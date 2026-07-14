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Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επιλέγει την Τράπεζα Κύπρου και την JCC για συμμετοχή στην πιλοτική φάση του ψηφιακού ευρώ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου χαιρετίζει τη συμμετοχή των δύο κυπριακών παρόχων υπηρεσιών πληρωμών και θα συνεργαστεί στενά μαζί τους και με την ΕΚΤ στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την πιλοτική φάση του ψηφιακού ευρώ

H Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ανακοίνωσε σήμερα τους πάροχους υπηρεσιών πληρωμών που επιλέχθηκαν για συμμετοχή στην πιλοτική φάση του ψηφιακού ευρώ του Ευρωσυστήματος.

Στην Κύπρο, έχουν επιλεγεί οι ακόλουθοι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών:

  • Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λίμιτεδ
  • JCC Payment Systems Ltd

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας, η πιλοτική φάση εντάσσεται στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προπαρασκευαστικών εργασιών του Ευρωσυστήματος για την πιθανή έκδοση ψηφιακού ευρώ και αναμένεται να ξεκινήσει το δεύτερο εξάμηνο του 2027, με διάρκεια δώδεκα μηνών.

Οι συμμετέχοντες που έχουν επιλεγεί από ολόκληρη την ευρωζώνη θα συνεργαστούν με την ΕΚΤ και τις εθνικές κεντρικές τράπεζες για τη δοκιμή της έκδοσης beta του ψηφιακού ευρώ σε ελεγχόμενο περιβάλλον, συμβάλλοντας στην περαιτέρω αξιολόγηση της λειτουργικότητάς του, των επιχειρησιακών ρυθμίσεων και της εμπειρίας των χρηστών.

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου χαιρετίζει τη συμμετοχή των δύο κυπριακών παρόχων υπηρεσιών πληρωμών και θα συνεργαστεί στενά μαζί τους και με την ΕΚΤ στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την πιλοτική φάση του ψηφιακού ευρώ.

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Τράπεζα Κύπρουψηφιακά νομίσματαΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑJCC

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