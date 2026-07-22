Κύπρος: Στο 19% η αύξηση τιμών στα καύσιμα τον Ιούνιο- Η εικόνα στα άλλα κράτη ΕΕ

Στο 18,7% ανήλθε τον Ιούνιο του 2026 η αύξηση των τιμών των καυσίμων στην Κύπρο, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Τετάρτη η Eurostat.

Τον Ιούνιο του 2026, η τιμή των καυσίμων και λιπαντικών για προσωπικές μεταφορές στην ΕΕ αυξήθηκε κατά 13,7% σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2025. Τον Μάιο οι τιμές είχαν αυξηθεί κατά 20,7% και τον Απρίλιο κατά 20,8%

Σε όλες τις χώρες της ΕΕ, οι τιμές των καυσίμων και λιπαντικών συνέχισαν να αυξάνονται τον Ιούνιο του 2026, σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2025, αλλά με βραδύτερο ρυθμό από ό,τι τον Μάιο του 2026, όταν 4 χώρες κατέγραψαν ετήσιους ρυθμούς πληθωρισμού για αυτήν την κατηγορία πάνω από 30%.

Τον Ιούνιο του 2026, σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2025, οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στη Βουλγαρία (+26,0%), τη Λιθουανία (+23,5%), τη Ρουμανία (+23,1%), τη Φινλανδία (+22,0%) και το Λουξεμβούργο (+20,7%). Οι χαμηλότερες αυξήσεις καταγράφηκαν στην Ουγγαρία (+2,3%) και την Πολωνία (+5,8%), ενώ στις υπόλοιπες χώρες, οι αυξήσεις κυμαίνονταν από +7,9% στην Ισπανία έως +18,6% στην Κύπρο.

Μειωμένες τιμές ντίζελ και βενζίνης σε σύγκριση με τον Μάιο του 2026

Σε μηνιαία βάση, τον Ιούνιο του 2026, οι καταναλωτές της ΕΕ είδαν τις τιμές του ντίζελ να μειώνονται κατά 6,4% και της βενζίνης κατά 4,2% σε σύγκριση με τον Μάιο του 2026. Τον Μάιο του 2026, το ντίζελ είχε μειωθεί κατά 5,8%, ενώ η βενζίνη είχε καταγράψει μικρή αύξηση 0,8% σε σχέση με τον Απρίλιο του 2026.

Μεταξύ Μαΐου και Ιουνίου 2026, οι τιμές του ντίζελ μειώθηκαν σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Οι μεγαλύτερες μειώσεις σημειώθηκαν στην Τσεχία (-11,3%), την Πολωνία (-9,7%) και τη Βουλγαρία (-9,4%), ενώ οι χαμηλότερες στην Ουγγαρία (-0,6%), την Ιταλία (-1,4%) και τη Σλοβενία ​​(-1,6%).

Όσον αφορά τις τιμές της βενζίνης, η Κύπρος (+0,7%) και η Ιταλία (+0,5%) ήταν οι μόνες χώρες της ΕΕ που κατέγραψαν αυξήσεις μεταξύ Μαΐου και Ιουνίου 2026. Οι υπόλοιπες χώρες κατέγραψαν μειώσεις, με τις μεγαλύτερες στη Σουηδία (-7,8%), το Βέλγιο (-7,0%) και την Πολωνία (-6,6%).