Αμίαντος: Από το «Μόντε Κάρλο» στη σιωπή

*Μαρίας Γεωργίου

Αυτό το κείμενο δεν είναι απλώς μια ιστορική αναδρομή στο μεταλλείο Αμιάντου του Τροόδους. Είναι μια ανάλυση πάνω σε ένα ερώτημα που ξεπερνά τον Αμίαντο: τι συμβαίνει σε μια οικονομία όταν στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά σε έναν πυλώνα ή σε μία αφήγηση διεθνούς αποδοχής και πόσο γρήγορα μπορεί αυτή η αποδοχή να αποσυρθεί.

Στην Πιτσιλιά, πάνω από το Πελένδρι, ο δρόμος ανεβαίνει και το τοπίο αλλάζει απότομα. Κάποτε εκεί βρισκόταν ένα από τα πιο πλούσια χωριά της ορεινής Κύπρου. Σήμερα δεν βρίσκεις σχεδόν τίποτα. Λίγα ερειπωμένα κτίρια, κάποια σπίτια με σκεπές που έχουν καταρρεύσει, δέντρα που έχουν καταπιεί ό,τι απέμεινε. Αυτός είναι ο Πάνω Αμίαντος.

Πώς ένα βουνό έγινε βιομηχανία

Η οργανωμένη εξόρυξη ξεκινά το 1904, όταν η Cyprus Asbestos Company αρχίζει να βγάζει χρυσοτιλικό αμίαντο από τις πλαγιές του Τροόδους, στα 1.500 μέτρα υψόμετρο. Το δικαίωμα εκμετάλλευσης αλλάζει χέρια αρκετές φορές τα πρώτα χρόνια. Το 1905 περνά, μεταξύ άλλων, στην ιταλική Compagnia Mineraria di Cipro, ένα από τα πρώτα δείγματα ξένου, μη βρετανικού κεφαλαίου που στράφηκε στο κοίτασμα. Άλλαξε ξανά χέρια το 1919, ώσπου το 1934 δόθηκε 99ετής μίσθωση στην Cyprus Asbestos Mines Ltd (CAM), κυρίως βρετανικών συμφερόντων. Ήδη από τα πρώτα του χρόνια, δηλαδή, το μεταλλείο λειτούργησε σαν μαγνήτης για ξένα κεφάλαια που έρχονταν στην Κύπρο να επενδύσουν, πολύ πριν μιλάμε σήμερα για «ξένες επενδύσεις» ως όρο οικονομικής πολιτικής. Η CAM έχτισε τελικά το μεταλλείο όπως το θυμούνται όσοι το έζησαν: το μεγαλύτερο κοίτασμα χρυσοτιλικού αμιάντου στην Ευρώπη, σε έκταση περίπου 13 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Γύρω του φύτρωσε σχεδόν από το πουθενά ένα ολόκληρο χωριό. Εργάτες έφταναν από όλη την Κύπρο, πολλοί από το κοντινό Πελένδρι και στα καλύτερά του ο οικισμός έφτασε τους 10.000 κατοίκους. Μέχρι το 1950 η δουλειά γινόταν κυρίως με τα χέρια, γι' αυτό χρειάζονταν τόσο πολύ κόσμο ταυτόχρονα. Το 1963 άνοιξε δίπλα στο ίδιο το μεταλλείο ένα εννιαόροφο εργοστάσιο εμπλουτισμού. Εκεί το μετάλλευμα θραυόταν, κοσκινιζόταν, περνούσε από πνευματικό διαχωρισμό και τελικά έβγαιναν οι πολύτιμες ίνες χρυσοτίλη, ο λευκός αμίαντος. Η κλίμακα ήταν εντυπωσιακή: σε χρόνια αιχμής, ιδίως μετά τη μηχανοποίηση, εξορύσσονταν πάνω από 5 εκατομμύρια τόνοι πετρώματος τον χρόνο και για να βγει ένας τόνος εμπορεύσιμου αμιάντου χρειαζόταν να περάσουν από επεξεργασία έως και 150 τόνοι πέτρας. Σε όλη τη ζωή του μεταλλείου, από το 1904 ως το 1988, ο μέσος όρος ήταν γύρω στο 130 προς 1: περίπου ένα εκατομμύριο τόνοι ινών από συνολικά 130 εκατομμύρια τόνους πετρώματος. Ο τεράστιος κρατήρας που βλέπει κανείς σήμερα δεν είναι υπερβολή τοπίου, είναι απλή αριθμητική.

Δεν υπάρχει στοιχείο που να απομονώνει ειδικά τη συνεισφορά του αμιάντου στο ΑΕΠ, αλλά έχουμε μια καλή ένδειξη κλίμακας: στις αρχές της δεκαετίας του 1960 η γεωργία και τα μεταλλεία-λατομεία μαζί αντιπροσώπευαν περίπου το 25% του ΑΕΠ της Κύπρου, με απασχόληση πάνω από το 45% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού. Μέσα σε αυτό το ποσοστό, το μεταλλείο του Αμιάντου, ως το μεγαλύτερο και πιο κερδοφόρο μεταλλευτικό έργο του νησιού, κατείχε δυσανάλογα μεγάλο μερίδιο για μια μεμονωμένη επιχείρηση.

Δεν ήταν όμως κάποιος απομονωμένος θύλακας στο βουνό. Λειτουργούσε σαν κόμβος εξαγωγών με πραγματική διεθνή σύνδεση. Τα πρώτα χρόνια το μετάλλευμα κατέβαινε ως τη Λεμεσό με εναέριο σιδηρόδρομο μήκους περίπου 30 χιλιομέτρων, κάτι σχεδόν πρωτόγνωρο για την Κύπρο των αρχών του 20ού αιώνα και από εκεί φόρτωνε για δεκάδες χώρες. Ο αμίαντος ήταν τότε ένα από τα πιο περιζήτητα βιομηχανικά υλικά στον πλανήτη και το εμπόριό του έφερνε σοβαρό συνάλλαγμα στην Κύπρο για δεκαετίες.

Μια ζωή που λίγοι θυμούνται πια από πρώτο χέρι

Γύρω από το μεταλλείο χτίστηκε σιγά σιγά μια σχεδόν αυτόνομη κοινωνία, με σχολεία, ιατρείο, ξενοδοχείο, εκκλησίες και καταστήματα φτιαγμένα γύρω από τον ρυθμό της δουλειάς. Στο διπλανό, δίδυμο χωριό, τον Κάτω Αμίαντο, η επιχειρηματική ζωή είχε ξεκινήσει από νωρίς με ένα καφενείο και πανδοχείο για περαστικούς και εργάτες.

Στα καλύτερά της χρόνια η κοινότητα έφτασε τους 10.000 κατοίκους, αριθμός δυσανάλογα μεγάλος για ένα ορεινό χωριό της Πιτσιλιάς και δείχνει από μόνος του πόσο ισχυρό ήταν το κύμα ανθρώπων και κεφαλαίων γύρω από το μεταλλείο. Το ίδιο το μεταλλείο λειτούργησε ουσιαστικά σαν πόλος έλξης για επενδυτές: ξένα κεφάλαια, τεχνογνωσία και διοικητικά στελέχη έφταναν συνεχώς στην Κύπρο για να αναπτύξουν την εκμετάλλευση, κάπως έτσι όπως σήμερα η χώρα προσελκύει διεθνείς εταιρείες σε άλλους κλάδους.

Σε πρόσφατη επίσκεψή μου στην περιοχή, ο κοινοτάρχης Κώστας Πρωτόπαπας, ο πατέρας Σπυρίδωνας και ο Πέτρος Ευλογημένος, άνθρωποι που γεννήθηκαν και έζησαν εκεί και θυμούνται ακόμη τα πάντα, μου έκαναν προσωπική ξενάγηση στον παλιό οικισμό. Μου άνοιξαν την καρδιά τους με συγκίνηση και μου αφηγήθηκαν τη ζωή που υπήρχε εκεί: για δικό του σταθμό ηλεκτροπαραγωγής που κάλυπτε τις ανάγκες του μεταλλείου και της κοινότητας, για επαφή με ξένες γλώσσες χάρη στην παρουσία ξένων στελεχών, ακόμη και για κάποιο είδος επιλογής των πιο ικανών εργατών με βάση δεξιότητες και αντοχή. Καθώς μιλούσαν, κατάλαβα ότι μπροστά τους έβλεπαν εκείνες τις εικόνες, το σχολείο, το ιατρείο, τα καταστήματα, τους ανθρώπους, εκεί όπου εγώ έβλεπα απλώς δάσος. Για εκείνους ήταν μεγάλη συγκίνηση να περπατούν ξανά σε έναν τόπο που κουβαλά όλη τους την παιδική ηλικία και τη ζωή τους.

Κάτι που είναι πάντως σίγουρα καταγεγραμμένο είναι ότι το 1948 έγινε απεργία 29 ημερών, με πάνω από 60 εργάτες να φυλακίζονται, για αυξήσεις μισθών και εργασιακά δικαιώματα. Δεν ήταν απλός εργασιακός χώρος. Ήταν κοινωνία που ήξερε τι άξιζε.

Γι' αυτό, άλλωστε, στη λαϊκή μνήμη ο Πάνω Αμίαντος έμεινε ανεπίσημα γνωστός σαν το δικό του «Μόντε Κάρλο». Όχι επειδή υπήρχε καζίνο ή διεθνής χλιδή. Σε σύγκριση με τα γύρω ορεινά χωριά, που ζούσαν αποκλειστικά από τη γεωργία, εδώ υπήρχε σταθερό μεροκάματο, οργανωμένη ζωή, εμπόριο, κίνηση. «Στον Αμίαντο δεν έλειπε τίποτα», έλεγαν παλιά. Μια ευημερία ασυνήθιστη για την ορεινή Κύπρο, χτισμένη όμως πάνω σε πολύ εύθραυστα θεμέλια.

Το κόστος πίσω από την ευημερία

Η δουλειά ήταν επικίνδυνη, οι συνθήκες σκληρές, και η έκθεση στις ίνες του αμιάντου άφησε πίσω δεκάδες, ίσως εκατοντάδες, ανθρώπους με χρόνιες αναπνευστικές παθήσεις και καρκίνους που εμφανίστηκαν χρόνια αργότερα. Στη δεκαετία του 1980 η διεθνής επιστημονική κοινότητα και η κοινή γνώμη στράφηκαν αποφασιστικά ενάντια στη χρήση του αμιάντου. Η ζήτηση κατέρρευσε, η τιμή έπεσε, η εταιρεία βρέθηκε χωρίς διέξοδο. Το μεταλλείο έκλεισε οριστικά το 1988, αφήνοντας πίσω όχι μόνο μια οικονομία σε κατάρρευση αλλά ένα τοπίο κυριολεκτικά σεληνιακό, μία από τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές πληγές που γνώρισε ποτέ το νησί.

Εκεί που ήταν το νοσοκομείο, σήμερα είναι δάσος

Ο οικισμός δεν άντεξε το σοκ. Ο δίδυμος οικισμός, ο Κάτω Αμίαντος, κατάφερε να επιβιώσει και το 2005 οι δύο κοινότητες ενώθηκαν σε μία, με το κοινό όνομα Αμίαντος. Από τους 10.000 κατοίκους στα χρόνια ακμής, σήμερα η ενιαία κοινότητα μετρά μόλις 261 κατοίκους στην απογραφή του 2011 και 287 το 2021, με το μεγαλύτερο μέρος τους να ζει πλέον στον πρώην Κάτω οικισμό. Ο παλιός οικισμός γύρω από το μεταλλείο δεν έχει πρακτικά κανέναν μόνιμο κάτοικο. Ό,τι απέμεινε είναι λίγα εγκαταλειμμένα κτίρια, κάποια σπίτια με σκεπές που έχουν καταρρεύσει: το μόνο ορατό ίχνος ενός χωριού που κάποτε είχε δεκάδες ξεχωριστές συνοικίες γύρω από το μεταλλείο. Εκεί όπου κάποτε ήταν το ιατρείο, το πανδοχείο, τα καταστήματα, σήμερα έχουν φυτρώσει δέντρα. Η φύση πήρε πίσω το έδαφος αθόρυβα. Τίποτα δεν θυμίζει πια τη δόξα που υπήρχε εκεί για δεκαετίες. Ελάχιστοι θυμούνται τον τόπο από πρώτο χέρι, οι λίγοι παλιοί που έμειναν κι εκείνοι που ξέρουν την ιστορία μόνο από όσα άκουσαν, μεγαλώνοντας, από τους δικούς τους.

Το τέλος που δεν είχε τελετή

Μια επιχείρηση που για δεκαετίες ήταν ίσως η πιο κερδοφόρα βιομηχανική δραστηριότητα που λειτούργησε ποτέ στην Κύπρο δεν έκλεισε με καμία τελετή ούτε με κανένα σχέδιο ομαλής μετάβασης. Έκλεισε επειδή η διεθνής επιστημονική κοινότητα και η παγκόσμια κοινή γνώμη στράφηκαν εναντίον της. Καμία «αυτοκρατορία» βασισμένη σε έναν και μοναδικό πόρο ή σε μία διεθνή αντίληψη αποδοχής, δεν είναι άτρωτη όσο ισχυρή κι αν φαίνεται στην κορυφή της.

Στις 9 Ιουλίου 2026 ο Invest Cyprus διοργάνωσε στη Λευκωσία τα 14α International Investment Awards, τιμώντας διεθνείς εταιρείες όπως η Accor, η Coral/Shell Cyprus, το Hartmann Group, η Kraken, η Premium Access Cyprus, η Reconiq Software και η SayGames, που «συνέβαλαν στην ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας». Βασικά είναι η ίδια λογική που έχτισε τον Αμίαντο πριν από έναν αιώνα: ξένο κεφάλαιο και εμπιστοσύνη που φέρνουν δουλειές και διεθνείς διασυνδέσεις. Ο αμίαντος βέβαια δεν ήταν ποτέ ο μοναδικός πόρος της Κύπρου. Την ίδια εποχή η κυπριακή μεταλλευτική βιομηχανία στηριζόταν και στον χαλκό της Σκουριώτισσας, μια παράδοση εξόρυξης που πάει πίσω στην αρχαιότητα και έδωσε τελικά και το όνομά της στο ίδιο το μέταλλο, στον χρωμίτη, καθώς και στη γεωργία: εσπεριδοειδή, χαρούπια, κρασί, δημητριακά. Το μεταλλείο του Αμιάντου όμως ήταν ένας από τους πιο δυναμικούς και πιο κερδοφόρους πυλώνες αυτής της οικονομίας και στήριζε σημαντικά τόσο την κυπριακή όσο και την τοπική οικονομία της ορεινής Πιτσιλιάς για δεκαετίες. Η διαφορά με το σήμερα είναι πως η σύγχρονη Κύπρος επενδύει πλέον, συνειδητά, σε πολλούς και ανόμοιους μεταξύ τους κλάδους: φιλοξενία, ναυτιλία, ενέργεια, ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, τεχνολογία άμυνας, gaming. Με τρόπο πολύ πιο ισορροπημένο απ' ό,τι ήταν η εξάρτηση μιας ολόκληρης κοινότητας σαν τον Αμίαντο από έναν και μόνο κλάδο.

Όταν η διεθνής κοινότητα στρέφεται αλλού

Το μοτίβο του Αμιάντου δεν ανήκει μόνο στο παρελθόν. Η σύγχρονη Κύπρος έχει δει τουλάχιστον δύο εκδοχές του. Η πρώτη είναι η τραπεζική κρίση του 2013: ο χρηματοπιστωτικός τομέας είχε φουσκώσει σε μέγεθος πολλαπλάσιο του ΑΕΠ, στηριγμένος σε ξένες, κυρίως ρωσικές, καταθέσεις. Μόλις η διεθνής κοινότητα έστρεψε το βλέμμα της στη βιωσιμότητα αυτού του μοντέλου, ήρθε κούρεμα καταθέσεων, κατάρρευση τραπεζών, βαθιά ύφεση. Ακριβώς όπως με τον Αμίαντο: μια δραστηριότητα αήττητη στην κορυφή της αποδείχθηκε ξαφνικά πολύ ευάλωτη.

Η δεύτερη είναι πολύ πιο πρόσφατη, ο πόλεμος εδώ δίπλα μας. Η σύγκρουση Ισραήλ–Ιράν το 2026, με επιθέσεις drones που έφτασαν κοντά στη βρετανική βάση του Ακρωτηρίου, πάγωσε μέσα σε λίγες εβδομάδες τον τουρισμό, κλάδο στον οποίο η Κύπρος είναι από τις πιο εξαρτημένες χώρες στην Ευρώπη. Τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας δείχνουν πτώση των τουριστικών εσόδων περίπου 24% το πρώτο τετράμηνο του 2026, μείωση αφίξεων περίπου 13% στο πεντάμηνο, και κατάρρευση των αφίξεων από το Ισραήλ πάνω από 90% τον Μάρτιο. Ο ίδιος μηχανισμός που έστειλε τον Αμίαντο στη λήθη ξαναγυρίζει σήμερα, μόνο πολύ πιο γρήγορα: μέσα σε εβδομάδες αντί για δεκαετίες.

Το καλό είναι πως η σημερινή κυπριακή οικονομία αντέχει καλύτερα ακριβώς επειδή είναι πια πιο διαφοροποιημένη. Όσο ο τουρισμός δοκιμάζεται, οι επαγγελματικές υπηρεσίες, η ναυτιλία και η τεχνολογία κρατούν την ανάπτυξη όρθια. Είναι η αντίστροφη λογική από αυτή του Αμιάντου, όπου το κλείσιμο ενός και μοναδικού πυλώνα σήμαινε το τέλος ολόκληρης της κοινότητας.

Η κυβέρνηση, εξάλλου, δεν παρακολουθεί την κρίση από απόσταση. Παρεμβαίνει. Τον Μάρτιο του 2026 ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης ανακοίνωσε πακέτο οκτώ μέτρων στήριξης, συνολικού κόστους πάνω από 200 εκατομμύρια ευρώ, χαρακτηρίζοντας την οικονομική σταθερότητα «ζήτημα εθνικής ασφάλειας». Ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, είχε ήδη μιλήσει για μέτρα «έτοιμα προς ενεργοποίηση» πριν καν χρειαστούν, λέγοντας ότι το Υπουργείο παρακολουθεί τις εξελίξεις σε καθημερινή βάση και δουλεύει με πολλαπλά σενάρια. Με δεδομένη τη διαδοχή κρίσεων που έχει ζήσει η Κύπρος τα τελευταία χρόνια, ακούγεται σχεδόν σαν ομολογία ότι η χώρα έχει μάθει να μην αιφνιδιάζεται. Το πακέτο του Μαρτίου μείωσε τον ΦΠΑ στον ηλεκτρισμό στο 5%, μηδένισε τον ΦΠΑ σε κρέας και ψάρια, έκοψε τον φόρο στα καύσιμα, στήριξε τις αεροπορικές εταιρείες, έδωσε επιδότηση 15% σε αγροτικά εφόδια. Ειδικά για τα ξενοδοχεία θεσπίστηκε επιδότηση 30% στις απολαβές εργαζομένων για όσες μονάδες παρέμειναν ανοιχτές τους πιο δύσκολους μήνες. Δόθηκε βάρος και στη διεθνή εικόνα της χώρας, με άτυπη σύνοδο ηγετών της ΕΕ στην Αγία Νάπα, ώστε να πειστεί η διεθνής κοινή γνώμη ότι η Κύπρος παραμένει ασφαλής προορισμός. Ακριβώς το αντίστροφο από ό,τι έγινε, έναν αιώνα νωρίτερα, για να σωθεί ο Αμίαντος. Δηλαδή τίποτα.

Τι απομένει και τι θα μπορούσε να είναι

Τα τελευταία χρόνια γίνονται προσπάθειες αποκατάστασης: αναδάσωση τμήματος της πλαγιάς, βοτανικός κήπος πάνω στο πρώην σεληνιακό τοπίο, σχέδια για τεχνητή λίμνη στον κεντρικό κρατήρα. Έχει τεθεί και το ερώτημα αν κάποιες υποδομές θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν, κατά το πρότυπο βιομηχανικών μνημείων όπως το Zollverein στη Γερμανία, ώστε ο τόπος να «εξορύσσει» πλέον όχι μετάλλευμα αλλά ιστορία.

Ο Αμίαντος δεν είναι απλώς μια ιστορία βιομηχανικής παρακμής. Είναι υπενθύμιση για το πόσο εύθραυστες γίνονται οι κοινότητες που στηρίζονται σε έναν και μοναδικό οικονομικό πυλώνα και πόσο γρήγορα η λάμψη μπορεί να γίνει σιωπή. Η ίδια σκέψη, σε μεγαλύτερη κλίμακα, αφορά και τη σημερινή κυπριακή οικονομία στο σύνολό της. Οι προκλήσεις είναι πραγματικές: γεωπολιτική αστάθεια, τουρισμός που δοκιμάστηκε σκληρά, ενεργειακό κόστος, ακρίβεια. Υπάρχουν όμως και ευκαιρίες: μια οικονομία πολύ πιο διαφοροποιημένη απ' ό,τι πριν από μια δεκαετία, ισχυρά δημοσιονομικά μεγέθη, η θέση της χώρας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μια νέα γενιά διεθνών επενδυτών που δείχνουν εμπιστοσύνη στο νησί.

Η ιστορία του Αμιάντου δεν είναι μόνο θρήνος για ό,τι χάθηκε. Είναι και πυξίδα. Η Κύπρος του 2026 έχει, τουλάχιστον στα χαρτιά, τα εργαλεία και τη μνήμη που ο Αμίαντος του 1988 δεν είχε ποτέ.

*Σύμβουλος Επικοινωνίας, Πολιτισμού, Δημοσίων Υποθέσεων και Στρατηγικής