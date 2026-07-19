Η ακτινογραφία του ιδιωτικού χρέους εκτός τραπεζών- Τα επίσημα στοιχεία για το πρώτο τρίμηνο 2026

Τα επίσημα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ) για το πρώτο τρίμηνο του 2026 αποτυπώνουν την τρέχουσα εικόνα του ιδιωτικού χρέους που βρίσκεται πλέον εκτός του επίσημου τραπεζικού συστήματος, υπό τη διαχείριση των Εταιρειών Εξαγοράς Πιστώσεων (ΕΕΠ). Το γεγονός ότι το 94,5% του συνολικού συμβατικού υπολοίπου των δανείων αυτών ταξινομείται ως μη εξυπηρετούμενο (ΜΕΔ), επιβεβαιώνει τη συνεχιζόμενη ανάγκη για εξεύρεση αποτελεσματικών λύσεων, καθώς το ζήτημα επηρεάζει άμεσα χιλιάδες φυσικά και νομικά πρόσωπα στην Κύπρο. Παράλληλα, είναι χρήσιμο να σημε...

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