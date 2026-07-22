Το Πεκίνο ζητά διευκολύνσεις στη χορήγηση βίζας για την Κύπρο – Στο τραπέζι τουρισμός, επενδύσεις και Βασιλικό

Διευκολύνσεις στην διαδικασία παραχώρησης βίζας για Κύπρο ζητούν οι κινεζικές αρχές ώστε να γίνει ευκολότερη και η κάθοδος τουριστών στο νησί, σύμφωνα με δηλώσεις κορυφαίου αξιωματούχου του Υπουργείου Εξωτερικών ο οποίος συναντήθηκε με ομάδα Κυπρίων δημοσιογράφων στο Πεκίνο πριν από λίγες μέρες.

Η αποστολή πραγματοποιήθηκε κατόπιν πρόσκλησης της Πρεσβείας της Κίνας, διήρκεσε περίπου μία βδομάδα και περιλάμβανε επίσκεψη στο Πεκίνο, την Σιάν και την Γουινάν.

Ο Yao Fei, πληρεξούσιος Υπουργός για ευρωπαϊκά θέματα στο ΥΠΕΞ συνομίλησε με τους δημοσιογράφους και απάντησε σε ερωτήματα που είχαν να κάνουν με τις διπλωματικές σχέσεις, την οικονομία και ειδικότερα το ζήτημα που προέκυψε με το Βασιλικό, την ενδεχόμενη αμυντική συνεργασία αλλά και εσωτερικά ζητήματα της πολυπληθούς χώρας όπως το κυκλοφοριακό, την πράσινη μετάβαση και την τεχνητή νοημοσύνη.

Οι απαντήσεις δόθηκαν στα ελληνικά μέσω διερμηνέα, ο οποίος να σημειωθεί εργαζόταν τα προηγούμενα χρόνια στην Πρεσβεία στη Λευκωσία και ήταν ο άνθρωπος που οραματίστηκε την οργάνωση τέτοιων αποστολών και φιλοξενία Κυπρίων δημοσιογράφων στη χώρα.

Βίζα και τουρισμός

Ο κ. Fei με άλλα στελέχη του τμήματος ευρωπαϊκών θεμάτων στο Υπουργείο χαρακτήρισε δύσκολο το γεγονός ότι οι Κινέζοι υπήκοοι χρειάζονται θεώρηση για είσοδο αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι αυτή η δύσκολη διαδικασία "επηρεάζει τον ενθουσιασμό των πολιτών για να κάνουν το ταξίδι".

Εξέφρασε την ελπίδα να παρθούν μέτρα προς διευκόλυνση της όλης διαδικασίας αναφέροντας παράλληλα ότι κάτι που θα βοηθούσε στις επισκέψεις είναι το να υπάρχουν πινακίδες, επεξηγήσεις και διερμηνεία στα κινέζικα στους διάφορους αρχαιολογικούς χώρους και τοποθεσίες ενδιαφέροντος.

Ο κ. Fei ανέφερε παράλληλα ότι θα ήθελε να δει περισσότερες εκδηλώσεις για προώθηση της Κύπρου στην Κίνα για προσέλκυση τουριστών. Χαρακτήρισε την Κύπρο γενικά έναν ασφαλή προορισμό λέγοντας παράλληλα ότι οι Κινέζοι ξοδεύουν στα ταξίδια τους και "θα πρέπει να πάρουν μέτρα και οι αρχές της Κύπρου ώστε να ξοδεύουν τα λεφτά τους οι Κινέζοι στο νησί".

Για το ενδεχόμενο απευθείας πτήσεων ο Κινέζος διπλωμάτης είπε ότι το 2024 υπογράφηκε ένα μνημόνιο συνεννόησης και τώρα γίνονται συζητήσεις "για να δούμε τι πραγματικά ζητά η αγορά".

Αμυντικοί εξοπλισμοί, Βασιλικό

Σε ερώτηση δημοσιογράφου του "Π", αν η Κίνα θα ευνοούσε μια συνεργασία με Κύπρο στον αμυντικό τομέα και στους εξοπλισμούς , ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος ξεκαθάρισε ότι το ζήτημα αφορά το ΥΠΑΜ και όχι το δικό του Υπουργείο. Ωστόσο τόνισε πως κοινός στόχος σε ενδεχόμενη συνεργασία θα πρέπει να είναι η προώθηση και διατήρηση της ασφάλειας στον κόσμο.

Για το Βασιλικό και την κατάρρευση της συμφωνίας με την κινεζική κοινοπραξία CPP-METRON Consortium Ltd (CMC) απάντησε ο Xao Changyin αναπληρωτής Διευθυντής του Τμήματος Ευρωασιατικών θεμάτων στο ΥΠΕΞ. "'Έχουμε ενημέρωση για την υπόθεση, γνωρίζουμε τι γίνεται και υποστηρίζουμε τις εταιρείες να συνεχίσουν το διάλογο και τις διαπραγματεύσεις μέσω των δικών τους καναλιών", τόνισε.

Είπε περαιτέρω ότι είναι καλό να διατηρηθεί ο διάλογος και να συνεχιστεί η συνεργασία για το καλό και των δύο λαών.

"Εξαγωγή" τεχνογνωσίας, εμπειρίες

Ο κ. Fei ρωτήθηκε σε άλλο σημείο αν οι κινεζικές αρχές θα ενδιαφέρονταν να συμβάλουν με την τεχνογνωσία και την εμπειρία τους στην υλοποίηση αναπτυξιακών έργων στην Κύπρο (δρόμοι, νοσοκομεία κλπ) και απάντησε ότι η Κίνα είναι πρόθυμη να μοιραστεί τις εμπειρίες επιτυχίας και ενθαρρύνει εταιρείες να έρθουν στην Κύπρο.

"Το ενθαρρύνουμε αυτό, να έρθουν ,να ξεκινήσουν [έργα] με αμοιβαία κεφάλαια. Αλλά και η Κύπρος από την πλευρά της θα πρέπει να βοηθήσει να βρεθεί ένα κοινό σημείο σε συγκεκριμένα ζητήματα. Οι προοπτικές συνεργασίας είναι πολύ λαμπρές", είπε ο αξιωματούχος.

Κυκλοφοριακό, πράσινη μετάβαση και ΕV

Ο αξιωματούχος του ΥΠΕΞ ρωτήθηκε και για το πως κατάφερε η χώρα του να αντιμετωπίσει το τεράστιο κυκλοφοριακό πρόβλημα και κατ' επέκταση την ρύπανση. Να σημειωθεί ότι μόνο το Πεκίνο έχει πληθυσμό 21,8 εκατομμυρίων κατοίκων.

Όπως μας λέχθηκε στους δρόμους κυκλοφορούν κατά το ήμισυ ή και περισσότερο μόνο ηλεκτρικά οχήματα τα οποία φέρουν πράσινες πινακίδες και η Κυβέρνηση παραχωρεί κίνητρα για την αγορά τους (μειωμένοι φόροι) καθώς δίνει τεράστια σημασία στην πράσινη ανάπτυξη.

Για τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα οχήματα ισχύουν ειδικοί περιορισμοί στη διακίνησή τους κατά τη διάρκεια της εβδομάδας.

Οικονομία και πενταετές πλάνο

Η οικονομία της Κίνας παρουσίασε ανάπτυξη 5% το πρώτο τρίμηνο του 2026. Κάθε πέντε χρόνια η Κυβέρνηση εκπονεί ένα ειδικό σχέδιο ανάπτυξης και βασικός στόχος, μεταξύ άλλων, είναι η διεύρυνση της μεσαίας τάξης και η εξωστρέφεια της οικονομίας.

Στην ενημέρωση των Κυπρίων δημοσιογράφων η οποία, να σημειωθεί, ακολούθησε το καθιερωμένο briefing του ξένου Τύπου από τον εκπρόσωπο του ΥΠΕΞ, έγινε αναφορά και στο παγκόσμιο συνέδριο για την τεχνητή νοημοσύνη που φιλοξένησε τις προηγούμενες μέρες η Σανγκάη.

Έγινε αναφορά στην ταχύτατη ανάπτυξη της ΤΝ σε παγκόσμιο επίπεδο και στις προκλήσεις αλλά και τους κινδύνους που πρέπει να τύχουν αντιμετώπισης.

Διμερείς σχέσεις

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην συμπλήρωση 55 χρόνων από την εγκαθίδρυση διπλωματικών σχέσεων Κίνας - Κύπρου και στην μακρόχρονη ιστορία και τον πολιτισμό των δύο χωρών. Ο Yao Fei, πληρεξούσιος Υπουργός για ευρωπαϊκά θέματα είπε στις τοποθετήσεις του ότι πρόκειται για μια σταθερή σχέση εμπιστοσύνης που αποτελεί απτό παράδειγμα για την συνύπαρξη μεγάλων χωρών με μικρότερες.

Επανέλαβε την σταθερή στάση αρχών της Κίνας στο Κυπριακό και εξέφρασε ευγνωμοσύνη για τη στήριξη της Κύπρου στην αρχή της μίας Κίνας. Υπενθύμισε εξάλλου ότι από το 2021 οι Πρόεδροι των δύο χωρών συμφώνησαν στην αναβάθμιση των σχέσεων, προσθέτοντας ότι η Κίνα είναι πρόθυμη για συνεργασία και επικοινωνία σε κάθε τομέα.

ΚΥΠΕ