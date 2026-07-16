ΣΑΗ: Άμεσες μεταρρυθμίσεις για να μειωθεί το κόστος του ηλεκτρισμού

Την ανάγκη για επιτάχυνση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων που θα οδηγήσουν σε ουσιαστική μείωση του κόστους ηλεκτρισμού για νοικοκυριά και επιχειρήσεις και την επίτευξη μιας πραγματικά ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού, ανέδειξε την Τετάρτη ο Σύνδεσμος Αγοράς Ηλεκτρισμού (ΣΑΗ), ο οποίος συμμετείχε σε εργαστήριο που διοργάνωσε η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ).

Στο εργαστήριο συμμετείχε ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Μιχάλης Δαμιανός, καθώς και όλοι οι αρμόδιοι φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας και της αγοράς ηλεκτρισμού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΣΑΗ, “κύριος στόχος του εργαστηρίου ήταν η διεξαγωγή ενός εποικοδομητικού διαλόγου γύρω από τις προκλήσεις και τις λύσεις που θα επιφέρουν ουσιαστική μείωση στο ενεργειακό κόστος στην Κύπρο”.

“Ειδικότερα, η συζήτηση επικεντρώθηκε σε κρίσιμους άξονες της ενεργειακής μετάβασης και της αγοράς ηλεκτρισμού, όπως η ανάπτυξη υποδομών αποθήκευσης ενέργειας, η μείωση των περικοπών παραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), η εφαρμογή δυναμικών διατιμήσεων, καθώς και η επιτάχυνση κρίσιμων ενεργειακών υποδομών και μεταρρυθμίσεων”, σημειώνεται.

Επιπρόσθετα, ο ΣΑΗ αναφέρει ότι “ανέδειξε τα βασικά προβλήματα και τις στρεβλώσεις που έχουν διαπιστωθεί μέχρι σήμερα στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού, επισημαίνοντας ότι αυτά περιορίζουν τη δυνατότητα των ανεξάρτητων προμηθευτών να εξυπηρετήσουν περισσότερους καταναλωτές με χαμηλότερες και πιο ανταγωνιστικές τιμές”.

“Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη άμεσης παρέμβασης της ΡΑΕΚ για τη διόρθωση των σημαντικών αυτών ζητημάτων και τη διασφάλιση της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας της αγοράς”, καταλήγει η ανακοίνωση.

ΚΥΠΕ