Στήριξη €1,65 εκατ. στους χοιροτρόφους για τις ζημιές από τον αφθώδη πυρετό ενέκρινε το Υπουργικό

Σχέδιο οικονομικής στήριξης των χοιροτρόφων, ύψους 1,65 εκατομμυρίων ευρώ, λόγω των επιπτώσεων από τον αφθώδη πυρετό, ενέκρινε την Τετάρτη το Υπουργικό Συμβούλιο.

Σε δηλώσεις της μετά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, η Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μαρία Παναγιώτου, ανέφερε ότι η έμπρακτη στήριξη των κτηνοτρόφων αποτελεί από την πρώτη στιγμή προτεραιότητα της κυβέρνησης, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των συνεπειών που προκάλεσε η νόσος.

Όπως εξήγησε, το σχέδιο αφορά την αποζημίωση για την καταστροφή χοιριδίων, με βάση τον αριθμό των χοιρομητέρων κάθε κτηνοτροφικής μονάδας. Η ενίσχυση ανέρχεται έως και €50 για κάθε χοιρίδιο που καταστρέφεται, ενώ το συνολικό ποσό που μπορεί να λάβει κάθε χοιροτρόφος δεν θα υπερβαίνει τις €250.000.

Η κ. Παναγιώτου σημείωσε ότι το σχέδιο καταρτίστηκε σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Χοιροτρόφων, προσθέτοντας ότι αποτελεί ένα μέτρο που στηρίζει ουσιαστικά τον κλάδο.

Υπενθύμισε ακόμη ότι η πρόνοια για το συγκεκριμένο σχέδιο περιλαμβανόταν ήδη στην απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 16ης Μαρτίου 2026, στο πλαίσιο του ευρύτερου πακέτου μέτρων που είχε εγκριθεί για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του αφθώδους πυρετού, διευκρινίζοντας ότι με τη σημερινή απόφαση εγκρίθηκαν οι λεπτομέρειες εφαρμογής του σχεδίου.

Πηγή: ΚΥΠΕ