να διαρκέσουν», ανέφερε.

Ανάγκη για περισσότερο προσωπικό

Ο υπουργός δήλωσε ότι, πριν αναλάβει το χαρτοφυλάκιο της Δικαιοσύνης και της Δημοσίας Τάξεως, θεωρούσε μεγάλο τον αριθμό των αστυνομικών στην Κύπρο σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Όπως είπε, η εικόνα του άλλαξε όταν διαπίστωσε το εύρος των καθηκόντων που καλείται να εκτελέσει η Αστυνομία.

«Τώρα είμαι υπουργός και βλέπω τι φάσμα καθηκόντων και δραστηριοτήτων έχει η Αστυνομία, θεωρώ ότι είναι μικρός αριθμός», δήλωσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Αστυνομία έχει αναλάβει, μεταξύ άλλων, τη φύλαξη νοσοκομείων και κτηρίων, τις μεταφορές κρατουμένων, την αντιμετώπιση της εμπορίας προσώπων, του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας.

Προσλήψεις στις Φυλακές

Ο νέος διευθυντής των Κεντρικών Φυλακών αναμένεται να προσληφθεί τον Σεπτέμβριο, με τον υπουργό να αποδίδει τις καθυστερήσεις στις διαδικασίες και στη γραφειοκρατία του Δημοσίου.

Για τις θέσεις δεσμοφυλάκων, ανέφερε ότι είχε προκηρυχθεί η πλήρωση 90 θέσεων, χωρίς ωστόσο να καλυφθούν όλες. Θα ακολουθήσει νέα διαδικασία, ενώ οι νεοπροσληφθέντες θα παρακολουθήσουν δίμηνο πρόγραμμα εκπαίδευσης σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Με εκτίμηση κινδύνου οι φρουρές πολιτικών

Σε σχέση με τη φύλαξη πολιτικών προσώπων, ο κ. Φυτιρής ανέφερε ότι οι αποφάσεις θα πρέπει να βασίζονται στην εκτίμηση κινδύνου που πραγματοποιεί η αρμόδια επιτροπή της Αστυνομίας.

Ο υπουργός υπογράμμισε, τέλος, ότι ο ρόλος του είναι πολιτικός και εποπτικός και όχι επιχειρησιακός, με στόχο την υποστήριξη των υπηρεσιών και την παρακολούθηση της ομαλής λειτουργίας τους.

Ακούστε όλη την παρέμβαση του Κώστα Φυτιρή στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» 107.6 & 97.6 στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση»: