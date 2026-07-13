Άλμα στις τιμές του πετρελαίου μετά τα πλήγματα στο Ιράν και το νέο κλείσιμο του Ορμούζ

Οι τιμές του πετρελαίου σημείωναν άνοδο τις πρώτες πρωινές ώρες, έπειτα από τα πλήγματα των ΗΠΑ στο Ιράν και την ανακοίνωση της Τεχεράνης πως κλείνει εκ νέου, μέχρι νεοτέρας, τα στενά του Ορμούζ —καίριας σημασίας για το διεθνές εμπόριο υδρογονανθράκων— το Σαββατοκύριακο.

Η τιμή του βαρελιού της διεθνούς ποικιλίας αναφοράς Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας, προς παράδοση τον Σεπτέμβριο, αυξανόταν κατά 3,75% στα 78,86 δολάρια περί τη 01:10, μετά το άνοιγμα των αγορών στην Ασία.

Η τιμή της αντίστοιχης αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς, του West Texas Intermediate (WTI), προς παράδοση τον Αύγουστο, αυξανόταν κατά 3,65% στα 74,02 δολάρια.

ΚΥΠΕ