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Υπουργικό: Εγκρίθηκε νέος μηχανισμός χρηματοδότησης της έρευνας με βάση την απόδοση

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η κρατική χρηματοδότηση της έρευνας συνδέεται πλέον με μετρήσιμα αποτελέσματα

Την εφαρμογή νέου μηχανισμού χρηματοδότησης των δημόσια χρηματοδοτούμενων ερευνητικών οργανισμών, ο οποίος συνδέει για πρώτη φορά τη θεσμική κρατική στήριξη με την απόδοση και μετρήσιμα αποτελέσματα, ενέκρινε την Τετάρτη το Υπουργικό Συμβούλιο.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία, ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Νικόδημος Δαμιανού, ανέφερε ότι ο νέος μηχανισμός εισάγει ένα ολοκληρωμένο και ορθολογικό πλαίσιο χρηματοδότησης, το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή από τις αρχές του 2027.

Όπως εξήγησε, στην πρώτη φάση ο μηχανισμός αφορά τα Κέντρα Αριστείας που συγχρηματοδοτήθηκαν από κρατικούς και ευρωπαϊκούς πόρους μέσω του προγράμματος Teaming for Excellence του «Ορίζοντα Ευρώπη».

Στόχος, σύμφωνα με τον κ. Δαμιανού, είναι να διασφαλιστεί ότι οι ερευνητικές υποδομές, η τεχνογνωσία και οι δυνατότητες που αναπτύχθηκαν τα προηγούμενα χρόνια όχι μόνο θα διατηρηθούν, αλλά και θα ενισχυθούν, εξελισσόμενες σε βιώσιμες δομές με μακροπρόθεσμη αξία μέσα από ένα θεσμοθετημένο πλαίσιο χρηματοδότησης.

Ο Υφυπουργός ανέφερε ότι βασικό χαρακτηριστικό του μηχανισμού αποτελεί η χρηματοδότηση των ερευνητικών κέντρων στη βάση συγκεκριμένων δεικτών απόδοσης και συμφωνημένων στόχων. Συνολικά θα αξιολογούνται 18 δείκτες, οι οποίοι καλύπτουν έξι θεματικές ενότητες: το ερευνητικό περιβάλλον, τη διεθνή διάσταση, την επιστημονική αριστεία, τις ερευνητικές επιδόσεις, τη μεταφορά γνώσης και τον κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο.

Πρόσθεσε ότι η απόδοση των οργανισμών θα αξιολογείται σε ετήσια βάση, ενώ η χρηματοδότηση θα ανανεώνεται ανά τριετία. Παράλληλα, ο μηχανισμός περιλαμβάνει πρόνοιες δημοσιονομικής υπευθυνότητας, όπως ανώτατο όριο χρηματοδότησης, αξιολόγηση των πραγματικών χρηματοδοτικών αναγκών κάθε κέντρου και συνυπολογισμό τυχόν άλλης θεσμικής κρατικής χρηματοδότησης.

Ο κ. Δαμιανού δήλωσε ότι η απόφαση θέτει τα θεμέλια για ένα νέο μοντέλο θεσμικής στήριξης της έρευνας και της καινοτομίας, με στόχο την ενίσχυση της επιστημονικής αριστείας και της ανταγωνιστικότητας, διασφαλίζοντας, παράλληλα, τη διαφανή και αποτελεσματική αξιοποίηση των δημόσιων πόρων προς όφελος των πολιτών και της κυπριακής οικονομίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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