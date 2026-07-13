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ΟΣΕΟΚ: Καταδικάζει κάθε παράνομη ενέργεια στην κατασκευαστική βιομηχανία

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Την ίδια ώρα, σημειώνει η ΟΣΕΟΚ , δεν μπορεί να αγνοηθεί ότι ο κατασκευαστικός κλάδος αντιμετωπίζει σοβαρή  έλλειψη κατάλληλου εργατικού δυναμικού

Κάθε παράνομη ενέργεια από οποιονδήποτε εργολάβο ή επιχείρηση του κλάδου, καταδικάζει, σε ανακοίνωση της, η ΟΣΕΟΚ, ως θεσμικός και συλλογικός φορέας της κατασκευαστικής βιομηχανίας.

«Ιδιαίτερα σε ζητήματα που αφορούν τους όρους και τις συνθήκες απασχόλησης των εργαζομένων στην κατασκευαστική βιομηχανία, η ΟΣΕΟΚ, σε συνεργασία με τις Συντεχνίες και το Υπουργείο Εργασίας, έχει συμβάλει στη διαμόρφωση ενός ρυθμισμένου πλαισίου, το οποίο όλοι οφείλουν να τηρούν. Όσοι παραβιάζουν το πλαίσιο αυτό, δημιουργούν συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού εις βάρος των μελών μας και των επιχειρήσεων που λειτουργούν με υπευθυνότητα, νομιμότητα και συνέπεια απέναντι στις υποχρεώσεις τους», προσθέτει.

Την ίδια ώρα, σημειώνει η ΟΣΕΟΚ , δεν μπορεί να αγνοηθεί ότι ο κατασκευαστικός κλάδος αντιμετωπίζει σοβαρή  έλλειψη κατάλληλου εργατικού δυναμικού.

Αναφέρει, παράλληλα, ότι πολλές επιχειρήσεις δυσκολεύονται, ή και αδυνατούν, να ανταποκριθούν στις συμβατικές τους υποχρεώσεις, εξαιτίας των πραγματικών ελλείψεων που καταγράφονται στην αγορά εργασίας.

«Για το σοβαρό αυτό ζήτημα απαιτούνται μόνιμες και ουσιαστικές λύσεις από την πολιτεία. Αναγνωρίζουμε τη σημαντική βελτίωση και την επιτάχυνση των διαδικασιών από το αρμόδιο Υπουργείο, ωστόσο οι ανάγκες του κλάδου σε εργατικό δυναμικό αυξάνονται με πολύ πιο γρήγορους ρυθμούς. Το πραγματικό αυτό πρόβλημα, βεβαίως, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να λειτουργήσει ως άλλοθι για παραβίαση της νομοθεσίας ή για πρακτικές που πλήττουν τους εργαζόμενους, τον υγιή ανταγωνισμό και την αξιοπιστία του κλάδου», προσθέτει.

Η ΟΣΕΟΚ αναφέρει, τέλος, ότι παραμένει προσηλωμένη στη συνεργασία με την πολιτεία, τις Συντεχνίες και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, με στόχο τη διασφάλιση της νομιμότητας, της προστασίας των εργαζομένων και της βιώσιμης λειτουργίας της κατασκευαστικής βιομηχανίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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