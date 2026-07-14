Ο Παμπορίδης απαντά σε «πηγές προσκείμενες στον Αβέρωφ» και ρίχνει καρφιά στην Αννίτα για προεδρικές: «Η Κύπρος είναι μικρή για να κρυβόμαστε»

Σήκωσε το γάντι ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Γιώργος Παμπορίδης δίνοντας απάντηση στα όσα ανέφεραν πηγές προσκείμενες στον Αβέρωφ Νεοφύτου στον «ΡΕΠΟΡΤΕΡ» για το Κυπριακό και τις προεδρικές εκλογές.

Ο κ. Παμπορίδης επέστρεψε τα πυρά, λέγοντας ότι ο ΔΗΣΥ «ιδρύθηκε για να λύσει το Κυπριακό και πάντα το Κυπριακό θα προέχει έναντι κάθε άλλου ζητήματος, πολλώ δε μάλλον έναντι των προσωπικών ατζεντών κάθε πολιτικού προσώπου». Κι αυτό, πρόσθεσε, «περιλαμβάνει τους πάντες. Και όσους μαζεύουν γύρω τους συμβούλους και επιτελείς τάσσοντας υπουργικούς θώκους. Και όσους στήνουν εκλογικά επιτελεία και δεξιώνονται ολημερίς κομματικά στελέχη. Η Κύπρος είναι μικρή για να κρυβόμαστε...».

Νωρίτερα, πηγές προσκείμενες στον Αβέρωφ Νεοφύτου δήλωσαν στον «ΡΕΠΟΡΤΕΡ» ότι σε αυτή τη φάση θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα η λύση του Κυπριακού και όχι οι προεδρικές εκλογές του 2028. «Να ασχολείται η Ευρώπη, να ασχολούνται τα Ηνωμένα Έθνη, να συζητείται το Κυπριακό στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ και η έγνοια του ΔΗΣΥ να είναι ποιος θα είναι υποψήφιος για Πρόεδρος το 2028; Αμαυρώνουν την μνήμη του ιδρυτή του κόμματος και διαγράφουν τους λόγους για τους οποίους ιδρύθηκε ο ΔΗΣΥ», τόνισαν οι ίδιες πηγές.

Ακολούθησε ανάρτηση του Γιώργου Παμπορίδη στην πλατφόρμα Χ, ο οποίος ανέφερε τα εξής:

«Θα συμφωνήσω πλήρως με τον Αβέρωφ (ή έστω τις "πηγές προσκείμενες..." σε αυτόν).

Ο Συναγερμός ιδρύθηκε για να λύσει το Κυπριακό και πάντα το Κυπριακό θα προέχει έναντι κάθε άλλου ζητήματος, πολλώ δε μάλλον έναντι των προσωπικών ατζεντών κάθε πολιτικού προσώπου.

Κι αυτό περιλαμβάνει τους πάντες. Και όσους μαζεύουν γύρω τους συμβούλους και επιτελείς τάσσοντας υπουργικούς θώκους. Και όσους στήνουν εκλογικά επιτελεία και δεξιώνονται ολημερίς κομματικά στελέχη. Η Κύπρος είναι μικρή για να κρυβόμαστε...

Στο Κυπριακό πάντως θα κριθούμε όλοι, με πρώτη την ίδια την Κυβέρνηση.

Εύχομαι πως κανένας δεν θα βρεθεί να παίξει με το Κυπριακό για να εξυπηρετήσει τους επικοινωνιακούς του τακτικισμούς. Όποιος το επιχειρήσει θα έχει βαρύτατες ευθύνες και εμένα τουλάχιστον θα με έχει απέναντι όποιος και αν είναι».