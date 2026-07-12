Επιπλέον έργα €61,7 εκατ. για δημόσια νοσηλευτήρια ανακοίνωσε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

Στα €206,7 εκατ. ανέρχεται η συνολική επένδυση της κυβέρνησης στα δημόσια νοσηλευτήρια, μετά την απόφαση για προώθηση πρόσθετων έργων ύψους €61,7 εκατ., δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε οπτικογραφημένο μήνυμά του για τον τομέα της Υγείας, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι σε συνέχεια των έργων υποδομής ύψους 145 εκατομμυρίων ευρώ που ήδη ανακοινώθηκαν και υλοποιούνται για τα δημόσια νοσηλευτήρια, περιλαμβανομένης και της ανέγερσης νέου Νοσοκομείου στην Πόλη Χρυσοχούς, αυτή τη βδομάδα η Κυβέρνηση αποφάσισε επιπρόσθετα έργα ύψους 61,7 εκατομμυρίων ευρώ.

Συγκεκριμένα, όπως είπε, προχωρούν με:

Τη δεύτερη και τρίτη φάση του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Αθαλάσσας,

Τη δημιουργία νέας Μονάδας Λοιμωδών Νοσημάτων στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας,

Την αναβάθμιση της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας και του Παθολογικού Τμήματος στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, μαζί με νέους χώρους για Καρδιολογική και Πνευμονολογική Κλινική, και

Σημαντικές εργασίες αναβάθμισης και συντήρησης στο Νοσοκομείο Τροόδους.

«Έργα σε κάθε επαρχία. Υποδομές για κάθε πολίτη, όπου και εάν βρίσκεται», ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, προσθέτοντας ότι πίσω από κάθε έργο βρίσκεται ένας ασθενής, μία οικογένεια και ένας επαγγελματίας Υγείας.